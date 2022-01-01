Щетка для УШМ крученая Matrix 74632, 125 мм
Арт. Х131712293
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|шлифовальный круг
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Дисковая щетка Matrix 74632 является сменным элементом для угловых шлифмашин. Щетка применяется для шлифовки, полирования, зачистки от лака, краски и коррозии различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из скрученной в пучки стальной проволоки. Специальная форма щетки в виде диска и упругие плетеные пучки позволяют работать в труднодоступных местах. Посадочное отверстие — 22.2 мм