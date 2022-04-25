Угловая шлифмашина Makita GA 7020SF
Арт. Х11463
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Makita GA 7020 SF - надежный инструмент для резки, шлифовки и зачистки твердых металлов. Используется в строительных и демонтажных работах. Оснащена двигателем мощностью 2.2 кВт и скоростью вращения 8500 об/мин. Имеет диск диаметром 180 мм. Снабжена функциями защиты от перегрева и пыли, долговечная, компактная и легкая.
Преимущества
- Легкая и компактная шлифмашина для неутомительных работ
- Защита от перегрева
- Долговечность и надежность
- Защита двигателя от пыли
- Плавный пуск