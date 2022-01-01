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Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет
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Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет
    Арт. ombratools_4231
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет

      Набор инструмента универсальный Ombra OMT141S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_4231

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		17.03
      Габариты, мм
      		470х650х135
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Универсальный набор инструмента Ombra OMT141S 1/4"DR, 3/8"DR,1/4"DR предназначен для выполнения авторемонтных работ. Составляющие имеют высокую механическую прочность и химическую стойкость. Для надежного хвата шарнирно-губцевый инструмент и отвертки оснащены эргономичными двухкомпонентными рукоятками. Кейс из прочной пластмассы обеспечивает компактное хранение и удобную транспортировку.

        Преимущества

        • Универсальный многоцелевой набор инструмента, созданный для обеспечения рабочего процесса механика по обслуживанию продукции машиностроения, в первую очередь, автомобильной техники
        • Расширенная комплектация позволяет обслуживать резьбовые детали с шестигранными внешними рабочими профилями в диапазоне от 4 до 32 мм, в том числе заглубленные, болты внешний TORX®
        • Диапазон внутренних шестигранных и TORX® профилей покрывает потребности в основных размерах
        • Ассортимент представленных в наборе гаечных ключей расширен применением линейки изделий “SNAP GEAR”
        • Специальные аксессуары серьезно упростят задачу при поиске и обнаружении деталей в труднодоступных, малоосвещенных местах