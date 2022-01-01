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Отвертки

Наборы отверток

Найдено: 87 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить наборы отверток в городе Ярославль по цене от 72 до 6740 рублей. В наличии более 87 наименований. Наборы отверток можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Отвертка Matrix Anti-Slip 12244, Ph1x100 мм
90 ₽
Отвертка Matrix Anti-Slip 12244, Ph1x100 мм
Отвертка Matrix Anti-Slip 12208, SL3x100 мм
50 ₽
Отвертка Matrix Anti-Slip 12208, SL3x100 мм
Отвертка Лакра 3101009 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0x75 мм
60 ₽
Отвертка Лакра 3101009 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0x75 мм
Набор отверток Stanley CushionGrip 065009, 7 шт.
1 700 ₽
Набор отверток Stanley CushionGrip 065009, 7 шт.
Набор отверток Stanley 0-63-022
2 380 ₽
Набор отверток Stanley 0-63-022
Набор отверток Knipex KN-002012V01, 6 предметов
6 740 ₽
Набор отверток Knipex KN-002012V01, 6 предметов
Набор отверток КВТ НИО-1113
4 161 ₽
Набор отверток КВТ НИО-1113
Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652
1 059 ₽
Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652
Набор отверток диэлектрических КВТ Профи НИО-07 78618
1 435 ₽
Набор отверток диэлектрических КВТ Профи НИО-07 78618
Набор отверток КВТ Профи НИО-09 78620
1 820 ₽
Набор отверток КВТ Профи НИО-09 78620
Набор отверток Кобальт 245-220 Ultra Grip
985 ₽
Набор отверток Кобальт 245-220 Ultra Grip
Набор инструмента Berger BG1260, стандартный
1 995 ₽
Набор инструмента Berger BG1260, стандартный
Набор инструмента Berger BG1062, стандартный
1 570 ₽
Набор инструмента Berger BG1062, стандартный
Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669
935 ₽
Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669
Набор инструмента Berger BG1061, стандартный
1 232 ₽
Набор инструмента Berger BG1061, стандартный
Набор отверток Stayer Master 25827 Hercules, Cr-V сталь, Super Grip, 27 предметов
1 490 ₽
Набор отверток Stayer Master 25827 Hercules, Cr-V сталь, Super Grip, 27 предметов
Набор отверток диэлектрических Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147
5 650 ₽
Набор отверток диэлектрических Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147
Набор отверток Sturm 1040-01-SS3 (6 предметов)
640 ₽
Набор отверток Sturm 1040-01-SS3 (6 предметов)
Набор отверток Sturm 1040-02-SS4
1 350 ₽
Набор отверток Sturm 1040-02-SS4
Набор отверток Sturm 1040-02-SS3, 28 предметов
724 ₽
Набор отверток Sturm 1040-02-SS3, 28 предметов
Набор отверток Sturm 1040-02-SS2, 11 предметов
999 ₽
Набор отверток Sturm 1040-02-SS2, 11 предметов
Набор отверток Stanley Cushiongrip 0-65-012, 3 предмета
719 ₽
Набор отверток Stanley Cushiongrip 0-65-012, 3 предмета
Набор отверток Энкор 19834
655 ₽
Набор отверток Энкор 19834
Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01
1 591 ₽
Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01
Набор инструмента Jonnesway D02AC07S
2 250 ₽
Набор инструмента Jonnesway D02AC07S
Набор инструмента Jonnesway D02AP08S
3 220 ₽
Набор инструмента Jonnesway D02AP08S
Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01, 8 предметов
1 319 ₽
Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01, 8 предметов
Набор отверток Stayer Professional PROTech 25133-H6_z02
560 ₽
Набор отверток Stayer Professional PROTech 25133-H6_z02
Набор отверток Зубр Профессионал 25239
810 ₽
Набор отверток Зубр Профессионал 25239
Набор отверток Sturm 1040-02-SS3
2 016 ₽
Набор отверток Sturm 1040-02-SS3
Набор отверток КВТ НИО-5507 61940
2 535 ₽
Набор отверток КВТ НИО-5507 61940
Набор отверток КВТ НИО-5505-Т, диэлектрическое покрытие
3 410 ₽
Набор отверток КВТ НИО-5505-Т, диэлектрическое покрытие
Набор отверток КВТ НИО-1107, диэлектрическое покрытие
2 299 ₽
Набор отверток КВТ НИО-1107, диэлектрическое покрытие