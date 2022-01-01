Шлифовальная лента Практика 031-389, P120, 100x610 мм, 3 шт.
Арт. О00000024350
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Ленты Практика 100x610 мм, P120 шлифовальные бесконечные. ГОСТ 22776-77. Серия Мастер. Изготовлены из высококачественного абразивного материала на резинотканевой основе. Абразивный слой изготовлен из оксида алюминия (электрокорунд - Al203).
Преимущества
- Высокая эффективность шлифования
- Большая долговечность
- Лента с зернами из электрокорунда особенно подходит для материалов дающих длинную стружку таких как дерево и металл