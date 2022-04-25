Кордщетка для МШУ Практика 032-492 (радиальная мягкая, 125 мм, М14)

Кордщетки радиальные с наклоном мягкие. Серия "Мастер". Кордщетка для угловых шлифмашин. Резьбовая посадка на шпиндель. Гофрированная стальная проволока. Для обработки деревянных и металлических поверхностей в труднодоступных местах, снятия краски, ржавчины, обработки сварных швов.