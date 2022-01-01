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Набор отверток Sturm 1040-02-SS6, 8 шт.
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Наборы отверток
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS6, 8 шт.
    Арт. Х1306321
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS6, 8 шт.
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS6, 8 шт.
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS6, 8 шт.
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS6, 8 шт.
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS6, 8 шт.
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS6, 8 шт.
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS6, 8 шт.
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS6, 8 шт.

      Набор отверток Sturm 1040-02-SS6, 8 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1306321

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		набор
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор отверток STURM 1040-02-SS6 предназначен для использования в домашней мастерской. Все инструменты надежно закреплены на подложке. Каждая отвертка имеет рукоятку с нескользящим покрытием - для комфортной работы оператора. В наборе имеется также тестер напряжения, который является портативным измерительным прибором. 

        Преимущества

        • Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали, что позволяет работать при высоких нагрузках
        • Антискользящее покрытие рукояток
        • Твердость: 54-56 HRC
        • Прочный и удобны пластиковый кейс-дисплей