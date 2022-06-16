Набор отверток для точных работ с мобильными телефонами Matrix 11589 (8 шт, TORX)

Набор отверток для точных работ Matrix 11589
Арт. 77777Х1306375
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.371
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Габариты, мм
|190x140x20
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- Набор отверток для точных работ с мобильными телефонами 8шт, Crv MATRIX 11589 используется для работы с мелким крепежом. Широко распространен в сфере ремонта часов, мобильных телефонов, планшетов и другой электроники. Отвертки просты в эксплуатации и удобны в обхвате ладонью.
Преимущества
- В наборе представлены самые распространенные размеры
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки удобно располагаются в руке мастера и позволяют с ювелирной точностью манипулировать мелкими деталями
- Тыльные стороны отверток оснащены поворотной шайбой, при помощи которой можно легко и быстро вращать инструменты простым перебором пальцев
- Набор упакован в пластиковый бокс, удобный для хранения и транспортировки
- Прочные рабочие части выполнены из высококачественной хромованадиевой стали