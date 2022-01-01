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Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов
    Арт. ombratools_2315
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов

      Набор инструмента универсальный Ombra OMT150S, 150 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2315

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		11.65
      Габариты, мм
      		540x116x414
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Универсальный набор инструмента 1/2"DR, 3/8"DR и 1/4"DR Ombra OMT150S предназначен для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ. 

        Преимущества

        • Инструменты в наборе изготовлены из зеркальной отполированной легированной хромованадиевой стали и имеют пожизненную гарантию качества
        • Технология отделки "Triple Coating" придает изделиям высокую механическую прочность и химическую стойкость
        • Для надежного хвата шарнирно-губцевый инструмент и отвертки оснащены эргономичными двухкомпонентными рукоятками
        • Кейс из прочной пластмассы обеспечивает компактное хранение и удобную транспортировку
        • Богатая комплектация
        • Пожизненная гарантия от производителя (при правильном использовании)
        • Кейс из ударопрочного пластика