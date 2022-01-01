Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов
Арт. ombratools_2315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|11.65
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Габариты, мм
|540x116x414
Универсальный набор инструмента 1/2"DR, 3/8"DR и 1/4"DR Ombra OMT150S предназначен для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ.
Преимущества
- Инструменты в наборе изготовлены из зеркальной отполированной легированной хромованадиевой стали и имеют пожизненную гарантию качества
- Технология отделки "Triple Coating" придает изделиям высокую механическую прочность и химическую стойкость
- Для надежного хвата шарнирно-губцевый инструмент и отвертки оснащены эргономичными двухкомпонентными рукоятками
- Кейс из прочной пластмассы обеспечивает компактное хранение и удобную транспортировку
- Богатая комплектация
- Пожизненная гарантия от производителя (при правильном использовании)
- Кейс из ударопрочного пластика