Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
Арт. ombratools_2307
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.89
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Габариты, мм
|290х380х85
- Универсальный набор инструмента Ombra OMT82S используется в автомастерских для работ с различными видами крепежа. Набор состоит из 82 предметов. На поверхность всех инструментов нанесено специальное трехслойное хромникелевое покрытие для защиты от коррозии и простоты чистки после работы.
Преимущества
- Универсальный набор инструмента популярной комплектации, позволяющей производить обслуживание резьбовых соединений с внешними и внутренними рабочими профилями в широком диапазоне
- Данный набор можно считать базовым для организации рабочего места механика
- Применение легированной стали при изготовлении предметов набора
- Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии
- Все инструменты набора расположены в пластиковом кейсе для удобства хранения и транспортировки