Набор отверток Berger BG1260, 12 предметов
Арт. О00000024655
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.7
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Габариты, мм
|310x210x50
- Набор отверток 12 предметов Berger BG BG1260 включает востребованные типы наконечников и размеры резьбы. Комплект выполнен из качественной стали: твердость материала 51-54 HRC, CR-V 6150.
Преимущества
- Отвертки BERGER изготовлены из хром-ванадиевой стали
- Хром придает отверткам Бергер твердость, а ванадий – упругость и износостойкость
- Также, стержни отверток обработаны Хром-Никелем, что обеспечивает надежную защиту от коррозии
- Имеют намагниченный наконечник, он же шлиц, который позволяет извлекать открученный крепеж из труднодоступных мест
- Оснащены двухкомпонентной анатомической ручкой, которая является маслобензостойкой и противоударной