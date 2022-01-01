Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор инструмента Ombra OMT30S, 1/4"DR, 30 предметов
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструмента Ombra OMT30S, 1/4"DR, 30 предметов
    Арт. ombratools_4233
    Набор инструмента Ombra OMT30S, 1/4"DR, 30 предметов

      Набор инструмента Ombra OMT30S, 1/4"DR, 30 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_4233

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.49
      Габариты, мм
      		190х275х55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор торцевых головок 1/4" и комбинированных ключей, 30 предметов Ombra OMT30S 55482 составлен для быстрой и качественной работы с крепежом различного формата, в том числе и труднодоступного.

        Преимущества

        • Инструменты, представленные в наборе применяются при проведении работ связанных с обслуживанием изделий точной механики, электроники и бытовой техники, где рабочая зона ограничена и отсутствуют серьезные нагрузки
        • При производстве работ по обслуживанию автомобильной техники, благодаря небольшим размерам, набор незаменим для арматурных работ, ремонта и установки малых агрегатов и навесного оборудования двигателей
        • Широкая сфера применения
        • Компактные размеры
        • Трещотка 72 зубца
        • Комплект уложен в прочный пластиковый кейс. Это обеспечивает длительный срок службы и безопасное хранение. Для каждого элемента набора есть отдельная позиция в кейсе, что упрощает поиск подходящего инструмента