Набор универсальный инструментов Ombra OMT69S, 69 предметов
Арт. Х1302356140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.4
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Габариты, мм
|290х380х85
- Универсальный набор торцевых головок для профессионального использования. В состав входит 69 предметов для различных работ: ремонта, монтажа и др. Инструменты компактно размещены в транспортировочном кейсе, который для удобного ношения снабжен широкой ручкой. Вес модели – 6,4 кг.
Преимущества
- Инструменты в наборе выполнены из легированной стали, рассчитанной на солидные нагрузки
- Торцевые головки надежно защищены от механических и химических воздействий