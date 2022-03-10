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Набор отверток Sturm 1040-02-SS3, 28 предметов
5.0
1
Найти аналог
Наборы отверток
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS3, 28 предметов
    Арт. Х1306327
    5.0
    1
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS3, 28 предметов
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS3, 28 предметов
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS3, 28 предметов
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS3, 28 предметов

      Набор отверток Sturm 1040-02-SS3, 28 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1306327
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.23
      Габариты, мм
      		294х243х50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор отверток Sturm 1040-02-SS3, 28 предметов - это практичный и надежный комплект, который пригодится как домашнему мастеру, так и профессиональному часовщику. Весь инструмент изготовлен из высокопрочной стали с добавлением сплава хрома и ванадия для придания защитных свойств металлу. Предметы компактно упакованы в пластиковый кейс, удобный для переноски и хранения. Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руках. В комплект входят отвертки под шлиц Sl, Ph, Pz, Torx.