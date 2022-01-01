Набор отверток Berger BG1063 (10 в упаковке)

Набор отверток Berger BG1063, 10 предметов
Арт. О00000020373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.85
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Габариты, мм
|290x220x50
- Набор отверток 10шт Berger BG BG1063 используется в области ремонтно-монтажных работ с винтами, имеющими плоский и крестовой рабочий профиль. Изделия станут надежными помощниками как в быту, так и в профессиональных мастерских.
Преимущества
- Материал стержней у Berger BG BG1063: CR-V 6150
- Твердость материала 51-54 HRC
- Удобные в обхвате рукоятки из нескользящего двухкомпонентного материала
- Черненые наконечники
- Намагниченные наконечники препятствуют риску утери крепежа в процессе работы
- Маркировка на ручках для удобной идентификации инструментов
- Отверстие в ручке для подвесного хранения