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Набор ударных отверток Зубр Профессионал Ударник 25026
Найти аналог
Наборные отвертки с насадками
    Набор ударных отверток Зубр Профессионал Ударник 25026
    Арт. О00000017740
    Набор ударных отверток Зубр Профессионал Ударник 25026
    Набор ударных отверток Зубр Профессионал Ударник 25026
      Набор ударных отверток Зубр Профессионал Ударник 25026
      Набор ударных отверток Зубр Профессионал Ударник 25026

      Набор ударных отверток Зубр Профессионал Ударник 25026

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000017740

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Индикатор
      		Нет
      Вес, кг
      		1.05
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор ударных отверток Зубр ПРОФЕССИОНАЛ УДАРНИК 25026 представлен в оптимальной комплектации и включает в себя популярные типоразмеры. Применяется для обслуживания резьбовых соединений. Все модели изготовлены из Cr-V стали  с увеличенной механической прочностью. Это обеспечивает высокую износостойкость и долгий срок службы.  Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии. Специально сконструированная эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват и уверенную работу.

        Преимущества

        • Высокопрочная Cr-V сталь с увеличенной механической прочностью
        • Хромированное покрытие - защита от коррозии 
        • Лыски на рукоятках для предотвращения скатывания
        • Сквозной стальной стержень
        • Стальной затыльник для ударных нагрузок
        • Шестигранный усилитель под ключ
        • Высокоточный магнитный наконечник