Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
Арт. Ю00000022373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Makita GA7050 используется для резки мелких труб и шлифования различных поверхностей. Двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность. Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях для удобства работы оператора. Эргономичный корпус и малый вес инструмента обеспечивает комфортную работу длительное время.
Преимущества
- Двигатель мощность 2000 Вт обеспечивает высокую производительность
- Защитный кожух плотно прилегает к пильному диску, надежно защищая от травм
- Малый вес снижает энергоёмкость работы
- Двойная изоляция провода исключает возможность замыкания
- Дополнительная ручка может быть установлена в двух положениях