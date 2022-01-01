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Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
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Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
    Арт. ombratools_2307
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета

      Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2307

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.89
      Габариты, мм
      		290х380х85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Ombra OMT82S используется в автомастерских для работ с различными видами крепежа. Набор состоит из 82 предметов. На поверхность всех инструментов нанесено специальное трехслойное хромникелевое покрытие для защиты от коррозии и простоты чистки после работы.

        Преимущества

        • Универсальный набор инструмента популярной комплектации, позволяющей производить обслуживание резьбовых соединений с внешними и внутренними рабочими профилями в широком диапазоне
        • Данный набор можно считать базовым для организации рабочего места механика
        • Применение легированной стали при изготовлении предметов набора
        • Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии
        • Все инструменты набора расположены в пластиковом кейсе для удобства хранения и транспортировки