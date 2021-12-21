Болгарка (также известная как угловая шлифовальная машина) – это электроинструмент для шлифования сварочных швов, зачистки различных поверхностей, резки металлических, каменных, деревянных заготовок. Техника активно применяется в бытовой и профессиональной сфере. Мы собрали рейтинг, в который вошли лучшие болгарки для дома и работы. Категории топа разделены по диаметру диска, так как он является одним из важнейших параметров выбора.

Как выбрать угловую шлифовальную машину?

Прежде чем перейти к рейтингу лучших моделей, мы рассмотрим основные аспекты, которые стоит учитывать при выборе УШМ.

Диаметр диска болгарки. Ключевой параметр при выборе, болгарка какую лучше купить: от диска зависят доступные работы, размер, вес и сложность использования. Этому критерию мы уделили внимание в отдельном пункте статьи, так что не будем на нем останавливаться. Максимальное число оборотов. Характеристика указывает на производительность электроинструмента: чем больше оборотов сделает режущая оснастка, тем быстрее вы сможете зачистить или разрезать поверхность. Как правило, высокие обороты необходимы на моделях с малым диаметром диска (115—150 мм). Чем крупнее диск, тем ниже скорость вращения. Электронная регулировка оборотов. Такая функция, как регулировка скорости вращения диска, способна расширить сферу эксплуатации оборудования: с ней вы сможете подстраивать число оборотов под разную оснастку, что поможет применять технику с материалами различной плотности. В наш сегодняшний рейтинг вошло несколько болгарок с регулировкой оборотов – обратите внимание, если шлифмашина в вашем понимании является многофункциональным электроинструментом. Регулировка положения кожуха без инструмента. Кожух – это элемент, защищающий оператора от искр, которые создаются в результате контакта вращающегося диска с материалом. Возможность повернуть кожух обеспечит безопасную работу в любом положении. Плавный пуск болгарки. Практически любая хорошая болгарка имеет ограниченный пусковой ток. Это полезно, во-первых, для продления срока службы электроинструмента: он меньше нагружает двигатель и редуктор. Во-вторых, диск постепенно набирает обороты, что облегчает управление на первоначальных этапах. В-третьих, болгарка с плавным пуском с меньшей вероятностью нагрузит домашнюю электросеть. Защита от перегрева двигателя. Функция продлит срок эксплуатации мотора, если вы регулярно используете углошлифовальную машину в условиях высокой интенсивности. Двигатель автоматически отключится, если его температура достигнет опасных пределов. После этого лучшим решением станет остудить инструмент и возобновить работу позже. Источник питания болгарки. Большинство моделей, вошедших в топ болгарок, относится к сетевым инструментам: их можно использовать неограниченное время, но они требуют постоянного подключения к стабильной электросети. Также существуют аккумуляторные шлифовальные машины: это дорогие и тяжелые приборы, которые полезны в рабочих условиях, когда доступ к энергии отсутствует. Блокировка пусковой кнопки. Благодаря ней не потребуется постоянно зажимать клавишу пуска, чтобы обеспечить вращение диска. Это упростит длительные непрерывные работы. Обрезиненная рукоятка. Лучшим образом справиться с обеспечением комфортных условий работы способны резиновые накладки на боковой ручке. Они минимизируют вероятность выскальзывания электроинструмента из рук. Мощность двигателя болгарки. Параметр распространяется на сетевые инструменты. Зависит от такого показателя, как диаметр диска: чем он больше, тем производительней нужен двигатель. Соответственно, мощность влияет на вес электроинструмента. Также указывает на энергопотребление в процессе эксплуатации. Защита от непреднамеренного пуска. Снизит вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с незапланированной активацией травмоопасного электроинструмента. Тип двигателя. Щеточными движками оснащено большинство болгарок: такие модели дешевы в приобретении и обслуживании, но требуют регулярной смены угольных щеток. Лучшие УШМ для профессиональной эксплуатации имеют бесщеточные двигатели: дорогостоящие, но эффективные и устойчивые к интенсивной нагрузке. Блокировка шпинделя при заклинивании диска. В случае завязания режущего основания в материале или заклинивания передача энергии на вал незамедлительно прекратится. Данная функция продлит срок эксплуатации оборудования и снизит вероятность возникновения травмоопасных ситуаций. Виброручка. Специальные накладки на рукоятке снизят тряску в процессе обработки и окажут позитивное влияние на здоровье оператора в долгосрочной перспективе, так как вибрация вредна для организма. Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой. Выбирая, какая УШМ лучше, присмотритесь к болгаркам с данной возможностью: она помогает оставаться на одной скорости вращения диска в условиях интенсивной нагрузки. Это сделает эксплуатацию удобной, а результат шлифовки или резки – предсказуемым. Автобалансировка диска. В результате длительной эксплуатации режущий диск постепенно стачивается. Это происходит неравномерно, что приводит к колебаниям во время вращения. Автоматическая балансировка снижает количество вибраций при работе с такими дисками. Вес болгарки. Параметр зависит от мощности, диаметра режущего основания и материала корпуса шлифовальной машины. В наш топ УШМ вошли модели, вес которых варьируется от 1.6 до 5.8 килограмм. Электродинамический тормоз двигателя. Если вы не знаете, какая болгарка лучше для выполнения точных работ, обратите внимание на модели с данной опцией: она останавливает вращение диска моментально, сразу после отпускания пусковой кнопки. Посадочный диаметр диска болгарки. Диаметр диска – это не единственное, что влияет на совместимость оснастки с вашим электроинструментом. Размер посадочного отверстия также должен соответствовать выбранной модели, иначе установить диск не получится. Защита двигателя болгарки от пыли. Для предотвращения попадания пыли устройства комплектуются специальным обдувом, защищающим вентиляционную перфорацию шлифовальной машины. Данная функция наилучшим образом защитит инструмент от проникновения мелких частиц внутрь корпуса. Низкопрофильный корпус редуктора. Эта особенность конструкции незаменима для эксплуатации в труднодоступных рабочих областях. Бесключевая замена оснастки. Возможность устанавливать диски без использования дополнительных инструментов станет хорошим решением, если в процессе работы вам часто приходится пользоваться разными режущими элементами. Защита от перезапуска. Функция, повышающая безопасность эксплуатации. После обесточивания также отключает щетки, что препятствует непреднамеренному началу вращения диска. Будет полезна в случае кратковременных потерь питания в здании. Изменение положения рукоятки. Большинство углошлифовальных машин позволяет снимать и устанавливать дополнительную ручку слева или справа от режущего основания. Это позволит работать болгаркой в различных условиях, в том числе в узких и труднодоступных местах. Комплектация болгарки. Если вы покупаете первую шлифовальную машину, хорошим выбором станет инструмент с добротным комплектом поставки: к нему можно отнести кейс для переноски, шлифовальный диск, а если вы отдали предпочтение аккумуляторной разновидности, то не забудьте батарейные блоки и зарядное устройство.

Какой диаметр диска болгарки выбрать?

Размер режущего основания – это первое, с чем мы советуем определиться в вопросе, какую УШМ купить. Он него зависят габариты, сфера эксплуатации и мощность инструмента. Мы подготовили сводную таблицу: в ней были сопоставлены диаметр диска и рабочие задачи, с которыми справится шлифовальная машина.

Размер диска (мм) Максимальная глубина реза (мм) Что можно делать Чем характерен класс болгарки 115 20 Шлифовать, полировать, резать. Самые компактные болгарки. Подойдут для обработки небольших запчастей. Мощность достигает 750 Ватт, но бывают и исключения. 125 25 Шлифовать, полировать, резать. Наиболее распространенные – применяются в быту и профессионально. Подойдут для дачи или мастерской, высотных работ. 150 35 Шлифовать, полировать, резать. Сфера эксплуатации схожа с аналогами на 125 мм, но укрупненный диск обеспечивает увеличенную глубину реза. 180 50 Резать толстые металлические трубы и различные конструкции из металла. Обладают высокой мощностью и позволяют делать глубокие резы. Неприменимы для шлифования поверхностей и работ с малогабаритными деталями. 230 75 Резать каменные, кирпичные, железобетонные конструкции. Дорогие электроинструменты, которые отличаются сложностью эксплуатации и большим весом. Применяются в строительстве и на производстве. Мощность находится на уровне 2 100 Ватт.

Лучшие производители УШМ

Для многих покупателей торговая марка играет большую роль при выборе оборудования. Мы дали краткую характеристику каждой фирмы, продукция которой вошла в рейтинг лучших болгарок: уделили внимание таким аспектам, как описание ассортимента, страна бренда, сфера эксплуатации.

Bosch. Компанией выпускаются хорошие угловые шлифовальные машины как для домашней мастерской, так и строительных работ. Цены бытовых устройств невысоки, но и функционал ограничен. Зато качество на уровне, как всегда и бывает у данного немецкого бренда. Makita. Если вам нужна лучшая болгарка цена качество, ассортимент японской торговой марки определенно заслуживает внимание! Фирма выпускает модели для всех сфер эксплуатации: от бытовых до профессиональных. Помимо углошлифмашин, компания производит и прочий электроинструмент. DeWALT. Среди американских торговых марок эта считается лучшей в профессиональном классе. Высокая цена шлифмашин, дрелей-шуруповертов, перфораторов, фрезеров и другого электроинструмента окупается с лихвой, когда дело доходит до работы. Metabo. Выбирая, какую УШМ лучше купить для профессиональной деятельности, присмотритесь к этой фирме: она выпускает дорогие, но надежные инструменты, ориентированные на выездные работы, а также промышленную и строительную деятельность. Компания производит не только сетевые, но и аккумуляторные шлифовальные машины. AEG. Торговая марка из Германии зарекомендовала себя надежным ремонтно-строительным инструментом для домашних и профессиональных задач. В каталоге фирмы можно найти технические фены, перфораторы, дрели, торцовочные пилы, электрические рубанки и т.д. Sturm. Компания производит лучшие болгарки для дома, которые выгодно отличаются достойными техническими характеристиками и демократичной ценой. Кроме электроинструмента, фирма выпускает технику для сада, отопительное и строительное оборудование, устройства для откачивания чистой и загрязненной жидкости, сварочные приборы. Stanley. Производитель из Америки, который хорош своим качественным электрооборудованием, способным стать отличным дополнением к домашней мастерской. Фирма выпускает широкий ассортимент сетевого и аккумуляторного инструмента для сверления, обработки дерева, резки, шлифования и т.д. Интерскол. Российская фирма, известная одними из лучших бюджетными электроинструментами для быта. Производит дрели, ручные фрезеры, бензопилы, мойки высокого давления и многое другое. Продукция компании подойдет для домашнего или загородного использования, но в профессиональной деятельности она вряд ли покажет себя достаточно хорошо. Зубр. Компания из России, более 20 лет выпускающая на рынок лучшие недорогие болгарки, а также прочий ремонтно-отделочный электроинструмент. Широкий ассортимент покрывает все потребности, ведь фирма производит модели с дисками размером от 115 до 230 мм. Есть образцы с регулировкой оборотов и пылезащитой.

Лучшая болгарка 115 мм

В данном рейтинге мы рассмотрим, какие УШМ с диаметром диска 115 мм ( https://www.bigam.ru/catalog/bolgarki-115-mm-7076/ ) лучшие, судя по отзывам покупателей и качеству исполнения. В категории нашлось место моделям в ценовой категории от 3 до 6 тысяч рублей.

Модель УШМ Мощность болгарки (Вт) Число оборотов УШМ (об/мин) Посадочный диаметр (мм) Плавный пуск болгарки Стабильная скорость болгарки под нагрузкой Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) Makita GA 4530 720 11 000 22.2 Нет Нет 1.8 5 330 Bosch PWS 650 650 11 000 22.2 Нет Нет 2.4 3 470 Makita 9557HN01 840 11 000 22.2 Нет Нет 1.6 6 480

Makita GA 4530

Открывает рейтинг угловых шлифовальных машин модель, которая пригодится в домашней мастерской для шлифования или нарезания мелких деревянных и металлических деталей.





Преимущества:

Шлифовальная машина хороша компактным корпусом (длина – 26.2 см) и диском, размер которого составляет 115 мм.

11 тысяч оборотов в минуту – идеальный показатель для 115-миллиметровой рабочей оснастки.

Корпус редуктора выполнен из металла, что гарантирует долговечность.

Небольшой вес электроинструмента, составляющий 1.8 кг.

Недостатки:

Поставляется без чемоданчика для переноски.

Несмотря на малый вес, работать длительное время одной рукой некомфортно.

Bosch PWS 650

Шлифмашина с диаметром диска 115 мм оптимально подойдет для длительных работ: она оснащена кнопкой блокировки запуска, благодаря которой вам больше не придется зажимать палец.





Преимущества:

Положение боковой рукоятки изменяется: ее можно разместить слева или справа.

Блокировка шпинделя поможет быстро заменить рабочую оснастку.

Шлифовальная машина хороша наличием клавиши фиксации пуска.

Недостатки:

Небольшая мощность электрического двигателя – всего 650 Ватт.

Нет функции поддержания постоянных оборотов.

Makita 9557HN01

Лучшая модель в рейтинге болгарок с мини-диском диаметром 115 мм обладает самым мощным двигателем в данной категории. Это гарантирует высокую производительность при выполнении интенсивных работ.





Преимущества:

Шлифовальная машина хороша защитой от перегрева, препятствующей выходу мотора из строя в результате продолжительной эксплуатации.

Мощность электродвижка составляет 840 Ватт.

Малый вес (1.6 кг) позволит без усталости использовать агрегат длительное время.

Недостатки:

Если вы не знаете, какую купить болгарку для продолжительной работы дома, обратите внимание: отзывы указывают, что в отдельных случаях перегорают роторы.

Рейтинг угловых шлифовальных машин на 125 мм

Модели на 125 мм являются наиболее распространенным видом шлифовальных машин, поэтому эту категорию мы удостоили самой большой подборки. Поможем ответить на вопрос, какую купить болгарку для дома с диаметром 125 мм, максимально широкому кругу мастеров: в список вошел как бюджетный отечественный, так и профессиональный американский и японский электроинструмент.

Модель УШМ Мощность болгарки (Вт) Число оборотов УШМ (об/мин) Посадочный диаметр (мм) Плавный пуск болгарки Стабильная скорость болгарки под нагрузкой Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) Metabo WEQ 1400-125 1 400 10 500 22.2 Да Да 2.2 8 199 Makita GA5030 720 11 000 22.2 Нет Нет 1.8 5 220 DeWALT DWE 4237 1 400 11 500 22.2 Да Нет 2.2 11 090 BOSCH GWS 9-125S 900 11 000 22.2 Нет Нет 1.9 6 790 AEG WS13-125XE 1 300 11 500 22.2 Да Да 2.4 7 600 Sturm! AG9012TE 1 100 10 000 22.2 Да Да 1.8 3 980

Metabo WEQ 1400-125

Лучшая болгарка с диаметром 125 мм для дома в соотношении цены и качества выделяется в первую очередь формой корпуса: благодаря ей электроинструмент становится оптимальным выбором для узких и труднодоступных мест.





Преимущества:

Шлифовальная машина хороша наличием фиксатора шпинделя, упрощающего смену режущего диска.

За качественный теплоотвод отвечает редуктор, выполненный из металла.

Данная модель заслуживает место в рейтинге благодаря узкому корпусу.

Запатентованная технология Metabo M-Quick позволяет менять рабочий инструмент одним щелчком.

Недостатки:

Дополнительная рукоятка без защиты от вибрации.

Нет защиты мотора от перегрева.

Makita GA5030

Шлифовальная машина с диаметром диска 125 мм активно применяется в бытовой и полупрофессиональной деятельности. Модель пользуется спросом благодаря надежности и доступной цене.





Преимущества:

Диск диаметром 125 мм можно быстро снять и заменить благодаря функции блокировки шпинделя.

Боковая рукоятка со сменным положением.

Блокировка выключателя позволит работать, постоянно не удерживая палец на кнопке пуска.

Отдельные элементы устройства покрыты лаком, защищающим движок от мелких пылевых частиц.

Редуктор изготовлен из металла, что гарантирует отвод тепла.

Недостатки:

Неудобное крепление защитного кожуха.

Некачественная комплектная смазка редуктора.

Нет возможности регулировать число оборотов.

DeWALT DWE 4237

Болгарка с диском, диаметр которого составляет 125 мм, обладает высокой мощностью – 1.4 кВт. Это позволит использовать инструмент для резки металлических заготовок.





Преимущества:

Угловая шлифовальная машина вошла в рейтинг за счет мощного мотора на 1 400 Ватт.

Шлифмашина с диском диаметром 125 мм обладает небольших размеров корпусом, что позволит с комфортом работать ей в труднодоступных участках.

Электроинструмент хорош самоотключающимися щетками: в случае аварийной пропажи питания они не позволят начать вращение автоматически.

Недостатки:

Высокий показатель нагрева.

После покупки требуется дополнительное смазывание редуктора.

BOSCH GWS 9-125S

Шлифмашина мощностью 900 Ватт с диском на 125 мм относится к профессиональной линейке строительного инструмента Bosch. Это гарантирует высокое качество сборки, надежность и долговечность.





Преимущества:

Углошлифовальная машинка попала в рейтинг благодаря небольшой массе корпуса – 1.9 килограмм.

Модель хороша удобной дополнительной рукояткой, которую можно установить слева или справа от инструмента.

Максимальное число оборотов достигает 11 000 в минуту.

Электронная регулировка скорости вращения позволит использовать инструмент для решения широкого спектра задач.

Недостатки:

Двигатель быстро нагревается на низких оборотах.

Небольшая длина кабеля питания.

AEG WS13-125XE

Шлифовальная машина с быстрозажимной гайкой и диаметром диска 125 мм активно используется в профессиональной деятельности. Это вызвано не в последнюю очередь наличием виброручки, делающей длительную эксплуатацию менее вредной для здоровья.





Преимущества:

Положение защитного кожуха можно изменять без дополнительных приспособлений.

Лучшая болгарка для дома и дачи обладает мощным электрическим двигателем на 1 300 Ватт.

Электронная регулировка скорости вращения позволит работать шлифмашинкой с материалами разной плотности.

Функция поддержания стабильной скорости вращения под нагрузкой.

Недостатки:

Большой обхват корпуса не покажется удобным пользователям с маленькими ладонями.

Периодически перегревается.

Sturm! AG9012TE

Закрывает рейтинг моделей на 125 мм шлифовальная машина с поддержкой оборотов, представленная российской торговой маркой. Прибор отличается плавным пуском и мощным движком.





Преимущества:

Мощность электрического двигателя – 1 100 Ватт.

Положение кожуха меняется без вспомогательных инструментов.

Опция блокировки шпинделя поможет быстро и удобно менять рабочую оснастку.

Данная модель хороша функцией поддержания стабильного числа оборотов. Она обеспечит качественный результат в интенсивных условиях эксплуатации.

Недостатки:

Расположение крепления защитного кожуха кажется некоторым пользователям неудобным.

Рейтинги УШМ 150 мм

В обзор болгарок с диаметром 150 мм попали инструменты от российского, американского и японского бренда. Широкий ценовой диапазон (от 5 до 15 тысяч рублей) поможет выбрать шлифовальную машину для любых целей использования.

Модель УШМ Мощность болгарки (Вт) Число оборотов УШМ (об/мин) Посадочный диаметр (мм) Плавный пуск болгарки Стабильная скорость болгарки под нагрузкой Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) STANLEY SGM146 1 400 9 500 22.2 Нет Нет 3.1 4 790 Makita GA 6021C 1 450 9 000 22.2 Да Да 2.5 15 545 Интерскол УШМ-150 1 300 8 500 22.2 Нет Нет 2.9 4 900

STANLEY SGM146

Производительная шлифовальная машина предназначена для выполнения работ в условиях высокой интенсивности, что обеспечивается мощным двигателем на 1 400 Ватт.





Преимущества:

Фирменная технология No-Volt предотвратит непреднамеренный запуск вращения после отключения питания.

Максимальное число оборотов достигает 9 500 в минуту.

Диаметр диска шлифмашины составляет 150 мм, что обеспечивает глубину реза до 35 мм.

Недостатки:

Неудачное расположение клавиши блокировки выключателя.

Отсутствие возможности выставлять скорость вращения.

Makita GA 6021C

Болгарка с функцией плавного пуска ориентирована на профессиональную деятельность. Прибор справится с резкой металла и камня, выдержит обороты под высокой нагрузкой.





Преимущества:

Модель шлифовальной машинки хороша функцией поддержания стабильных оборотов в условиях высокой интенсивности.

Длина корпуса шлифмашины составляет 39 сантиметров.

Защитный кожух можно поворачивать без дополнительных приспособлений.

Мощность электромотора достигает 1 450 Ватт.

Недостатки:

Дополнительная рукоятка без защиты от вибрации.

Нет регулировки скорости вращения.

Интерскол УШМ-150

Хорошая УШМ бытового класса от российского производителя привлекает внимание бюджетной стоимостью. Такой инструмент сможет себе позволить любой энтузиаст!





Преимущества:

Диаметр диска данной шлифовальной машины – 150 мм.

Шлифмашина хороша надежным электронным движком, мощность которого достигает 1 300 Ватт.

Данная модель попала в рейтинг благодаря доступному ценовому сегменту: стоимость техники – чуть меньше 5 тысяч рублей.

Недостатки:

Короткий электрический кабель.

Поставляется с некачественной смазкой для редуктора, замерзающей при низких температурах.

Какую купить болгарку на 180 мм?

Шлифовальные машины на 180 мм – это мощные приборы, которые применяются для резки толстых слоев металла. По этой причине модели из данной категории представлены в профессиональном сегменте. Но нам удалось найти и одну модель для бытовых задач!

Модель УШМ Мощность болгарки (Вт) Число оборотов УШМ (об/мин) Посадочный диаметр (мм) Плавный пуск болгарки Стабильная скорость болгарки под нагрузкой Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) Bosch GWS 2200 2 200 6 500 22.2 Нет Нет 5.4 10 260 Makita GA 7020SF 2 200 8 500 22.2 Да Нет 5.7 12 640 Зубр УШМ-180-1800 ПМЗ 1 800 6 000 22.2 Да Нет 4.6 6 430

Bosch GWS 2200

Немецкий инструмент профессионального класса предназначен для работы с крупными металлическими изделиями: к примеру, он станет удачным выбором, чтобы распиливать трубы.





Преимущества:

Корпус редуктора обеспечивает своевременное охлаждение, благодаря чему прибор справится с интенсивными рабочими условиями.

Боковую рукоятку можно устанавливать в трех положениях: слева, справа и сверху от режущего элемента.

Данная модель хороша высокой мощностью, позволяющей работать по металлическим и бетонным конструкциям.

Недостатки:

Электроинструмент достаточно тяжелый: его вес составляет 5.2 кг.

Makita GA 7020SF

Лучшая болгарка в рейтинге выделяется мощным двигателем и высоким качеством сборки (модель производится в Румынии). Данное устройство активно применяется в промышленной и строительной деятельности, что многое говорит о его качестве.





Преимущества:

Данная модель электрооборудования вошла в наш рейтинг УШМ благодаря блокировке шпинделя, облегчающей смену режущего основания.

Шлифмашинка хороша мощным мотором на 2 200 Ватт.

Диаметр диска электроинструмента – 180 мм, а посадочный размер составляет 22.2 мм.

Недостатки:

Большая масса шлифовальной машины (5.7 килограмм).

Отсутствие тормоза при отключении электродвигателя.

Неудобная форма основной рукоятки.

Зубр УШМ-180-1800 ПМЗ

Отечественная болгарка ценой до 3000 рублей (если удастся выхватить по скидке!) станет лучшим выбором, если вам нужен инструмент для периодических работ в гараже или на даче. Для коммерческой деятельности лучше найти аналог подороже.





Преимущества:

Шлифовальная машинка хороша стоимостью, из-за которой инструмент доступен практически любому.

Модель заслуживает место в рейтинге благодаря функции плавного запуска, увеличивающей ресурс мотора.

Выключатель защищен от попадания пыли.

Недостатки:

Длина провода.

Нельзя регулировать скорость.

Какую болгарку лучше купить под диск 230 мм?

Чтобы ответить на вопрос, какую болгарку купить с диаметром диска 230 мм, мы решили обратиться к проверенным брендам, давно зарекомендовавшим себя на рынке. За счет этого можете быть уверены, что надежность выбранных моделей не подкачает.

Модель УШМ Мощность болгарки (Вт) Число оборотов УШМ (об/мин) Посадочный диаметр (мм) Плавный пуск болгарки Стабильная скорость болгарки под нагрузкой Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) Makita GA9020SF 2 200 6 600 22.2 Да Нет 5.8 12 015 Makita 9069 2 000 6 600 22.2 Нет Нет 5.3 10 030 DeWALT DWE 490 2 000 6 600 22.2 Нет Нет 5.2 10 250

Makita GA9020SF

Открывает рейтинг болгарок на 230 мм модель от проверенного временем японского производителя. Шлифмашина массивная и производительная, так что справится с большинством задач.





Преимущества:

Данная шлифмашинка хороша легкостью обслуживания: угольные щетки в данной модели можно заменить в домашних условиях.

Лучшая в данной категории рейтинга шлифовальная машина подходит для разных рабочих условий, что обеспечивается возможностью выбрать положение боковой рукоятки.

Корпус редуктора оснащен буфером, защищающим заготовку от царапин.

Недостатки:

Инструмент тяжелый.

Поставляется без кейса для транспортировки.

Makita 9069

Большая шлифмашина с диаметром диска 230 мм предназначена для резки крупных металлических заготовок. Облегчить продолжительную работу способна функция фиксации кнопки пуска.





Преимущества:

Диаметр диска составляет 230 мм, что обеспечивает глубину реза до 75 мм.

Данная шлифовальная машинка хороша прочным кожухом, надежно защищающим от искр и мелкого мусора.

В корпусе присутствует лабиринтное уплотнение, препятствующее попаданию пыли на внутренние узлы.

Число оборотов достигает 6 600 в минуту.

Недостатки:

Длина кабеля питания.

DeWALT DWE 490

Шлифовальная машина на 2 000 Ватт обладает достаточно высокой мощностью, чтобы уверенно справляться с отрезными работами по металлу. Глубину реза обеспечит 230-миллиметровый диск.





Преимущества:

Модель хороша двухпозиционной дополнительной рукояткой, повышающей точность выполняемых работ.

Скорость диска достигает 6 600 оборотов в минуту.

Простоту обслуживания гарантирует быстрый доступ к угольным щеткам.

Недостатки:

Дополнительная ручка без защиты от вибрации.

Масса шлифовальной машины.

Топ аккумуляторных болгарок

Аккумуляторные шлифовальные машины являются нишевым инструментом ввиду высокой цены и ограниченного времени использования. В то же время, они незаменимы на участках, где сетевое подключение по тем или иным причинам невозможно. В наш рейтинг аккумуляторных болгарок по надежности и соотношению цены и качества вошли немногочисленные модели, представленные на рынке в 2021—2022 году.

Модель УШМ Диаметр диска (мм) Число оборотов УШМ (об/мин) Посадочный диаметр (мм) Плавный пуск болгарки Стабильная скорость болгарки под нагрузкой Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick 125 9 000 22.2 Да Нет 2.6 15 099 Makita DGA504RME 125 8 500 22.2 Нет Нет 2.5 34 235 Makita DGA 506Z 125 8 500 22.2 Да Нет 2.6 17 360

Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick

Беспроводная модель оптимально подойдет для выездных работ. В ней есть все функции, присущие профессиональным инструментам: плавный запуск, блокировка шпинделя, защита от случайного включения.





Преимущества:

Диаметр диска шлифовальной машины составляет 125 мм, что позволит использовать ее с большинством представленной на рынке оснастки.

Данная модель хороша блокировкой шпинделя, которая позволит быстро сменить режущий элемент.

Тонкий корпус устройства обеспечивает удобное удержание и работу в труднодоступных местах.

Недостатки:

Напряжения недостает для ряда работ, требующих высокой мощности.

Makita DGA504RME

Лучшая угловая шлифовальная машина аккумуляторного типа подойдет для профессиональных работ, чему способствует бесщеточный двигатель: он обеспечивает высокую производительность и экономичный расход батареи.





Преимущества:

Шлифовальная машина хороша богатой комплектацией: электроинструмент поставляется с зарядным устройством, боковой рукояткой, двумя аккумуляторами, кейсом для транспортировки и хранения.

Диаметр диска – 125 мм.

Лучшая в рейтинге шлифмашина оснащена прорезиненным основанием, препятствующим скольжению прибора в руке.

Недостатки:

Неудачное позиционирование кнопки относительно редуктора.

Вес вместе с батарейными блоками.

Makita DGA 506Z

Закрывает рейтинг аккумуляторная бесщеточная шлифовальная машина от японского производителя. Модель легкая, компактная и сравнительно недорогая.





Преимущества:

Диаметр диска шлифовальной машины – 125 мм.

Бесщеточный двигатель гарантирует сниженный нагрев.

Модель хороша возможностью регулировать положение кожуха без инструментов.

Недостатки: