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Набор отверток для точных работ с мобильными телефонами Matrix 11589 (8 шт, TORX)
5.0
2
570 ₽
Наборы отверток
    Набор отверток для точных работ Matrix 11589
    Арт. 77777Х1306375
    5.0
    2
    Набор отверток для точных работ с мобильными телефонами Matrix 11589 (8 шт, TORX)

      Набор отверток для точных работ Matrix 11589

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306375
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.371
      Габариты, мм
      		190x140x20
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор отверток для точных работ с мобильными телефонами 8шт, Crv MATRIX 11589 используется для работы с мелким крепежом. Широко распространен в сфере ремонта часов, мобильных телефонов, планшетов и другой электроники. Отвертки просты в эксплуатации и удобны в обхвате ладонью.

        Преимущества

        • В наборе представлены самые распространенные размеры
        • Эргономичные двухкомпонентные рукоятки удобно располагаются в руке мастера и позволяют с ювелирной точностью манипулировать мелкими деталями
        • Тыльные стороны отверток оснащены поворотной шайбой, при помощи которой можно легко и быстро вращать инструменты простым перебором пальцев
        • Набор упакован в пластиковый бокс, удобный для хранения и транспортировки
        • Прочные рабочие части выполнены из высококачественной хромованадиевой стали