Набор отверток Berger BG1063 (10 в упаковке)

Преимущества

Материал стержней у Berger BG BG1063: CR-V 6150

Твердость материала 51-54 HRC

Удобные в обхвате рукоятки из нескользящего двухкомпонентного материала

Черненые наконечники

Намагниченные наконечники препятствуют риску утери крепежа в процессе работы

Маркировка на ручках для удобной идентификации инструментов

Отверстие в ручке для подвесного хранения

Набор отверток 10шт Berger BG BG1063 используется в области ремонтно-монтажных работ с винтами, имеющими плоский и крестовой рабочий профиль. Изделия станут надежными помощниками как в быту, так и в профессиональных мастерских.