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Набор отверток Berger BG1260, 12 предметов
1 995 ₽
Наборы отверток
    Набор отверток Berger BG1260, 12 предметов
    Арт. О00000024655
    Набор отверток Berger BG1260, 12 предметов
    Набор отверток Berger BG1260, 12 предметов
    Набор отверток Berger BG1260, 12 предметов
    Набор отверток Berger BG1260, 12 предметов
    Набор отверток Berger BG1260, 12 предметов
      Набор отверток Berger BG1260, 12 предметов
      Набор отверток Berger BG1260, 12 предметов
      Набор отверток Berger BG1260, 12 предметов
      Набор отверток Berger BG1260, 12 предметов
      Набор отверток Berger BG1260, 12 предметов

      Набор отверток Berger BG1260, 12 предметов

      1 995 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024655

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.7
      Габариты, мм
      		310x210x50
      Все характеристики
      1 995 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор отверток 12 предметов Berger BG BG1260 включает востребованные типы наконечников и размеры резьбы. Комплект выполнен из качественной стали: твердость материала 51-54 HRC, CR-V 6150.

        Преимущества

        • Отвертки BERGER изготовлены из хром-ванадиевой стали
        • Хром придает отверткам Бергер твердость, а ванадий – упругость и износостойкость
        • Также, стержни отверток обработаны Хром-Никелем, что обеспечивает надежную защиту от коррозии
        • Имеют намагниченный наконечник, он же шлиц, который позволяет извлекать открученный крепеж из труднодоступных мест
        • Оснащены двухкомпонентной анатомической ручкой, которая является маслобензостойкой и противоударной