Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов

Универсальный набор торцевых головок для профессионального использования. В состав входит 69 предметов для различных работ: ремонта, монтажа и др. Инструменты компактно размещены в транспортировочном кейсе, который для удобного ношения снабжен широкой ручкой. Вес модели – 6,4 кг.



Преимущества