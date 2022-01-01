Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет
Арт. ombratools_4231
Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет
Арт. ombratools_4231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|17.03
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Габариты, мм
|470х650х135
Универсальный набор инструмента Ombra OMT141S 1/4"DR, 3/8"DR,1/4"DR предназначен для выполнения авторемонтных работ. Составляющие имеют высокую механическую прочность и химическую стойкость. Для надежного хвата шарнирно-губцевый инструмент и отвертки оснащены эргономичными двухкомпонентными рукоятками. Кейс из прочной пластмассы обеспечивает компактное хранение и удобную транспортировку.
Преимущества
- Универсальный многоцелевой набор инструмента, созданный для обеспечения рабочего процесса механика по обслуживанию продукции машиностроения, в первую очередь, автомобильной техники
- Расширенная комплектация позволяет обслуживать резьбовые детали с шестигранными внешними рабочими профилями в диапазоне от 4 до 32 мм, в том числе заглубленные, болты внешний TORX®
- Диапазон внутренних шестигранных и TORX® профилей покрывает потребности в основных размерах
- Ассортимент представленных в наборе гаечных ключей расширен применением линейки изделий “SNAP GEAR”
- Специальные аксессуары серьезно упростят задачу при поиске и обнаружении деталей в труднодоступных, малоосвещенных местах