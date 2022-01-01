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Набор инструмента универсальный Ombra 1/4", 1/2"DR, 93 предмета, OMT93S
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Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный Ombra 1/4", 1/2"DR, 93 предмета, OMT93S
    Арт. ombratools_4230
    Набор инструмента универсальный Ombra 1/4", 1/2"DR, 93 предмета, OMT93S
    Набор инструмента универсальный Ombra 1/4", 1/2"DR, 93 предмета, OMT93S
    Набор инструмента универсальный Ombra 1/4", 1/2"DR, 93 предмета, OMT93S
    Набор инструмента универсальный Ombra 1/4", 1/2"DR, 93 предмета, OMT93S
    Набор инструмента универсальный Ombra 1/4", 1/2"DR, 93 предмета, OMT93S
      Набор инструмента универсальный Ombra 1/4", 1/2"DR, 93 предмета, OMT93S
      Набор инструмента универсальный Ombra 1/4", 1/2"DR, 93 предмета, OMT93S
      Набор инструмента универсальный Ombra 1/4", 1/2"DR, 93 предмета, OMT93S
      Набор инструмента универсальный Ombra 1/4", 1/2"DR, 93 предмета, OMT93S
      Набор инструмента универсальный Ombra 1/4", 1/2"DR, 93 предмета, OMT93S

      Набор инструмента универсальный Ombra 1/4", 1/2"DR, 93 предмета, OMT93S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_4230

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.75
      Габариты, мм
      		360х450х90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Ombra OMT93S 1/4"DR и 1/2"DR служит для ремонтных, крепежных и других работ. Набор включает в себя 93 предмета, изготовленных из высокопрочной стали, что определяет длительный срок эксплуатации каждого инструмента. Для удобства транспортировки инструменты упакованы в специальный кейс.

        Преимущества

        • Универсальный набор инструмента, применяющийся для обслуживания резьбовых деталей с внешним рабочим шестигранным профилем от 4 до 32 мм, при этом сохраняется возможность использования дополнительного инструмента аналогичного размера в широком диапазоне
        • Расширенный выбор аксессуаров для торцевых головок и изделий для производства работ с крепежными деталями с внутренними рабочими профилями значительно расширяет область применения набора
        • Инструменты изготовлены из легированной стали - для прочности и долговечности
        • Защита от химических и механических воздействий