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Отверточная рукоятка с набором двусторонних бит Кобальт Ultra Grip 646-645 (CrV, 3 шт.)
5.0
2
440 ₽
Наборы отверток
    Отверточная рукоятка с набором двусторонних бит Кобальт Ultra Grip 646-645 (CrV, 3 шт.)
    Арт. 77777Х1306384
    5.0
    2
    Отверточная рукоятка с набором двусторонних бит Кобальт Ultra Grip 646-645 (CrV, 3 шт.)
    Отверточная рукоятка с набором двусторонних бит Кобальт Ultra Grip 646-645 (CrV, 3 шт.)
    Отверточная рукоятка с набором двусторонних бит Кобальт Ultra Grip 646-645 (CrV, 3 шт.)
      Отверточная рукоятка с набором двусторонних бит Кобальт Ultra Grip 646-645 (CrV, 3 шт.)
      Отверточная рукоятка с набором двусторонних бит Кобальт Ultra Grip 646-645 (CrV, 3 шт.)
      Отверточная рукоятка с набором двусторонних бит Кобальт Ultra Grip 646-645 (CrV, 3 шт.)

      Отверточная рукоятка с набором двусторонних бит Кобальт Ultra Grip 646-645 (CrV, 3 шт.)

      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306384
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.194
      Габариты, мм
      		240x115x40
      Все характеристики
      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отверточная рукоятка с набором двусторонних бит Кобальт Ultra Grip 646-645 применяется для закручивания и раскручивания резьбовых соединений с внутренним профилем.

        Преимущества

        • К отверточной рукоятке прилагается набор двусторонних бит: PH1 - SL5 мм, PH2 - SL6 мм и переходник 6 мм - 8 мм
        • В стержни встроены магниты, благодаря чему происходит фиксация и контроль крепежа во время работы
        • Рукоятка с изгибами комфортно находится в ладони. С помощью крючка инструмент можно повесить на пояс