Набор отверток Sturm 1040-02-SS6, 8 шт.

Преимущества

Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали, что позволяет работать при высоких нагрузках

Антискользящее покрытие рукояток

Твердость: 54-56 HRC

Прочный и удобны пластиковый кейс-дисплей

Набор отверток STURM 1040-02-SS6 предназначен для использования в домашней мастерской. Все инструменты надежно закреплены на подложке. Каждая отвертка имеет рукоятку с нескользящим покрытием - для комфортной работы оператора. В наборе имеется также тестер напряжения, который является портативным измерительным прибором.