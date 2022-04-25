Угловая шлифмашина Makita GA 7020SF

Преимущества

Легкая и компактная шлифмашина для неутомительных работ

Защита от перегрева

Долговечность и надежность

Защита двигателя от пыли

Плавный пуск

Угловая шлифмашина Makita GA 7020 SF - надежный инструмент для резки, шлифовки и зачистки твердых металлов. Используется в строительных и демонтажных работах. Оснащена двигателем мощностью 2.2 кВт и скоростью вращения 8500 об/мин. Имеет диск диаметром 180 мм. Снабжена функциями защиты от перегрева и пыли, долговечная, компактная и легкая.