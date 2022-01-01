Набор инструмента универсальный Ombra OMT88S, 1/4", 1/2"DR, 88 предметов
Арт. ombratools_2308
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.46
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Габариты, мм
|360х450х90
- Универсальный набор инструмента Ombra OMT88S предназначен для монтажных, крепежных и других работ. Набор включает в себя 88 инструментов, изготовленных с использованием легированных сталей, что позволяет говорить о прочности и надежности каждого инструмента. Это подтверждает и пожизненная гарантия марки Ombra (при должных условиях эксплуатации).
Преимущества
- Универсальный набор инструмента, применяющийся для обслуживания резьбовых деталей с внешним рабочим шестигранным профилем от 4 до 32 мм, при этом сохраняется возможность использования дополнительного инструмента аналогичного размера в широком диапазоне
- Большой выбор изделий для производства работ с крепежными деталями с внутренними рабочими профилями значительно расширяет область применения набора