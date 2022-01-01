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Набор отверток Berger BG1063 (10 в упаковке)
2 030 ₽
Наборы отверток
    Набор отверток Berger BG1063, 10 предметов
    Арт. О00000020373
    Набор отверток Berger BG1063 (10 в упаковке)
    Набор отверток Berger BG1063 (10 в упаковке)
    Набор отверток Berger BG1063 (10 в упаковке)
    Набор отверток Berger BG1063 (10 в упаковке)
      Набор отверток Berger BG1063 (10 в упаковке)
      Набор отверток Berger BG1063 (10 в упаковке)
      Набор отверток Berger BG1063 (10 в упаковке)
      Набор отверток Berger BG1063 (10 в упаковке)

      Набор отверток Berger BG1063, 10 предметов

      2 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000020373

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.85
      Габариты, мм
      		290x220x50
      Все характеристики
      2 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор отверток 10шт Berger BG BG1063 используется в области ремонтно-монтажных работ с винтами, имеющими плоский и крестовой рабочий профиль. Изделия станут надежными помощниками как в быту, так и в профессиональных мастерских.

        Преимущества 

        • Материал стержней у Berger BG BG1063: CR-V 6150
        • Твердость материала 51-54 HRC
        • Удобные в обхвате рукоятки из нескользящего двухкомпонентного материала
        • Черненые наконечники
        • Намагниченные наконечники препятствуют риску утери крепежа в процессе работы
        • Маркировка на ручках для удобной идентификации инструментов
        • Отверстие в ручке для подвесного хранения