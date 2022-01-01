Набор инструментов универсальный Ombra OMT33S, 1/2"DR, 33 предмета
Арт. ombratools_6482
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.31
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Габариты, мм
|285х380х85
- Универсальный набор инструмента Ombra торцевые головки 1/2DR 55516 OMT33S предназначен для ремонта и обслуживания автомототехники.
Преимущества
- Комплект состоит из 33 инструментов, рабочие части каждого выполнены из прочной стали
- Все инструменты универсального набора инструмента изготовлены из прочного материала
- Эргономичная рукоятка трещотки не скользит в руке
- Пластиковый кейс с металлическими защелками обладает ручкой для транспортировки набора