Для объемных монтажных работ выгоднее брать набор отверток. В каталоге “Бигам” можно быстро подобрать нужный комплект, включающий в себя различные профессиональные модели: с антистатическим покрытием или без, прецизионные, с магнитным наконечником, разной формой шлица (шестигранник, звезда, квадрат и др.).

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