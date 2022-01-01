Набор инструмента универсальный Ombra 1/4", 1/2"DR, 93 предмета, OMT93S
Арт. ombratools_4230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.75
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Габариты, мм
|360х450х90
- Универсальный набор инструмента Ombra OMT93S 1/4"DR и 1/2"DR служит для ремонтных, крепежных и других работ. Набор включает в себя 93 предмета, изготовленных из высокопрочной стали, что определяет длительный срок эксплуатации каждого инструмента. Для удобства транспортировки инструменты упакованы в специальный кейс.
Преимущества
- Универсальный набор инструмента, применяющийся для обслуживания резьбовых деталей с внешним рабочим шестигранным профилем от 4 до 32 мм, при этом сохраняется возможность использования дополнительного инструмента аналогичного размера в широком диапазоне
- Расширенный выбор аксессуаров для торцевых головок и изделий для производства работ с крепежными деталями с внутренними рабочими профилями значительно расширяет область применения набора
- Инструменты изготовлены из легированной стали - для прочности и долговечности
- Защита от химических и механических воздействий