Набор инструмента универсальный Ombra 1/4", 1/2"DR, 93 предмета, OMT93S

Универсальный набор инструмента Ombra OMT93S 1/4"DR и 1/2"DR служит для ремонтных, крепежных и других работ. Набор включает в себя 93 предмета, изготовленных из высокопрочной стали, что определяет длительный срок эксплуатации каждого инструмента. Для удобства транспортировки инструменты упакованы в специальный кейс.



Преимущества