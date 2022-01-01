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Набор отверток для точных работ Кобальт 245-220 Ultra Grip, 50 мм, 7 шт.
985 ₽
Наборы отверток
    Набор отверток для точных работ Кобальт 245-220 Ultra Grip, 50 мм, 7 шт.
    Арт. О00000033904
    Набор отверток для точных работ Кобальт 245-220 Ultra Grip, 50 мм, 7 шт.
    Набор отверток для точных работ Кобальт 245-220 Ultra Grip, 50 мм, 7 шт.
      Набор отверток для точных работ Кобальт 245-220 Ultra Grip, 50 мм, 7 шт.
      Набор отверток для точных работ Кобальт 245-220 Ultra Grip, 50 мм, 7 шт.

      Набор отверток для точных работ Кобальт 245-220 Ultra Grip, 50 мм, 7 шт.

      985 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033904

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.28
      Габариты, мм
      		292x148x35
      Все характеристики
      985 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор отверток для точных работ КОБАЛЬТ Ultra Grip 50мм 245-220 служит для отворачивания и заворачивания мелких резьбовых крепежных элементов в часах, бытовой и электронной технике. При изготовлении используется устойчивая к коррозии и деформации хромованадиевая сталь 6150CrV с закалкой 51-54HRC, благодаря чему инструмент имеет длительный срок службы. Специальная рукоятка Ultra Grip с вращающимся упором обеспечивает точное завинчивание крепежа. Для удобства работы предусмотрен магнитный наконечник, который не позволяет потерять мелкие детали. Удобства хранения и транспортировки набора обусловлено входящим в комплект поставки пластиковым кейсом.

        Преимущества

        • Специальная рукоятка "Ultra Grip" для прецизионных работ
        • Магниченый наконечник - для удобства работы с мелким крепежом
        • Набор отверток для точных работ поставляется в кейсе для хранения и транспортировки