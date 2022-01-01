Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета
    Арт. ombratools_6420
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета

      Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_6420

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		12.4
      Габариты, мм
      		415х535х105
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Ombra 143 предмета 55565 OMT143SL предназначен для технического обслуживания автомобиля, а также для работ по дому. Комплект из 143 инструментов поставляется в кейсе из температуростойкого пластика с металлическими застежками. Рабочие части изделий выполнены из хромованадиевой стали. Эргономичные рукоятки обеспечивают удобство применения и выполнены из бензомаслостойкого материала.

        Преимущества

        • В наборе содержится ассортимент инструмента необходимого для проведения несложного ремонта, технического обслуживания автомототехники своими силами и работ по дому