Набор отверток и бит Stayer Master Hercules Cr-V сталь, Super Grip эргономичная 2К рукоятка, магнитый наконечник, в кейсе, 27 предметов 25827
Арт. О00000037055
Набор отверток и бит Stayer Master Hercules Cr-V сталь, Super Grip эргономичная 2К рукоятка, магнитый наконечник, в кейсе, 27 предметов 25827
Арт. О00000037055
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Индикатор
|Нет
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Вес, кг
|0
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- Набор отверток Stayer MASTER HERCULES, Cr-V сталь, SUPER GRIP эргономичная 2К рукоятка, магнитный наконечник, в кейсе, 27 предметов 25827 относится к профессиональному классу. Подходит для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с применением значительных усилий.
Преимущества
- Высокая твердость и точность шлица
- Магнитный наконечник помогает при работе в труднодоступных местах
- Специально сконструированная двухкомпонентная рукоятка оптимальной формы обеспечивает надежный и комфортный захват
- Пластиковый кейс для удобства хранения и переноски
- Набор отверток Stayer MASTER HERCULES имеет долгий срок службы