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Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
5.0
2
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
    Арт. Х1302356140
    5.0
    2
    Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
    Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
    Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
    Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
    Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
    Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
    Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
    Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
    Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
    Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
      Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
      Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
      Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
      Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
      Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
      Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
      Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
      Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
      Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
      Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов

      Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1302356140
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.4
      Габариты, мм
      		290х380х85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор торцевых головок для профессионального использования. В состав входит 69 предметов для различных работ: ремонта, монтажа и др. Инструменты компактно размещены в транспортировочном кейсе, который для удобного ношения снабжен широкой ручкой. Вес модели – 6,4 кг.

        Преимущества

        • Инструменты в наборе выполнены из легированной стали, рассчитанной на солидные нагрузки
        • Торцевые головки надежно защищены от механических и химических воздействий