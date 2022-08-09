Угловая шлифовальная машина Makita GA7050

Преимущества

Двигатель мощность 2000 Вт обеспечивает высокую производительность

Защитный кожух плотно прилегает к пильному диску, надежно защищая от травм

Малый вес снижает энергоёмкость работы

Двойная изоляция провода исключает возможность замыкания

Дополнительная ручка может быть установлена в двух положениях

Угловая шлифмашина Makita GA7050 используется для резки мелких труб и шлифования различных поверхностей. Двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность. Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях для удобства работы оператора. Эргономичный корпус и малый вес инструмента обеспечивает комфортную работу длительное время.