Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета

Универсальный набор инструмента Ombra 143 предмета 55565 OMT143SL предназначен для технического обслуживания автомобиля, а также для работ по дому. Комплект из 143 инструментов поставляется в кейсе из температуростойкого пластика с металлическими застежками. Рабочие части изделий выполнены из хромованадиевой стали. Эргономичные рукоятки обеспечивают удобство применения и выполнены из бензомаслостойкого материала.



Преимущества