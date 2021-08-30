Набор инструментов Арсенал АUTO 8144620, 132 предмета

Набор инструментов АРСЕНАЛ 132 предмета идеально подойдет каждому автомобилисту. Профессиональные инструменты позволят выполнить любые операции по отладке и ремонту легковых машин, грузовиков, спецтранспорта. Комплект может использоваться для ремонта личного авто, на автосервисах, шиномонтажах, СТО.



Преимущества