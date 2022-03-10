Набор отверток Sturm 1040-02-SS3, 28 предметов - это практичный и надежный комплект, который пригодится как домашнему мастеру, так и профессиональному часовщику. Весь инструмент изготовлен из высокопрочной стали с добавлением сплава хрома и ванадия для придания защитных свойств металлу. Предметы компактно упакованы в пластиковый кейс, удобный для переноски и хранения. Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руках. В комплект входят отвертки под шлиц Sl, Ph, Pz, Torx.