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Набор инструментов универсальный Ombra OMT33S, 1/2"DR, 33 предмета
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT33S, 1/2"DR, 33 предмета
    Арт. ombratools_6482
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT33S, 1/2"DR, 33 предмета
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT33S, 1/2"DR, 33 предмета
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT33S, 1/2"DR, 33 предмета
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT33S, 1/2"DR, 33 предмета
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT33S, 1/2"DR, 33 предмета
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT33S, 1/2"DR, 33 предмета
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT33S, 1/2"DR, 33 предмета
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT33S, 1/2"DR, 33 предмета
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT33S, 1/2"DR, 33 предмета
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT33S, 1/2"DR, 33 предмета

      Набор инструментов универсальный Ombra OMT33S, 1/2"DR, 33 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_6482

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.31
      Габариты, мм
      		285х380х85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Ombra торцевые головки 1/2DR 55516 OMT33S предназначен для ремонта и обслуживания автомототехники. 

        Преимущества

        • Комплект состоит из 33 инструментов, рабочие части каждого выполнены из прочной стали
        • Все инструменты универсального набора инструмента изготовлены из прочного материала
        • Эргономичная рукоятка трещотки не скользит в руке
        • Пластиковый кейс с металлическими защелками обладает ручкой для транспортировки набора