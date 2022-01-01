Набор ударных отверток Зубр Профессионал Ударник 25026
Арт. О00000017740
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Индикатор
|Нет
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Вес, кг
|1.05
- Набор ударных отверток Зубр ПРОФЕССИОНАЛ УДАРНИК 25026 представлен в оптимальной комплектации и включает в себя популярные типоразмеры. Применяется для обслуживания резьбовых соединений. Все модели изготовлены из Cr-V стали с увеличенной механической прочностью. Это обеспечивает высокую износостойкость и долгий срок службы. Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии. Специально сконструированная эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват и уверенную работу.
Преимущества
- Высокопрочная Cr-V сталь с увеличенной механической прочностью
- Хромированное покрытие - защита от коррозии
- Лыски на рукоятках для предотвращения скатывания
- Сквозной стальной стержень
- Стальной затыльник для ударных нагрузок
- Шестигранный усилитель под ключ
- Высокоточный магнитный наконечник