Набор инструмента универсальный Ombra OMT143SL, 1/4", 1/2"DR, 143 предмета
Арт. ombratools_6420
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|12.4
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Габариты, мм
|415х535х105
- Универсальный набор инструмента Ombra 143 предмета 55565 OMT143SL предназначен для технического обслуживания автомобиля, а также для работ по дому. Комплект из 143 инструментов поставляется в кейсе из температуростойкого пластика с металлическими застежками. Рабочие части изделий выполнены из хромованадиевой стали. Эргономичные рукоятки обеспечивают удобство применения и выполнены из бензомаслостойкого материала.
Преимущества
- В наборе содержится ассортимент инструмента необходимого для проведения несложного ремонта, технического обслуживания автомототехники своими силами и работ по дому