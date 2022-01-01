Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор отверток и бит Stayer Master Hercules Cr-V сталь, Super Grip эргономичная 2К рукоятка, магнитый наконечник, в кейсе, 27 предметов 25827
1 490 ₽
Наборные отвертки с насадками
    Набор отверток и бит Stayer Master Hercules Cr-V сталь, Super Grip эргономичная 2К рукоятка, магнитый наконечник, в кейсе, 27 предметов 25827
    Арт. О00000037055
    Набор отверток и бит Stayer Master Hercules Cr-V сталь, Super Grip эргономичная 2К рукоятка, магнитый наконечник, в кейсе, 27 предметов 25827
    Набор отверток и бит Stayer Master Hercules Cr-V сталь, Super Grip эргономичная 2К рукоятка, магнитый наконечник, в кейсе, 27 предметов 25827
      Набор отверток и бит Stayer Master Hercules Cr-V сталь, Super Grip эргономичная 2К рукоятка, магнитый наконечник, в кейсе, 27 предметов 25827
      Набор отверток и бит Stayer Master Hercules Cr-V сталь, Super Grip эргономичная 2К рукоятка, магнитый наконечник, в кейсе, 27 предметов 25827

      Набор отверток и бит Stayer Master Hercules Cr-V сталь, Super Grip эргономичная 2К рукоятка, магнитый наконечник, в кейсе, 27 предметов 25827

      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037055

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Индикатор
      		Нет
      Вес, кг
      		0
      Все характеристики
      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
      5 190 ₽
      5.0
      Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
      • Персональная скидка
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3135 (150 мм, P120)
      45 ₽
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3135 (150 мм, P120)
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3136 (150 мм, Р180)
      55 ₽
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3136 (150 мм, Р180)
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      640 ₽
      5.0
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      Ящик для инструментов Blocker Master 16 ПЦ 3701
      690 ₽
      5.0
      Ящик для инструментов Blocker Master 16 ПЦ 3701
      Набор сверл по металлу Практика "Профи" 640-261, 1-10 мм, 10 штук
      925 ₽
      Набор сверл по металлу Практика "Профи" 640-261, 1-10 мм, 10 штук
      Напильник круглый, с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16605-20-2
      410 ₽
      4.0
      Напильник круглый, с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16605-20-2
      Рулетка с магнитом 7,5 м х 25 мм "Монтажник" 601725
      360 ₽
      4.5
      Рулетка с магнитом 7,5 м х 25 мм "Монтажник" 601725
      Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
      570 ₽
      5.0
      Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
      Ящик для инструментов Blocker Master ПЦ 6673, 19"
      890 ₽
      1 500 ₽
      5.0
      Ящик для инструментов Blocker Master ПЦ 6673, 19"
      • -610 ₽
      Рулетка Зубр 34057-03-16_z01, полотно из стали
      260 ₽
      5.0
      Рулетка Зубр 34057-03-16_z01, полотно из стали
      Напильник Stayer Profi 16601-20-2
      Нет в наличии
      5.0
      Напильник Stayer Profi 16601-20-2
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор отверток Stayer MASTER HERCULES, Cr-V сталь, SUPER GRIP эргономичная 2К рукоятка, магнитный наконечник, в кейсе, 27 предметов 25827 относится к профессиональному классу. Подходит для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с применением значительных усилий.

        Преимущества

        • Высокая твердость и точность шлица
        • Магнитный наконечник помогает при работе в труднодоступных местах
        • Специально сконструированная двухкомпонентная рукоятка оптимальной формы обеспечивает надежный и комфортный захват
        • Пластиковый кейс для удобства хранения и переноски
        • Набор отверток Stayer MASTER HERCULES имеет долгий срок службы