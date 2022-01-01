Преимущества

Высокопрочная Cr-V сталь с увеличенной механической прочностью

Хромированное покрытие - защита от коррозии

Лыски на рукоятках для предотвращения скатывания

Сквозной стальной стержень

Стальной затыльник для ударных нагрузок

Шестигранный усилитель под ключ

Высокоточный магнитный наконечник

Набор ударных отверток Зубр ПРОФЕССИОНАЛ УДАРНИК 25026 представлен в оптимальной комплектации и включает в себя популярные типоразмеры. Применяется для обслуживания резьбовых соединений. Все модели изготовлены из Cr-V стали с увеличенной механической прочностью. Это обеспечивает высокую износостойкость и долгий срок службы. Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии. Специально сконструированная эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват и уверенную работу.