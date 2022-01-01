Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета

Универсальный набор инструмента Ombra OMT82S используется в автомастерских для работ с различными видами крепежа. Набор состоит из 82 предметов. На поверхность всех инструментов нанесено специальное трехслойное хромникелевое покрытие для защиты от коррозии и простоты чистки после работы.



Преимущества