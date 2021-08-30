Набор инструментов Арсенал АUTO 8144620, 132 предмета
Арт. Х1302745
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|11.1
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Габариты, мм
|540x410x113
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- Набор инструментов АРСЕНАЛ 132 предмета идеально подойдет каждому автомобилисту. Профессиональные инструменты позволят выполнить любые операции по отладке и ремонту легковых машин, грузовиков, спецтранспорта. Комплект может использоваться для ремонта личного авто, на автосервисах, шиномонтажах, СТО.
Преимущества
- Удобный кейс с ложементами для каждого инструмента
- Головки и биты самых популярных размеров в наборе
- Наличие свечных и удлиненных головок
- Эргономичные рукоятки
- Хром-ванадиевое исполнение
- Трещотки с оптимальным количеством зубьев
- Металлические накладки на кейсе несут функцию защиты углов от повреждений