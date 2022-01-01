Набор отверток для точных работ Кобальт 245-220 Ultra Grip, 50 мм, 7 шт.
Арт. О00000033904
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.28
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Габариты, мм
|292x148x35
- Набор отверток для точных работ КОБАЛЬТ Ultra Grip 50мм 245-220 служит для отворачивания и заворачивания мелких резьбовых крепежных элементов в часах, бытовой и электронной технике. При изготовлении используется устойчивая к коррозии и деформации хромованадиевая сталь 6150CrV с закалкой 51-54HRC, благодаря чему инструмент имеет длительный срок службы. Специальная рукоятка Ultra Grip с вращающимся упором обеспечивает точное завинчивание крепежа. Для удобства работы предусмотрен магнитный наконечник, который не позволяет потерять мелкие детали. Удобства хранения и транспортировки набора обусловлено входящим в комплект поставки пластиковым кейсом.
Преимущества
- Специальная рукоятка "Ultra Grip" для прецизионных работ
- Магниченый наконечник - для удобства работы с мелким крепежом
- Набор отверток для точных работ поставляется в кейсе для хранения и транспортировки