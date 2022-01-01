Набор отверток и бит Stayer Master Hercules Cr-V сталь, Super Grip эргономичная 2К рукоятка, магнитый наконечник, в кейсе, 27 предметов 25827

Преимущества

Высокая твердость и точность шлица

Магнитный наконечник помогает при работе в труднодоступных местах

Специально сконструированная двухкомпонентная рукоятка оптимальной формы обеспечивает надежный и комфортный захват

Пластиковый кейс для удобства хранения и переноски

Набор отверток Stayer MASTER HERCULES имеет долгий срок службы

Набор отверток Stayer MASTER HERCULES, Cr-V сталь, SUPER GRIP эргономичная 2К рукоятка, магнитный наконечник, в кейсе, 27 предметов 25827 относится к профессиональному классу. Подходит для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с применением значительных усилий.