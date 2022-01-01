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Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм
405 ₽
Дисковые корщетки для УШМ
    Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм
    Арт. Х131712293
    Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм
    Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм
    Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм
    Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм
    Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм
    Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм
      Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм
      Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм
      Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм
      Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм
      Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм
      Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм

      Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм

      405 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131712293

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      405 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дисковая щетка Matrix 74632 является сменным элементом для угловых шлифмашин. Щетка применяется для шлифовки, полирования, зачистки от лака, краски и коррозии различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из скрученной в пучки стальной проволоки. Специальная форма щетки в виде диска и упругие плетеные пучки позволяют работать в труднодоступных местах. Посадочное отверстие — 22.2 мм