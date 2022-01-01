Набор отверток Sturm 1040-02-SS6, 8 шт.
Арт. Х1306321
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|набор
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Назначение
|универсальное
- Набор отверток STURM 1040-02-SS6 предназначен для использования в домашней мастерской. Все инструменты надежно закреплены на подложке. Каждая отвертка имеет рукоятку с нескользящим покрытием - для комфортной работы оператора. В наборе имеется также тестер напряжения, который является портативным измерительным прибором.
Преимущества
- Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали, что позволяет работать при высоких нагрузках
- Антискользящее покрытие рукояток
- Твердость: 54-56 HRC
- Прочный и удобны пластиковый кейс-дисплей