Набор инструмента Ombra OMT30S, 1/4"DR, 30 предметов
Арт. ombratools_4233
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.49
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Габариты, мм
|190х275х55
- Набор торцевых головок 1/4" и комбинированных ключей, 30 предметов Ombra OMT30S 55482 составлен для быстрой и качественной работы с крепежом различного формата, в том числе и труднодоступного.
Преимущества
- Инструменты, представленные в наборе применяются при проведении работ связанных с обслуживанием изделий точной механики, электроники и бытовой техники, где рабочая зона ограничена и отсутствуют серьезные нагрузки
- При производстве работ по обслуживанию автомобильной техники, благодаря небольшим размерам, набор незаменим для арматурных работ, ремонта и установки малых агрегатов и навесного оборудования двигателей
- Широкая сфера применения
- Компактные размеры
- Трещотка 72 зубца
- Комплект уложен в прочный пластиковый кейс. Это обеспечивает длительный срок службы и безопасное хранение. Для каждого элемента набора есть отдельная позиция в кейсе, что упрощает поиск подходящего инструмента