Кордщетка для МШУ Практика 032-492 (радиальная мягкая, 125 мм, М14)
Арт. X13172927
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|щетка для УШМ
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Назначение по материалу
|металл
- Кордщетки радиальные с наклоном мягкие. Серия "Мастер". Кордщетка для угловых шлифмашин. Резьбовая посадка на шпиндель. Гофрированная стальная проволока. Для обработки деревянных и металлических поверхностей в труднодоступных местах, снятия краски, ржавчины, обработки сварных швов.