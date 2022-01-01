Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет

Универсальный набор инструмента Ombra OMT141S 1/4"DR, 3/8"DR,1/4"DR предназначен для выполнения авторемонтных работ. Составляющие имеют высокую механическую прочность и химическую стойкость. Для надежного хвата шарнирно-губцевый инструмент и отвертки оснащены эргономичными двухкомпонентными рукоятками. Кейс из прочной пластмассы обеспечивает компактное хранение и удобную транспортировку.



Преимущества