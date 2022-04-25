Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Makita GA 7020SF
4.7
3
12 299 ₽
12 690 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 7020SF
    Арт. Х11463
    4.7
    3
    Угловая шлифмашина Makita GA 7020SF
    Угловая шлифмашина Makita GA 7020SF
    Угловая шлифмашина Makita GA 7020SF
    Угловая шлифмашина Makita GA 7020SF
    Угловая шлифмашина Makita GA 7020SF
      Угловая шлифмашина Makita GA 7020SF
      Угловая шлифмашина Makita GA 7020SF
      Угловая шлифмашина Makita GA 7020SF
      Угловая шлифмашина Makita GA 7020SF
      Угловая шлифмашина Makita GA 7020SF

      Угловая шлифмашина Makita GA 7020SF

      • -391 ₽
      12 299 ₽
      12 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х11463
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -391 ₽
      12 299 ₽
      12 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Отрезной круг по камню и бетону (230x2,5x22 мм, 54С)
      68 ₽
      5.0
      Отрезной круг по камню и бетону (230x2,5x22 мм, 54С)
      Алмазный диск DeWalt DT3731-QZ, 230x22.2 мм
      1 900 ₽
      Алмазный диск DeWalt DT3731-QZ, 230x22.2 мм
      Скобы Зубр 31620-08_Z01 (тип 53, 8 мм, красные, 1000 шт.)
      125 ₽
      4.5
      Скобы Зубр 31620-08_Z01 (тип 53, 8 мм, красные, 1000 шт.)
      Скобы Зубр 31620-10_Z01 (тип 53, 10 мм, красные, 1000 шт.)
      150 ₽
      5.0
      Скобы Зубр 31620-10_Z01 (тип 53, 10 мм, красные, 1000 шт.)
      Универсальный алмазный диск Гранит UPS-T 230 250820
      1 600 ₽
      5.0
      Универсальный алмазный диск Гранит UPS-T 230 250820
      Хомут-стяжка С06б Движение, 4x300 мм, белый, 100 шт.
      300 ₽
      5.0
      Хомут-стяжка С06б Движение, 4x300 мм, белый, 100 шт.
      Отрезной круг по металлу (180x1,6x22 мм)
      50 ₽
      5.0
      Отрезной круг по металлу (180x1,6x22 мм)
      Отрезной круг по металлу (180x2x22 мм)
      55 ₽
      5.0
      Отрезной круг по металлу (180x2x22 мм)
      Отрезной сегментный алмазный диск Sparta 731155 (230x22,2 мм)
      670 ₽
      4.5
      Отрезной сегментный алмазный диск Sparta 731155 (230x22,2 мм)
      Отрезной круг по металлу Вихрь (отверстие 22 мм, наружный диаметр 230 мм, толщина 2 мм)
      50 ₽
      5.0
      Отрезной круг по металлу Вихрь (отверстие 22 мм, наружный диаметр 230 мм, толщина 2 мм)
      Защитные очки Росомз ЗП8 Эталон 30811
      170 ₽
      5.0
      Защитные очки Росомз ЗП8 Эталон 30811
      Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
      Нет в наличии
      5.0
      Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Makita GA 7020 SF - надежный инструмент для резки, шлифовки и зачистки твердых металлов. Используется в строительных и демонтажных работах. Оснащена двигателем мощностью 2.2 кВт и скоростью вращения 8500 об/мин. Имеет диск диаметром 180 мм. Снабжена функциями защиты от перегрева и пыли, долговечная, компактная и легкая.

        Преимущества

        • Легкая и компактная шлифмашина для неутомительных работ
        • Защита от перегрева
        • Долговечность и надежность
        • Защита двигателя от пыли
        • Плавный пуск