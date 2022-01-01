Шлифовальные ленты представляют собой универсальный вариант для шлифовки различных материалов. Данные ленты выполняются как с бумажной, так и с тканевой основой, за счет этого можно с легкостью найти варианты, которые подойдут именно для ваших задач.

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