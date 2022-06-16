Набор отверток для точных работ с мобильными телефонами Matrix 11589 (8 шт, TORX)

Набор отверток для точных работ с мобильными телефонами 8шт, Crv MATRIX 11589 используется для работы с мелким крепежом. Широко распространен в сфере ремонта часов, мобильных телефонов, планшетов и другой электроники. Отвертки просты в эксплуатации и удобны в обхвате ладонью.



Преимущества