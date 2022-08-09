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Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
    Арт. Ю00000022373
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
    Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
    Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
    Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
    Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
    Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
    Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
    Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
    Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
      Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
      Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
      Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
      Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
      Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
      Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
      Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
      Угловая шлифовальная машина Makita GA7050
      Угловая шлифовальная машина Makita GA7050

      Угловая шлифовальная машина Makita GA7050

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000022373
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Makita GA7050 используется для резки мелких труб и шлифования различных поверхностей. Двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность. Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях для удобства работы оператора. Эргономичный корпус и малый вес инструмента обеспечивает комфортную работу длительное время.

        Преимущества

        • Двигатель мощность 2000 Вт обеспечивает высокую производительность
        • Защитный кожух плотно прилегает к пильному диску, надежно защищая от травм
        • Малый вес снижает энергоёмкость работы
        • Двойная изоляция провода исключает возможность замыкания
        • Дополнительная ручка может быть установлена в двух положениях