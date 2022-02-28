Ящик с инструментом – это лучший подарок для автомобилиста. Ключи, трещотки, головки, шарниры и воротки необходимы, чтобы обслуживать и ремонтировать транспортное средство. Кроме того, они будут полезны и дома. Чтобы помочь вам с выбором, мы составили рейтинг наборов инструмента для авто. В него вошли хорошие наборы ручного инструмента для бытовых целей и лучшие решения профессионального уровня, которым найдется применение в СТО и мастерских. Всего в рейтинг вошло 14 комплектов.

Как выбрать набор автомобильного инструмента

Знание критериев выбора поможет найти лучший набор, идеально соответствующий вашим потребностями. Мы создали список, в который включили самые важные аспекты для подбора комплекта инструментов.

Тип набора инструментов. Существует множество разновидностей комплектов: столярные, резьбонарезные, слесарные, для работы с электрикой и т.д. В нашем рейтинге представлены наборы инструментов для автомобиля: они, как правило, состоят из гаечных ключей, трещоток, торцевых головок. Если вы планируете использовать комплект не только для починки машины, но и для небольших ремонтных работ дома, лучше сделать выбор в пользу универсальных наборов инструментов. Количество инструментов в наборе. Обращайте внимание, сколько отверток, комбинированных ключей, бит и головок входит в набор: от этого зависят цена и габариты комплекта. Убедитесь, что в кейсе есть нужные вам предметы, но нет смысла переплачивать за то, что не пригодится.

Прочность кейса. Чемоданчики для слесарных комплектов уникальны, ведь в них есть ниши для размещения каждой биты, каждой головки. В случае повреждения заменить их будет проблематично. Выбирая набор инструментов в кейсе, обращайте внимание на качество последнего: лучшие модели изготовлены из ударопрочного пластика, что поможет им избежать механических повреждений. Фиксация инструментов в кейсе. В обсуждениях некоторых комплектов можно заметить, что покупатели жалуются на плохие крепления: из них выпадает оснастка, из-за чего есть шанс потерять ее. Чтобы избежать данной проблемы, изучайте отзывы и по возможности осматривайте наборы в розничных магазинах. Застежка на кейсе. Замочки ящика являются важной его частью: при открытии и закрытии пользователь воздействует на них физически, так что надежность этих компонентов чрезмерно важна. Некоторые производители в целях экономии делают пластиковые застежки, однако вероятность их поломки велика. Выбирая комплект для частой транспортировки, хорошим решением будет остановиться на металлических замочках. Материал инструмента. Хорошим решением станет выбор комплекта, инструменты в котором изготовлены из хромованадиевой стали. Он показывает себя с лучшей стороны по таким критериям, как прочность и устойчивость к износу. В рейтинг вошло множество моделей, созданных из такого материала.

Долговечность. Помимо материала, на этот аспект влияет технология изготовления. У одних производителей ржавеют головки, у других – разваливаются трещотки. Чтобы избежать покупки некачественного инструмента, тщательно изучайте отзывы. Диапазон размеров головки. Чем шире набор торцевых головок, тем больше болтовых соединений получится обработать. В большинстве комплектов этот диапазон варьируется от 4 до 32 миллиметров. Пожизненная гарантия на набор. Производители, выпускающие дорогие комплекты с инструментом, предоставляют вечную гарантию на свою продукцию. Присмотреться к моделям таких брендов, как OMBRA, BERGER, STELS, JONNESWAY, GROSS, станет хорошим решением, если вы планируете пользоваться инструментом долгие годы. Перед покупкой рекомендуем изучить условия пожизненной гарантии, а именно то, на какие ситуации она распространяется. Наличие карданных шарниров и удлинителей. Если вы не знаете, какой набор инструментов выбрать для машины, чтобы работать с труднодоступными болтовыми соединениями, присмотритесь к комплектам с шарнирами и удлинителями. Первые помогут выкручивать под углом, вторые – на расстоянии от инструмента.

Удобство рукояток. Характерной чертой хороших наборов инструментов для ремонта автомобиля, попавших в рейтинг, является комфорт при удержании. Некоторые производители оснащают трещотки и отвертки двухкомпонентными накладками, которые препятствуют выскальзыванию и позволяют избежать контакта ладони со сталью. Количество бит для отвертки. Выбор в пользу комплектов с отвертками станет хорошим подспорьем, если вы планируете обслуживать бытовую технику и электронику, собирать мебель, выполнять ремонтные работы. Сменные биты хороши тем, что их можно вставить в шуруповерт. Размеры кейса для инструментов. Количество предметов и эргономичность их размещения в ящичке влияют на его объем. Если вам требуется большое количество бит и головок, будьте готовы столкнуться с необходимостью переносить крупные кейсы. В то же время, хороший набор инструментов в чемодане для малогабаритного автомобиля вместит только самое необходимое. Наличие нескольких трещоток. Все наборы инструмента для автомобиля, рейтинг которых находится ниже, содержат две трещотки, главными отличиями между которыми являются габариты и посадочный размер (1/4 или 1/2 дюйма). Такое решение позволит одинаково комфортно работать с мелкими и крупными торцевыми головками.

Комбинированные ключи. Несмотря на большое количество головок, входящих в каждый набор, стандартные ключи все еще незаменимы для ряда работ – как с сантехникой, так и автомобилями. Пассатижи. Как и прочий шарнирно-губцевый инструмент, пассатижи облегчают ряд задач. Они станут хорошим средством для зажима и удержания различных деталей.



Какой фирмы купить набор инструментов для автомобиля

Марка набора ощутимо влияет на эксплуатационные качества: от нее зависят гарантия, качество инструмента, надежность кейса. Если ответственно выбирать набор инструментов для автомобиля, обзор фирм-производителей станет отнюдь не лишним. Мы дадим характеристику лучшим брендам, комплекты которых представлены в топе.

OMBRA. Тайваньский ручной инструмент считается синонимом высокого качества. Компания OMBRA собирает в комплекты оборудование, выпущенное в Тайвани. Кейсы имеют металлические фиксаторы, что делает их надежными. STELS. Если вы являетесь автомобилистом или сотрудником станции технического обслуживания и не знаете, какой фирмы инструмент лучше выбрать для авто, то присмотритесь к каталогу STELS. Компания производит специализированные комплекты для автолюбителей и домашних мастеров. BERGER. В наш обзор наборов инструмента для автомобиля попало немало моделей от этой компании. Сильной ее стороной является пожизненная гарантия на продукцию: такую услугу предоставляют только бренды, уверенные в качестве своего товара. AUTOVIRAZH. Компания является производителем достойных китайских наборов, которые отличаются доступной ценой. Хороший выбор для автомобилистов, желающих сэкономить и планирующих пользоваться инструментом нерегулярно. ДЕЛО ТЕХНИКИ. Российская торговая марка, в ассортименте которой можно найти хороший набор автомобильного инструмента. Фирма имеет собственное производство ручной оснастки, среди которой есть ключи, шарнирно-губцевые приспособления, отвертки, биты, головки и многое другое. JONNESWAY. Опытные слесари сходятся во мнении, что фирма выпускает лучшие по части надежности приборы для ремонта авто. Минусом же можно назвать то, что кейсы оборудуются пластиковыми креплениями: из-за них удобство частой переноски комплекта ставится под сомнение. GROSS. Если вы не стеснены в финансах и выбираете, какой лучше купить набор инструментов для автомобиля, присмотритесь к продукции этой немецкой фирмы. Под брендом выпускаются высококачественные приборы, которые найдут применение в руках как домашнего мастера, так и профессионального слесаря.

Рейтинг недорогих наборов инструментов для автомобиля

Топ наборов инструмента для авто заинтересует покупателей, которые ищут решение для бытового использования: обслуживания личного ТС в гараже, ремонтных работ дома. Богатая комплектность поможет найти наборы, которые будут полезны в различных условиях. Цена лучших моделей в рейтинге варьируется от 5 до 8.5 тысяч рублей.

Название набора Количество предметов в наборе, шт. Тип головок Комбинированные ключи в наборе Min—max размер головки, мм Материал инструмента Средняя цена в России, руб. OMBRA OMT94S 94 6-гранные Нет 4—32 Легированная сталь 7 750 STELS 14105 82 6-гранные Да 4—32 Хромованадиевая сталь 7 650 BERGER BG108-1214 108 6-гранные, E-тип, SL-тип Нет 4—32 Хромованадиевая сталь 8 435 OMBRA OMT82S 82 6-гранные Да 4—32 Легированная сталь 8 150 STELS 14106 94 6-гранные Нет 4—32 Хромованадиевая сталь 7 690 AUTOVIRAZH AV-212082 82 6-гранные Да 4—32 Хромованадиевая сталь 4 999 ДЕЛО ТЕХНИКИ 620782 82 6-гранные Да 4—32 Хромованадиевая сталь 6 340

Набор инструментов OMBRA OMT94S

В удобном пластиковом чемоданчике вы обнаружите большое количество торцовых головок, а работать с ними будет комфортно благодаря трещоткам с обрезиненными ручками.





Преимущества:

Комплект содержит 94 предмета, среди которых есть трещотки, головки, отвертка, биты, шарниры.

Предметы оснащены хорошими двухкомпонентными рукоятками, делающими удержание комфортным.

Оснастка обработана по уникальной технологии Triple Coating, что гарантирует устойчивость к коррозии.

Недостатки:

На трещотках отсутствует стопор переключения.

Набор инструментов STELS 14105

Универсальный комплект будет полезен при обслуживании авто, но пригодится также и для решения бытовых задач.





Преимущества:

Набор содержит 82 хороших инструмента, изготовленных из хромованадиевой стали. Этот материал характерен прочностью и износостойкостью.

Металлические защелки сделают частую транспортировку кейса удобной. Благодаря ним комплект удобен для выездных работ.

Ручки обрезинены, благодаря чему их будет удобно удерживать на протяжении длительных рабочих сессий.

Недостатки:

Биты неплотно фиксируются в пазах фирменного кейса.

Набор инструментов BERGER BG108-1214

Один из лучших наборов на 108 предметов выгодно отличается от аналогов бытового класса богатой комплектацией. Вся оснастка закалена, что повышает срок ее службы.





Преимущества:

В наборе присутствуют хорошие трещотки под 1/2 и 1/4 дюйма. Обе на 45 зубьев.

Набор можно назвать лучшим среди бюджетных по критерию комплектации: помимо стандартных приспособлений, в чемоданчике нашлось место удлинителям, переходникам, шарнирным карданам.

Лучший набор инструментов в чемодане для автомобиля заслуживает выбора за счет пожизненной гарантии, которую обеспечивает производитель.

Недостатки:

Оснастка закреплена в чемоданчике слишком плотно – извлекать ее приходится с усилием.

Набор инструментов OMBRA OMT82S

Комплект станет хорошим выбором для слесаря, потому что в нем нашлось место 9 комбинированным ключам.





Преимущества:

Автомобильный набор инструментов вошел в рейтинг благодаря 3-слойному покрытию из хром-никеля: оно делает оснастку прочнее и повышает удобство чистки.

Удобный кейс с углублением для рукоятки и хорошей фиксацией каждого предмета.

Предметы выполнены из легированной стали.

Недостатки:

Комбинированные ключи не подходят для работы с прикипевшим крепежом.

Набор инструментов STELS 14106

Комплект ориентирован на бытовую эксплуатацию. Пригодится, чтобы обслуживать ТС, а также бытовую и садовую технику.





Преимущества:

Комплект достоин выбора за счет хорошего кейса с металлическими замочками и удобным расположением бит и торцевых головок.

Биты выполнены из стали S2, которая обеспечивает долговечность в условиях частого использования.

Недостатки:

Комплект тяжелый за счет большого количества предметов.

Набор инструментов AUTOVIRAZH AV-212082

Если вам нужно принять решение, какой выбрать автомобильный набор инструментов при ограниченном бюджете, данный чемоданчик заслуживает внимание. В нем есть необходимая оснастка, способная справиться с потребностями большинства слесарей-механиков.





Преимущества:

Набор головок и бит с трещоткой является самым дешевым среди всех моделей в рейтинге.

Наличие удлинителей и карданного шарнира станет плюсом, если возникает необходимость работать в труднодоступных местах.

Недостатки:

Надежность хорошего набора ставится под сомнение из-за пластиковых креплений на кейсе.

Предметы плохо фиксируются в своих пазах.

Набор инструментов ДЕЛО ТЕХНИКИ 620782

Хороший комплект от российской фирмы заслуживает место в рейтинге за счет достойного состава и демократичной цены.





Преимущества:

Затрудняетесь решить, какой набор инструмента выбрать для авто – присмотритесь к этому: его составляющие выполнены из хромованадиевой стали, характерной прочностью и устойчивостью к износу.

Хороший комплект попал в рейтинг за счет железных креплений, повышающих долговечность кейса.

Недостатки:

Большую трещотку проблемно зафиксировать в крайних положениях.

Лучший профессиональный набор инструмента для авто

Если вы используете ключи, трещотки и отвертки на регулярной основе и в интенсивных условиях, наборы инструментов для профессионалов должны вас заинтересовать. Они изготовлены из качественных компонентов и упакованы в ударопрочные кейсы, что делает их удачным выбором для выездных работ. В рейтинг лучших наборов инструментов для автомобиля вошло 7 комплектов от мировых производителей, обеспечивающих пожизненную гарантию на свою продукцию.

Название набора Количество предметов в наборе, шт. Тип головок Комбинированные ключи в наборе Min—max размер головки, мм Материал инструмента Средняя цена в России, руб. OMBRA OMT69S 69 6-гранные Нет 4—32 Легированная сталь 9 299 JONNESWAY S04H52482S 82 6-гранные Да 4—32 Хромованадиевая сталь 10 730 BERGER BG151-1214 151 6-гранные, E-тип, SL-тип Да 4—32 Хромованадиевая сталь 19 980 JONNESWAY S04H624101S 101 6-гранные, E-тип Да 8—32 Хромованадиевая сталь 18 510 JONNESWAY S04H52477S 77 6-гранные Да 4—32 Хромованадиевая сталь 13 660 BERGER BG128-1214 128 6-гранные, E-тип Да 4—32 Хромованадиевая сталь 15 999 GROSS 14149 82 6-гранные, E-тип, SL-тип Да 4—32 Хромованадиевая сталь 14 570

Набор инструментов OMBRA OMT69S

Комплект предназначен для обслуживания болтовых соединений. Для этого он оснащен двумя трещотками и несколькими десятками торцевых головок.





Преимущества:

Хороший набор бит с трещоткой дополнительно комплектуется пассатижами и бокорезами.

Комплект станет хорошим выбором для небольших машин, потому как займет мало места в багажнике.

Пластиковая рукоятка, за которую удобно держаться при транспортировке.

Недостатки:

Один из лучших кейсов подводит отсутствие комбинированных ключей.

Набор инструментов JONNESWAY S04H52482S

Хороший комплект от именитой тайваньской фирмы, продукция которой отличается высоким качеством и долговечностью.





Преимущества:

Комплект попал в рейтинг благодаря защищенности от коррозии, которой характерна рабочая оснастка.

Хорошие двухкомпонентные ручки на трещотках повышают удобство их удержания, что особенно заметно при длительной работе.

Недостатки:

Крепления чемоданчика выполнены из пластика.

Оснастка периодически выпадает из пазов при открытии кейса.

Набор инструментов BERGER BG151-1214

Если выбирать, какой набор инструментов лучше для автомобиля по количеству предметов, данная модель окажется в выигрыше. В кейсе вы найдете 151 предмет для слесарных работ.





Преимущества:

Данный кейс попал в рейтинг лучших наборов инструментов для автомобиля среди профессиональных моделей за счет качественной хромованадиевой стали с сатиновым покрытием. Надежность оснастки обеспечивается закаливанием.

Хорошая коллекция комбинированных ключей, состоящая из 16 штук.

Фрикционные засечки на головках не дают им выскальзывать из ладоней.

Недостатки:

Крупные габариты чемоданчика. Большое количество предметов делает его достаточно тяжелым.

Высокая цена слесарного комплекта.

Набор инструментов JONNESWAY S04H624101S

Продолжает рейтинг профессиональных комплектов хороший образец на 101 предмет. В нем есть большое количество головок, что облегчит работу с болтовыми соединениями.





Преимущества:

Если вы не знаете, какой профессиональный набор инструментов в чемодане лучше подойдет для обслуживания автомобиля, присмотритесь к этому: в нем есть немало комбинированных ключей и торцевых головок.

Комплект выделяется на фоне других моделей из рейтинга тем, что в его состав входит хороший 8-дюймовый разводной ключ.

Недостатки:

Кейс выполнен из тонкого пластика.

Набор инструментов JONNESWAY S04H52477S

Хороший набор инструмента с битами пригодится как дома, так и в гараже. Впрочем, высокое качество исполнения позволит использовать его в слесарных и ремонтных мастерских.





Преимущества:

Комплект является одним из лучших в рейтинге за счет качественных отверток и переставных клещей. Последние редко входят в разного рода ремонтные наборы.

Молоток с деревянной рукояткой, который облегчит некоторые работы по дому.

Судя по отзывам покупателей, при аккуратном использовании комплектующие служат долгие годы.

Недостатки:

Крепления кейса изготовлены из пластика.

Набор инструментов BERGER BG128-1214

Универсальный комплект приглянется слесарям, обслуживающим автомобили и выполняющим работы в мастерской. Пригодится мастерам, ремонтирующим сантехнику и бытовые приборы.





Преимущества:

В набор инструментов входят биты и головки TORX.

Приборы с мягким нескользящим покрытием удобны в удержании.

Надежный кейс, устойчивый к холоду и механическим повреждениям.

Закаливание и гальванизация комплектующих повышают срок их эксплуатации.

Недостатки:

Достаточно высокая стоимость комплекта.

Набор инструментов GROSS 14149

Закрывает рейтинг автомобильных наборов инструментов хороший кейс немецкого производства, в который вошли все необходимые предметы для слесарных работ.





Преимущества:

Хороший набор инструментов из Германии оснащен кейсом, четко фиксирующим каждый предмет оснастки.

Трещотки на 120 зубьев обеспечивают плавный ход с 3-градусным шагом.

Прочный чемоданчик с металлическими креплениями.

Все компоненты выполнены из хромованадиевой стали, что повышает их эксплуатационные свойства.

Карданы и удлинители (в том числе гибкие) будут полезны при скручивании болтов в местах с усложненным доступом.

Недостатки: