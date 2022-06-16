Отверточная рукоятка с набором двусторонних бит Кобальт Ultra Grip 646-645 (CrV, 3 шт.)
Арт. 77777Х1306384
Отверточная рукоятка с набором двусторонних бит Кобальт Ultra Grip 646-645 (CrV, 3 шт.)
Арт. 77777Х1306384
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.194
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Габариты, мм
|240x115x40
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- Отверточная рукоятка с набором двусторонних бит Кобальт Ultra Grip 646-645 применяется для закручивания и раскручивания резьбовых соединений с внутренним профилем.
Преимущества
- К отверточной рукоятке прилагается набор двусторонних бит: PH1 - SL5 мм, PH2 - SL6 мм и переходник 6 мм - 8 мм
- В стержни встроены магниты, благодаря чему происходит фиксация и контроль крепежа во время работы
- Рукоятка с изгибами комфортно находится в ладони. С помощью крючка инструмент можно повесить на пояс