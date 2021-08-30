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Набор инструментов Арсенал АUTO 8144620, 132 предмета
5.0
6
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Арсенал АUTO 8144620, 132 предмета
    Арт. Х1302745
    5.0
    6
    Набор инструментов Арсенал АUTO 8144620, 132 предмета
    Набор инструментов Арсенал АUTO 8144620, 132 предмета
    Набор инструментов Арсенал АUTO 8144620, 132 предмета
      Набор инструментов Арсенал АUTO 8144620, 132 предмета
      Набор инструментов Арсенал АUTO 8144620, 132 предмета
      Набор инструментов Арсенал АUTO 8144620, 132 предмета

      Набор инструментов Арсенал АUTO 8144620, 132 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1302745
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		11.1
      Габариты, мм
      		540x410x113
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов АРСЕНАЛ 132 предмета идеально подойдет каждому автомобилисту. Профессиональные инструменты позволят выполнить любые операции по отладке и ремонту легковых машин, грузовиков, спецтранспорта. Комплект может использоваться для ремонта личного авто, на автосервисах, шиномонтажах, СТО.

        Преимущества

        • Удобный кейс с ложементами для каждого инструмента
        • Головки и биты самых популярных размеров в наборе
        • Наличие свечных и удлиненных головок
        • Эргономичные рукоятки
        • Хром-ванадиевое исполнение
        • Трещотки с оптимальным количеством зубьев
        • Металлические накладки на кейсе несут функцию защиты углов от повреждений 