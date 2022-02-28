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Обзор наборов инструмента для автомобиля
28.02.2022

Обзор наборов инструмента для автомобиля

Содержание:

  1. Как выбрать набор автомобильного инструмента
  2. Какой фирмы купить набор инструментов для автомобиля
  3. Рейтинг недорогих наборов инструментов для автомобиля
  • Лучший профессиональный набор инструмента для авто

    • Ящик с инструментом – это лучший подарок для автомобилиста. Ключи, трещотки, головки, шарниры и воротки необходимы, чтобы обслуживать и ремонтировать транспортное средство. Кроме того, они будут полезны и дома. Чтобы помочь вам с выбором, мы составили рейтинг наборов инструмента для авто. В него вошли хорошие наборы ручного инструмента для бытовых целей и лучшие решения профессионального уровня, которым найдется применение в СТО и мастерских. Всего в рейтинг вошло 14 комплектов.

    Как выбрать набор автомобильного инструмента

    Знание критериев выбора поможет найти лучший набор, идеально соответствующий вашим потребностями. Мы создали список, в который включили самые важные аспекты для подбора комплекта инструментов.

    1. Тип набора инструментов. Существует множество разновидностей комплектов: столярные, резьбонарезные, слесарные, для работы с электрикой и т.д. В нашем рейтинге представлены наборы инструментов для автомобиля: они, как правило, состоят из гаечных ключей, трещоток, торцевых головок. Если вы планируете использовать комплект не только для починки машины, но и для небольших ремонтных работ дома, лучше сделать выбор в пользу универсальных наборов инструментов.
    2. Количество инструментов в наборе. Обращайте внимание, сколько отверток, комбинированных ключей, бит и головок входит в набор: от этого зависят цена и габариты комплекта. Убедитесь, что в кейсе есть нужные вам предметы, но нет смысла переплачивать за то, что не пригодится.
      3. рейтинг наборов инструмента для авто
    3. Прочность кейса. Чемоданчики для слесарных комплектов уникальны, ведь в них есть ниши для размещения каждой биты, каждой головки. В случае повреждения заменить их будет проблематично. Выбирая набор инструментов в кейсе, обращайте внимание на качество последнего: лучшие модели изготовлены из ударопрочного пластика, что поможет им избежать механических повреждений.
    4. Фиксация инструментов в кейсе. В обсуждениях некоторых комплектов можно заметить, что покупатели жалуются на плохие крепления: из них выпадает оснастка, из-за чего есть шанс потерять ее. Чтобы избежать данной проблемы, изучайте отзывы и по возможности осматривайте наборы в розничных магазинах.
    5. Застежка на кейсе. Замочки ящика являются важной его частью: при открытии и закрытии пользователь воздействует на них физически, так что надежность этих компонентов чрезмерно важна. Некоторые производители в целях экономии делают пластиковые застежки, однако вероятность их поломки велика. Выбирая комплект для частой транспортировки, хорошим решением будет остановиться на металлических замочках.
    6. Материал инструмента. Хорошим решением станет выбор комплекта, инструменты в котором изготовлены из хромованадиевой стали. Он показывает себя с лучшей стороны по таким критериям, как прочность и устойчивость к износу. В рейтинг вошло множество моделей, созданных из такого материала.
      7. Каким должен быть материал набора инструментов для авто
    7. Долговечность. Помимо материала, на этот аспект влияет технология изготовления. У одних производителей ржавеют головки, у других – разваливаются трещотки. Чтобы избежать покупки некачественного инструмента, тщательно изучайте отзывы.
    8. Диапазон размеров головки. Чем шире набор торцевых головок, тем больше болтовых соединений получится обработать. В большинстве комплектов этот диапазон варьируется от 4 до 32 миллиметров.
    9. Пожизненная гарантия на набор. Производители, выпускающие дорогие комплекты с инструментом, предоставляют вечную гарантию на свою продукцию. Присмотреться к моделям таких брендов, как OMBRA, BERGER, STELS, JONNESWAY, GROSS, станет хорошим решением, если вы планируете пользоваться инструментом долгие годы. Перед покупкой рекомендуем изучить условия пожизненной гарантии, а именно то, на какие ситуации она распространяется.
    10. Наличие карданных шарниров и удлинителей. Если вы не знаете, какой набор инструментов выбрать для машины, чтобы работать с труднодоступными болтовыми соединениями, присмотритесь к комплектам с шарнирами и удлинителями. Первые помогут выкручивать под углом, вторые – на расстоянии от инструмента.
      11. топ наборов инструмента для авто
    11. Удобство рукояток. Характерной чертой хороших наборов инструментов для ремонта автомобиля, попавших в рейтинг, является комфорт при удержании. Некоторые производители оснащают трещотки и отвертки двухкомпонентными накладками, которые препятствуют выскальзыванию и позволяют избежать контакта ладони со сталью.
    12. Количество бит для отвертки. Выбор в пользу комплектов с отвертками станет хорошим подспорьем, если вы планируете обслуживать бытовую технику и электронику, собирать мебель, выполнять ремонтные работы. Сменные биты хороши тем, что их можно вставить в шуруповерт.
    13. Размеры кейса для инструментов. Количество предметов и эргономичность их размещения в ящичке влияют на его объем. Если вам требуется большое количество бит и головок, будьте готовы столкнуться с необходимостью переносить крупные кейсы. В то же время, хороший набор инструментов в чемодане для малогабаритного автомобиля вместит только самое необходимое.
    14. Наличие нескольких трещоток. Все наборы инструмента для автомобиля, рейтинг которых находится ниже, содержат две трещотки, главными отличиями между которыми являются габариты и посадочный размер (1/4 или 1/2 дюйма). Такое решение позволит одинаково комфортно работать с мелкими и крупными торцевыми головками.
      15. Наличие нескольких трещоток - важный нюанс в наборах инструмента
    15. Комбинированные ключи. Несмотря на большое количество головок, входящих в каждый набор, стандартные ключи все еще незаменимы для ряда работ – как с сантехникой, так и автомобилями.
    16. Пассатижи. Как и прочий шарнирно-губцевый инструмент, пассатижи облегчают ряд задач. Они станут хорошим средством для зажима и удержания различных деталей.
      17. лучший набор инструментов в чемодане для автомобиля может содержать пассатижи

    Какой фирмы купить набор инструментов для автомобиля

    Марка набора ощутимо влияет на эксплуатационные качества: от нее зависят гарантия, качество инструмента, надежность кейса. Если ответственно выбирать набор инструментов для автомобиля, обзор фирм-производителей станет отнюдь не лишним. Мы дадим характеристику лучшим брендам, комплекты которых представлены в топе.

    1. OMBRA. Тайваньский ручной инструмент считается синонимом высокого качества. Компания OMBRA собирает в комплекты оборудование, выпущенное в Тайвани. Кейсы имеют металлические фиксаторы, что делает их надежными.
    2. STELS. Если вы являетесь автомобилистом или сотрудником станции технического обслуживания и не знаете, какой фирмы инструмент лучше выбрать для авто, то присмотритесь к каталогу STELS. Компания производит специализированные комплекты для автолюбителей и домашних мастеров.
    3. BERGER. В наш обзор наборов инструмента для автомобиля попало немало моделей от этой компании. Сильной ее стороной является пожизненная гарантия на продукцию: такую услугу предоставляют только бренды, уверенные в качестве своего товара.
    4. AUTOVIRAZH. Компания является производителем достойных китайских наборов, которые отличаются доступной ценой. Хороший выбор для автомобилистов, желающих сэкономить и планирующих пользоваться инструментом нерегулярно.
    5. ДЕЛО ТЕХНИКИ. Российская торговая марка, в ассортименте которой можно найти хороший набор автомобильного инструмента. Фирма имеет собственное производство ручной оснастки, среди которой есть ключи, шарнирно-губцевые приспособления, отвертки, биты, головки и многое другое.
    6. JONNESWAY. Опытные слесари сходятся во мнении, что фирма выпускает лучшие по части надежности приборы для ремонта авто. Минусом же можно назвать то, что кейсы оборудуются пластиковыми креплениями: из-за них удобство частой переноски комплекта ставится под сомнение.
    7. GROSS. Если вы не стеснены в финансах и выбираете, какой лучше купить набор инструментов для автомобиля, присмотритесь к продукции этой немецкой фирмы. Под брендом выпускаются высококачественные приборы, которые найдут применение в руках как домашнего мастера, так и профессионального слесаря.

    Рейтинг недорогих наборов инструментов для автомобиля

    Топ наборов инструмента для авто заинтересует покупателей, которые ищут решение для бытового использования: обслуживания личного ТС в гараже, ремонтных работ дома. Богатая комплектность поможет найти наборы, которые будут полезны в различных условиях. Цена лучших моделей в рейтинге варьируется от 5 до 8.5 тысяч рублей.

    Название набора Количество предметов в наборе, шт. Тип головок Комбинированные ключи в наборе Minmax размер головки, мм Материал инструмента Средняя цена в России, руб.
    OMBRA OMT94S 94 6-гранные Нет 4—32 Легированная сталь 7 750
    STELS 14105 82 6-гранные Да 4—32 Хромованадиевая сталь 7 650
    BERGER BG108-1214 108 6-гранные, E-тип, SL-тип Нет 4—32 Хромованадиевая сталь 8 435
    OMBRA OMT82S 82 6-гранные Да 4—32 Легированная сталь 8 150
    STELS 14106 94 6-гранные Нет 4—32 Хромованадиевая сталь 7 690
    AUTOVIRAZH AV-212082 82 6-гранные Да 4—32 Хромованадиевая сталь 4 999
    ДЕЛО ТЕХНИКИ 620782 82 6-гранные Да 4—32 Хромованадиевая сталь 6 340

    Набор инструментов OMBRA OMT94S

    В удобном пластиковом чемоданчике вы обнаружите большое количество торцовых головок, а работать с ними будет комфортно благодаря трещоткам с обрезиненными ручками.

    Стоит ли покупать набор автоинструмента OMBRA OMT94S

    Преимущества:

    • Комплект содержит 94 предмета, среди которых есть трещотки, головки, отвертка, биты, шарниры.
    • Предметы оснащены хорошими двухкомпонентными рукоятками, делающими удержание комфортным.
    • Оснастка обработана по уникальной технологии Triple Coating, что гарантирует устойчивость к коррозии.

    Недостатки:

    • На трещотках отсутствует стопор переключения.

    Набор инструментов STELS 14105

    Универсальный комплект будет полезен при обслуживании авто, но пригодится также и для решения бытовых задач.

    наборы инструмента для автомобиля, рейтинг модели STELS 14105

    Преимущества:

    • Набор содержит 82 хороших инструмента, изготовленных из хромованадиевой стали. Этот материал характерен прочностью и износостойкостью.
    • Металлические защелки сделают частую транспортировку кейса удобной. Благодаря ним комплект удобен для выездных работ.
    • Ручки обрезинены, благодаря чему их будет удобно удерживать на протяжении длительных рабочих сессий.

    Недостатки:

    • Биты неплотно фиксируются в пазах фирменного кейса.

    Набор инструментов BERGER BG108-1214

    Один из лучших наборов на 108 предметов выгодно отличается от аналогов бытового класса богатой комплектацией. Вся оснастка закалена, что повышает срок ее службы.

    Почему покупают набор BERGER BG108-1214

    Преимущества:

    • В наборе присутствуют хорошие трещотки под 1/2 и 1/4 дюйма. Обе на 45 зубьев.
    • Набор можно назвать лучшим среди бюджетных по критерию комплектации: помимо стандартных приспособлений, в чемоданчике нашлось место удлинителям, переходникам, шарнирным карданам.
    • Лучший набор инструментов в чемодане для автомобиля заслуживает выбора за счет пожизненной гарантии, которую обеспечивает производитель.

    Недостатки:

    • Оснастка закреплена в чемоданчике слишком плотно – извлекать ее приходится с усилием.

    Набор инструментов OMBRA OMT82S

    Комплект станет хорошим выбором для слесаря, потому что в нем нашлось место 9 комбинированным ключам.

    обзор наборов инструмента для автомобиля нельзя представить без OMBRA OMT82S

    Преимущества:

    • Автомобильный набор инструментов вошел в рейтинг благодаря 3-слойному покрытию из хром-никеля: оно делает оснастку прочнее и повышает удобство чистки.
    • Удобный кейс с углублением для рукоятки и хорошей фиксацией каждого предмета.
    • Предметы выполнены из легированной стали.

    Недостатки:

    • Комбинированные ключи не подходят для работы с прикипевшим крепежом.

    Набор инструментов STELS 14106

    Комплект ориентирован на бытовую эксплуатацию. Пригодится, чтобы обслуживать ТС, а также бытовую и садовую технику.

    Достоинства набора инструмента STELS 14106

    Преимущества:

    • Комплект достоин выбора за счет хорошего кейса с металлическими замочками и удобным расположением бит и торцевых головок.
    • Биты выполнены из стали S2, которая обеспечивает долговечность в условиях частого использования.

    Недостатки:

    • Комплект тяжелый за счет большого количества предметов.

    Набор инструментов AUTOVIRAZH AV-212082

    Если вам нужно принять решение, какой выбрать автомобильный набор инструментов при ограниченном бюджете, данный чемоданчик заслуживает внимание. В нем есть необходимая оснастка, способная справиться с потребностями большинства слесарей-механиков.

    какой лучше купить набор инструментов для автомобиля

    Преимущества:

    • Набор головок и бит с трещоткой является самым дешевым среди всех моделей в рейтинге.
    • Наличие удлинителей и карданного шарнира станет плюсом, если возникает необходимость работать в труднодоступных местах.

    Недостатки:

    • Надежность хорошего набора ставится под сомнение из-за пластиковых креплений на кейсе.
    • Предметы плохо фиксируются в своих пазах.

    Набор инструментов ДЕЛО ТЕХНИКИ 620782

    Хороший комплект от российской фирмы заслуживает место в рейтинге за счет достойного состава и демократичной цены.

    Что нужно знать перед покупкой набора инструмента ДЕЛО ТЕХНИКИ 620782

    Преимущества:

    • Затрудняетесь решить, какой набор инструмента выбрать для авто – присмотритесь к этому: его составляющие выполнены из хромованадиевой стали, характерной прочностью и устойчивостью к износу.
    • Хороший комплект попал в рейтинг за счет железных креплений, повышающих долговечность кейса.

    Недостатки:

    • Большую трещотку проблемно зафиксировать в крайних положениях.

    Лучший профессиональный набор инструмента для авто

    Если вы используете ключи, трещотки и отвертки на регулярной основе и в интенсивных условиях, наборы инструментов для профессионалов должны вас заинтересовать. Они изготовлены из качественных компонентов и упакованы в ударопрочные кейсы, что делает их удачным выбором для выездных работ. В рейтинг лучших наборов инструментов для автомобиля вошло 7 комплектов от мировых производителей, обеспечивающих пожизненную гарантию на свою продукцию.

    Название набора Количество предметов в наборе, шт. Тип головок Комбинированные ключи в наборе Minmax размер головки, мм Материал инструмента Средняя цена в России, руб.
    OMBRA OMT69S 69 6-гранные Нет 4—32 Легированная сталь 9 299
    JONNESWAY S04H52482S 82 6-гранные Да 4—32 Хромованадиевая сталь 10 730
    BERGER BG151-1214 151 6-гранные, E-тип, SL-тип Да 4—32 Хромованадиевая сталь 19 980
    JONNESWAY S04H624101S 101 6-гранные, E-тип Да 8—32 Хромованадиевая сталь 18 510
    JONNESWAY S04H52477S 77 6-гранные Да 4—32 Хромованадиевая сталь 13 660
    BERGER BG128-1214 128 6-гранные, E-тип Да 4—32 Хромованадиевая сталь 15 999
    GROSS 14149 82 6-гранные, E-тип, SL-тип Да 4—32 Хромованадиевая сталь 14 570

    Набор инструментов OMBRA OMT69S

    Комплект предназначен для обслуживания болтовых соединений. Для этого он оснащен двумя трещотками и несколькими десятками торцевых головок.

    какой набор инструмента выбрать для авто, если не OMBRA OMT69S

    Преимущества:

    • Хороший набор бит с трещоткой дополнительно комплектуется пассатижами и бокорезами.
    • Комплект станет хорошим выбором для небольших машин, потому как займет мало места в багажнике.
    • Пластиковая рукоятка, за которую удобно держаться при транспортировке.

    Недостатки:

    • Один из лучших кейсов подводит отсутствие комбинированных ключей.

    Набор инструментов JONNESWAY S04H52482S

    Хороший комплект от именитой тайваньской фирмы, продукция которой отличается высоким качеством и долговечностью.

    Хорош ли в использовании набор JONNESWAY S04H52482S

    Преимущества:

    • Комплект попал в рейтинг благодаря защищенности от коррозии, которой характерна рабочая оснастка.
    • Хорошие двухкомпонентные ручки на трещотках повышают удобство их удержания, что особенно заметно при длительной работе.

    Недостатки:

    • Крепления чемоданчика выполнены из пластика.
    • Оснастка периодически выпадает из пазов при открытии кейса.

    Набор инструментов BERGER BG151-1214

    Если выбирать, какой набор инструментов лучше для автомобиля по количеству предметов, данная модель окажется в выигрыше. В кейсе вы найдете 151 предмет для слесарных работ.

    BERGER BG151-1214 - хороший набор автомобильного инструмента

    Преимущества:

    • Данный кейс попал в рейтинг лучших наборов инструментов для автомобиля среди профессиональных моделей за счет качественной хромованадиевой стали с сатиновым покрытием. Надежность оснастки обеспечивается закаливанием.
    • Хорошая коллекция комбинированных ключей, состоящая из 16 штук.
    • Фрикционные засечки на головках не дают им выскальзывать из ладоней.

    Недостатки:

    • Крупные габариты чемоданчика. Большое количество предметов делает его достаточно тяжелым.
    • Высокая цена слесарного комплекта.

    Набор инструментов JONNESWAY S04H624101S

    Продолжает рейтинг профессиональных комплектов хороший образец на 101 предмет. В нем есть большое количество головок, что облегчит работу с болтовыми соединениями.

    Нюансы использования JONNESWAY S04H624101S

    Преимущества:

    • Если вы не знаете, какой профессиональный набор инструментов в чемодане лучше подойдет для обслуживания автомобиля, присмотритесь к этому: в нем есть немало комбинированных ключей и торцевых головок.
    • Комплект выделяется на фоне других моделей из рейтинга тем, что в его состав входит хороший 8-дюймовый разводной ключ.

    Недостатки:

    • Кейс выполнен из тонкого пластика.

    Набор инструментов JONNESWAY S04H52477S

    Хороший набор инструмента с битами пригодится как дома, так и в гараже. Впрочем, высокое качество исполнения позволит использовать его в слесарных и ремонтных мастерских.

    JONNESWAY S04H52477S попал в рейтинг лучших наборов инструментов для автомобиля за отзывы покупателей

    Преимущества:

    • Комплект является одним из лучших в рейтинге за счет качественных отверток и переставных клещей. Последние редко входят в разного рода ремонтные наборы.
    • Молоток с деревянной рукояткой, который облегчит некоторые работы по дому.
    • Судя по отзывам покупателей, при аккуратном использовании комплектующие служат долгие годы.

    Недостатки:

    • Крепления кейса изготовлены из пластика.

    Набор инструментов BERGER BG128-1214

    Универсальный комплект приглянется слесарям, обслуживающим автомобили и выполняющим работы в мастерской. Пригодится мастерам, ремонтирующим сантехнику и бытовые приборы.

    Особенности набора инструментов BERGER BG128-1214

    Преимущества:

    • В набор инструментов входят биты и головки TORX.
    • Приборы с мягким нескользящим покрытием удобны в удержании.
    • Надежный кейс, устойчивый к холоду и механическим повреждениям.
    • Закаливание и гальванизация комплектующих повышают срок их эксплуатации.

    Недостатки:

    • Достаточно высокая стоимость комплекта.

    Набор инструментов GROSS 14149

    Закрывает рейтинг автомобильных наборов инструментов хороший кейс немецкого производства, в который вошли все необходимые предметы для слесарных работ.

    GROSS - ответ на вопрос, какой фирмы инструмент лучше выбрать для авто

    Преимущества:

    • Хороший набор инструментов из Германии оснащен кейсом, четко фиксирующим каждый предмет оснастки.
    • Трещотки на 120 зубьев обеспечивают плавный ход с 3-градусным шагом.
    • Прочный чемоданчик с металлическими креплениями.
    • Все компоненты выполнены из хромованадиевой стали, что повышает их эксплуатационные свойства.
    • Карданы и удлинители (в том числе гибкие) будут полезны при скручивании болтов в местах с усложненным доступом.

    Недостатки:

    • Комплектности может не хватить, если возникает потребность в специфической оснастке.
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