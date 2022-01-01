Набор отверток STURM 1040-02-SS11 49шт.

Набор отверток, которые предназначены для выполнения монтажных работ. Стержни отверток изготовлены из высококачественной стали. Удобная и внушительная рукоять отверток обеспечивает комфорт при длительных работах. В набор входят: Отвёртки: SL: 5x75, 6x100, 8x150 мм; PH: 1x75, 2x100, 3x150 мм. Рукоятка с храповым механизмом. Минирукоятка. Отвертки для точных механических работ: SL: 1.6x35,2.0x35, 2.4x35,3.0x35 мм; PH: 1.6x35, 2.0x35, 2.4x35, 3.0x35 мм. Головки торцевые: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм. 22 биты: SL:3,4,5,6,7 мм; PH:1,2,3 мм; PZ:1,2,3 мм; Torx:10,15,20,25,27,30,40 мм; Hex:3,4,5,6 мм. Адаптер для бит. Кейс.