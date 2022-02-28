Содержание:
Лучший профессиональный набор инструмента для авто
- Как выбрать набор автомобильного инструмента
- Какой фирмы купить набор инструментов для автомобиля
- Рейтинг недорогих наборов инструментов для автомобиля
Ящик с инструментом – это лучший подарок для автомобилиста. Ключи, трещотки, головки, шарниры и воротки необходимы, чтобы обслуживать и ремонтировать транспортное средство. Кроме того, они будут полезны и дома. Чтобы помочь вам с выбором, мы составили рейтинг наборов инструмента для авто. В него вошли хорошие наборы ручного инструмента для бытовых целей и лучшие решения профессионального уровня, которым найдется применение в СТО и мастерских. Всего в рейтинг вошло 14 комплектов.
Как выбрать набор автомобильного инструмента
Знание критериев выбора поможет найти лучший набор, идеально соответствующий вашим потребностями. Мы создали список, в который включили самые важные аспекты для подбора комплекта инструментов.
- Тип набора инструментов. Существует множество разновидностей комплектов: столярные, резьбонарезные, слесарные, для работы с электрикой и т.д. В нашем рейтинге представлены наборы инструментов для автомобиля: они, как правило, состоят из гаечных ключей, трещоток, торцевых головок. Если вы планируете использовать комплект не только для починки машины, но и для небольших ремонтных работ дома, лучше сделать выбор в пользу универсальных наборов инструментов.
- Количество инструментов в наборе. Обращайте внимание, сколько отверток, комбинированных ключей, бит и головок входит в набор: от этого зависят цена и габариты комплекта. Убедитесь, что в кейсе есть нужные вам предметы, но нет смысла переплачивать за то, что не пригодится.
- Прочность кейса. Чемоданчики для слесарных комплектов уникальны, ведь в них есть ниши для размещения каждой биты, каждой головки. В случае повреждения заменить их будет проблематично. Выбирая набор инструментов в кейсе, обращайте внимание на качество последнего: лучшие модели изготовлены из ударопрочного пластика, что поможет им избежать механических повреждений.
- Фиксация инструментов в кейсе. В обсуждениях некоторых комплектов можно заметить, что покупатели жалуются на плохие крепления: из них выпадает оснастка, из-за чего есть шанс потерять ее. Чтобы избежать данной проблемы, изучайте отзывы и по возможности осматривайте наборы в розничных магазинах.
- Застежка на кейсе. Замочки ящика являются важной его частью: при открытии и закрытии пользователь воздействует на них физически, так что надежность этих компонентов чрезмерно важна. Некоторые производители в целях экономии делают пластиковые застежки, однако вероятность их поломки велика. Выбирая комплект для частой транспортировки, хорошим решением будет остановиться на металлических замочках.
- Материал инструмента. Хорошим решением станет выбор комплекта, инструменты в котором изготовлены из хромованадиевой стали. Он показывает себя с лучшей стороны по таким критериям, как прочность и устойчивость к износу. В рейтинг вошло множество моделей, созданных из такого материала.
- Долговечность. Помимо материала, на этот аспект влияет технология изготовления. У одних производителей ржавеют головки, у других – разваливаются трещотки. Чтобы избежать покупки некачественного инструмента, тщательно изучайте отзывы.
- Диапазон размеров головки. Чем шире набор торцевых головок, тем больше болтовых соединений получится обработать. В большинстве комплектов этот диапазон варьируется от 4 до 32 миллиметров.
- Пожизненная гарантия на набор. Производители, выпускающие дорогие комплекты с инструментом, предоставляют вечную гарантию на свою продукцию. Присмотреться к моделям таких брендов, как OMBRA, BERGER, STELS, JONNESWAY, GROSS, станет хорошим решением, если вы планируете пользоваться инструментом долгие годы. Перед покупкой рекомендуем изучить условия пожизненной гарантии, а именно то, на какие ситуации она распространяется.
- Наличие карданных шарниров и удлинителей. Если вы не знаете, какой набор инструментов выбрать для машины, чтобы работать с труднодоступными болтовыми соединениями, присмотритесь к комплектам с шарнирами и удлинителями. Первые помогут выкручивать под углом, вторые – на расстоянии от инструмента.
- Удобство рукояток. Характерной чертой хороших наборов инструментов для ремонта автомобиля, попавших в рейтинг, является комфорт при удержании. Некоторые производители оснащают трещотки и отвертки двухкомпонентными накладками, которые препятствуют выскальзыванию и позволяют избежать контакта ладони со сталью.
- Количество бит для отвертки. Выбор в пользу комплектов с отвертками станет хорошим подспорьем, если вы планируете обслуживать бытовую технику и электронику, собирать мебель, выполнять ремонтные работы. Сменные биты хороши тем, что их можно вставить в шуруповерт.
- Размеры кейса для инструментов. Количество предметов и эргономичность их размещения в ящичке влияют на его объем. Если вам требуется большое количество бит и головок, будьте готовы столкнуться с необходимостью переносить крупные кейсы. В то же время, хороший набор инструментов в чемодане для малогабаритного автомобиля вместит только самое необходимое.
- Наличие нескольких трещоток. Все наборы инструмента для автомобиля, рейтинг которых находится ниже, содержат две трещотки, главными отличиями между которыми являются габариты и посадочный размер (1/4 или 1/2 дюйма). Такое решение позволит одинаково комфортно работать с мелкими и крупными торцевыми головками.
- Комбинированные ключи. Несмотря на большое количество головок, входящих в каждый набор, стандартные ключи все еще незаменимы для ряда работ – как с сантехникой, так и автомобилями.
- Пассатижи. Как и прочий шарнирно-губцевый инструмент, пассатижи облегчают ряд задач. Они станут хорошим средством для зажима и удержания различных деталей.
Какой фирмы купить набор инструментов для автомобиля
Марка набора ощутимо влияет на эксплуатационные качества: от нее зависят гарантия, качество инструмента, надежность кейса. Если ответственно выбирать набор инструментов для автомобиля, обзор фирм-производителей станет отнюдь не лишним. Мы дадим характеристику лучшим брендам, комплекты которых представлены в топе.
- OMBRA. Тайваньский ручной инструмент считается синонимом высокого качества. Компания OMBRA собирает в комплекты оборудование, выпущенное в Тайвани. Кейсы имеют металлические фиксаторы, что делает их надежными.
- STELS. Если вы являетесь автомобилистом или сотрудником станции технического обслуживания и не знаете, какой фирмы инструмент лучше выбрать для авто, то присмотритесь к каталогу STELS. Компания производит специализированные комплекты для автолюбителей и домашних мастеров.
- BERGER. В наш обзор наборов инструмента для автомобиля попало немало моделей от этой компании. Сильной ее стороной является пожизненная гарантия на продукцию: такую услугу предоставляют только бренды, уверенные в качестве своего товара.
- AUTOVIRAZH. Компания является производителем достойных китайских наборов, которые отличаются доступной ценой. Хороший выбор для автомобилистов, желающих сэкономить и планирующих пользоваться инструментом нерегулярно.
- ДЕЛО ТЕХНИКИ. Российская торговая марка, в ассортименте которой можно найти хороший набор автомобильного инструмента. Фирма имеет собственное производство ручной оснастки, среди которой есть ключи, шарнирно-губцевые приспособления, отвертки, биты, головки и многое другое.
- JONNESWAY. Опытные слесари сходятся во мнении, что фирма выпускает лучшие по части надежности приборы для ремонта авто. Минусом же можно назвать то, что кейсы оборудуются пластиковыми креплениями: из-за них удобство частой переноски комплекта ставится под сомнение.
- GROSS. Если вы не стеснены в финансах и выбираете, какой лучше купить набор инструментов для автомобиля, присмотритесь к продукции этой немецкой фирмы. Под брендом выпускаются высококачественные приборы, которые найдут применение в руках как домашнего мастера, так и профессионального слесаря.
Рейтинг недорогих наборов инструментов для автомобиля
Топ наборов инструмента для авто заинтересует покупателей, которые ищут решение для бытового использования: обслуживания личного ТС в гараже, ремонтных работ дома. Богатая комплектность поможет найти наборы, которые будут полезны в различных условиях. Цена лучших моделей в рейтинге варьируется от 5 до 8.5 тысяч рублей.
|
Название набора
|
Количество предметов в наборе, шт.
|
Тип головок
|
Комбинированные ключи в наборе
|
Min—max размер головки, мм
|
Материал инструмента
|
Средняя цена в России, руб.
|
OMBRA OMT94S
|
94
|
6-гранные
|
Нет
|
4—32
|
Легированная сталь
|
7 750
|
STELS 14105
|
82
|
6-гранные
|
Да
|
4—32
|
Хромованадиевая сталь
|
7 650
|
BERGER BG108-1214
|
108
|
6-гранные, E-тип, SL-тип
|
Нет
|
4—32
|
Хромованадиевая сталь
|
8 435
|
OMBRA OMT82S
|
82
|
6-гранные
|
Да
|
4—32
|
Легированная сталь
|
8 150
|
STELS 14106
|
94
|
6-гранные
|
Нет
|
4—32
|
Хромованадиевая сталь
|
7 690
|
AUTOVIRAZH AV-212082
|
82
|
6-гранные
|
Да
|
4—32
|
Хромованадиевая сталь
|
4 999
|
ДЕЛО ТЕХНИКИ 620782
|
82
|
6-гранные
|
Да
|
4—32
|
Хромованадиевая сталь
|
6 340
Набор инструментов OMBRA OMT94S
В удобном пластиковом чемоданчике вы обнаружите большое количество торцовых головок, а работать с ними будет комфортно благодаря трещоткам с обрезиненными ручками.
Преимущества:
- Комплект содержит 94 предмета, среди которых есть трещотки, головки, отвертка, биты, шарниры.
- Предметы оснащены хорошими двухкомпонентными рукоятками, делающими удержание комфортным.
- Оснастка обработана по уникальной технологии Triple Coating, что гарантирует устойчивость к коррозии.
Недостатки:
- На трещотках отсутствует стопор переключения.
Набор инструментов STELS 14105
Универсальный комплект будет полезен при обслуживании авто, но пригодится также и для решения бытовых задач.
Преимущества:
- Набор содержит 82 хороших инструмента, изготовленных из хромованадиевой стали. Этот материал характерен прочностью и износостойкостью.
- Металлические защелки сделают частую транспортировку кейса удобной. Благодаря ним комплект удобен для выездных работ.
- Ручки обрезинены, благодаря чему их будет удобно удерживать на протяжении длительных рабочих сессий.
Недостатки:
- Биты неплотно фиксируются в пазах фирменного кейса.
Набор инструментов BERGER BG108-1214
Один из лучших наборов на 108 предметов выгодно отличается от аналогов бытового класса богатой комплектацией. Вся оснастка закалена, что повышает срок ее службы.
Преимущества:
- В наборе присутствуют хорошие трещотки под 1/2 и 1/4 дюйма. Обе на 45 зубьев.
- Набор можно назвать лучшим среди бюджетных по критерию комплектации: помимо стандартных приспособлений, в чемоданчике нашлось место удлинителям, переходникам, шарнирным карданам.
- Лучший набор инструментов в чемодане для автомобиля заслуживает выбора за счет пожизненной гарантии, которую обеспечивает производитель.
Недостатки:
- Оснастка закреплена в чемоданчике слишком плотно – извлекать ее приходится с усилием.
Набор инструментов OMBRA OMT82S
Комплект станет хорошим выбором для слесаря, потому что в нем нашлось место 9 комбинированным ключам.
Преимущества:
- Автомобильный набор инструментов вошел в рейтинг благодаря 3-слойному покрытию из хром-никеля: оно делает оснастку прочнее и повышает удобство чистки.
- Удобный кейс с углублением для рукоятки и хорошей фиксацией каждого предмета.
- Предметы выполнены из легированной стали.
Недостатки:
- Комбинированные ключи не подходят для работы с прикипевшим крепежом.
Набор инструментов STELS 14106
Комплект ориентирован на бытовую эксплуатацию. Пригодится, чтобы обслуживать ТС, а также бытовую и садовую технику.
Преимущества:
- Комплект достоин выбора за счет хорошего кейса с металлическими замочками и удобным расположением бит и торцевых головок.
- Биты выполнены из стали S2, которая обеспечивает долговечность в условиях частого использования.
Недостатки:
- Комплект тяжелый за счет большого количества предметов.
Набор инструментов AUTOVIRAZH AV-212082
Если вам нужно принять решение, какой выбрать автомобильный набор инструментов при ограниченном бюджете, данный чемоданчик заслуживает внимание. В нем есть необходимая оснастка, способная справиться с потребностями большинства слесарей-механиков.
Преимущества:
- Набор головок и бит с трещоткой является самым дешевым среди всех моделей в рейтинге.
- Наличие удлинителей и карданного шарнира станет плюсом, если возникает необходимость работать в труднодоступных местах.
Недостатки:
- Надежность хорошего набора ставится под сомнение из-за пластиковых креплений на кейсе.
- Предметы плохо фиксируются в своих пазах.
Набор инструментов ДЕЛО ТЕХНИКИ 620782
Хороший комплект от российской фирмы заслуживает место в рейтинге за счет достойного состава и демократичной цены.
Преимущества:
- Затрудняетесь решить, какой набор инструмента выбрать для авто – присмотритесь к этому: его составляющие выполнены из хромованадиевой стали, характерной прочностью и устойчивостью к износу.
- Хороший комплект попал в рейтинг за счет железных креплений, повышающих долговечность кейса.
Недостатки:
- Большую трещотку проблемно зафиксировать в крайних положениях.
Лучший профессиональный набор инструмента для авто
Если вы используете ключи, трещотки и отвертки на регулярной основе и в интенсивных условиях, наборы инструментов для профессионалов должны вас заинтересовать. Они изготовлены из качественных компонентов и упакованы в ударопрочные кейсы, что делает их удачным выбором для выездных работ. В рейтинг лучших наборов инструментов для автомобиля вошло 7 комплектов от мировых производителей, обеспечивающих пожизненную гарантию на свою продукцию.
|
Название набора
|
Количество предметов в наборе, шт.
|
Тип головок
|
Комбинированные ключи в наборе
|
Min—max размер головки, мм
|
Материал инструмента
|
Средняя цена в России, руб.
|
OMBRA OMT69S
|
69
|
6-гранные
|
Нет
|
4—32
|
Легированная сталь
|
9 299
|
JONNESWAY S04H52482S
|
82
|
6-гранные
|
Да
|
4—32
|
Хромованадиевая сталь
|
10 730
|
BERGER BG151-1214
|
151
|
6-гранные, E-тип, SL-тип
|
Да
|
4—32
|
Хромованадиевая сталь
|
19 980
|
JONNESWAY S04H624101S
|
101
|
6-гранные, E-тип
|
Да
|
8—32
|
Хромованадиевая сталь
|
18 510
|
JONNESWAY S04H52477S
|
77
|
6-гранные
|
Да
|
4—32
|
Хромованадиевая сталь
|
13 660
|
BERGER BG128-1214
|
128
|
6-гранные, E-тип
|
Да
|
4—32
|
Хромованадиевая сталь
|
15 999
|
GROSS 14149
|
82
|
6-гранные, E-тип, SL-тип
|
Да
|
4—32
|
Хромованадиевая сталь
|
14 570
Набор инструментов OMBRA OMT69S
Комплект предназначен для обслуживания болтовых соединений. Для этого он оснащен двумя трещотками и несколькими десятками торцевых головок.
Преимущества:
- Хороший набор бит с трещоткой дополнительно комплектуется пассатижами и бокорезами.
- Комплект станет хорошим выбором для небольших машин, потому как займет мало места в багажнике.
- Пластиковая рукоятка, за которую удобно держаться при транспортировке.
Недостатки:
- Один из лучших кейсов подводит отсутствие комбинированных ключей.
Набор инструментов JONNESWAY S04H52482S
Хороший комплект от именитой тайваньской фирмы, продукция которой отличается высоким качеством и долговечностью.
Преимущества:
- Комплект попал в рейтинг благодаря защищенности от коррозии, которой характерна рабочая оснастка.
- Хорошие двухкомпонентные ручки на трещотках повышают удобство их удержания, что особенно заметно при длительной работе.
Недостатки:
- Крепления чемоданчика выполнены из пластика.
- Оснастка периодически выпадает из пазов при открытии кейса.
Набор инструментов BERGER BG151-1214
Если выбирать, какой набор инструментов лучше для автомобиля по количеству предметов, данная модель окажется в выигрыше. В кейсе вы найдете 151 предмет для слесарных работ.
Преимущества:
- Данный кейс попал в рейтинг лучших наборов инструментов для автомобиля среди профессиональных моделей за счет качественной хромованадиевой стали с сатиновым покрытием. Надежность оснастки обеспечивается закаливанием.
- Хорошая коллекция комбинированных ключей, состоящая из 16 штук.
- Фрикционные засечки на головках не дают им выскальзывать из ладоней.
Недостатки:
- Крупные габариты чемоданчика. Большое количество предметов делает его достаточно тяжелым.
- Высокая цена слесарного комплекта.
Набор инструментов JONNESWAY S04H624101S
Продолжает рейтинг профессиональных комплектов хороший образец на 101 предмет. В нем есть большое количество головок, что облегчит работу с болтовыми соединениями.
Преимущества:
- Если вы не знаете, какой профессиональный набор инструментов в чемодане лучше подойдет для обслуживания автомобиля, присмотритесь к этому: в нем есть немало комбинированных ключей и торцевых головок.
- Комплект выделяется на фоне других моделей из рейтинга тем, что в его состав входит хороший 8-дюймовый разводной ключ.
Недостатки:
- Кейс выполнен из тонкого пластика.
Набор инструментов JONNESWAY S04H52477S
Хороший набор инструмента с битами пригодится как дома, так и в гараже. Впрочем, высокое качество исполнения позволит использовать его в слесарных и ремонтных мастерских.
Преимущества:
- Комплект является одним из лучших в рейтинге за счет качественных отверток и переставных клещей. Последние редко входят в разного рода ремонтные наборы.
- Молоток с деревянной рукояткой, который облегчит некоторые работы по дому.
- Судя по отзывам покупателей, при аккуратном использовании комплектующие служат долгие годы.
Недостатки:
- Крепления кейса изготовлены из пластика.
Набор инструментов BERGER BG128-1214
Универсальный комплект приглянется слесарям, обслуживающим автомобили и выполняющим работы в мастерской. Пригодится мастерам, ремонтирующим сантехнику и бытовые приборы.
Преимущества:
- В набор инструментов входят биты и головки TORX.
- Приборы с мягким нескользящим покрытием удобны в удержании.
- Надежный кейс, устойчивый к холоду и механическим повреждениям.
- Закаливание и гальванизация комплектующих повышают срок их эксплуатации.
Недостатки:
- Достаточно высокая стоимость комплекта.
Набор инструментов GROSS 14149
Закрывает рейтинг автомобильных наборов инструментов хороший кейс немецкого производства, в который вошли все необходимые предметы для слесарных работ.
Преимущества:
- Хороший набор инструментов из Германии оснащен кейсом, четко фиксирующим каждый предмет оснастки.
- Трещотки на 120 зубьев обеспечивают плавный ход с 3-градусным шагом.
- Прочный чемоданчик с металлическими креплениями.
- Все компоненты выполнены из хромованадиевой стали, что повышает их эксплуатационные свойства.
- Карданы и удлинители (в том числе гибкие) будут полезны при скручивании болтов в местах с усложненным доступом.
Недостатки:
- Комплектности может не хватить, если возникает потребность в специфической оснастке.