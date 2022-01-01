Набор инструмента универсальный Ombra OMT88S, 1/4", 1/2"DR, 88 предметов

Универсальный набор инструмента Ombra OMT88S предназначен для монтажных, крепежных и других работ. Набор включает в себя 88 инструментов, изготовленных с использованием легированных сталей, что позволяет говорить о прочности и надежности каждого инструмента. Это подтверждает и пожизненная гарантия марки Ombra (при должных условиях эксплуатации).



Преимущества