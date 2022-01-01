Круги лепестковые предназначены для использования на УШМ для финишной обработки разных поверхностей. Производятся из большого количества элементов шлифовальной шкурки, абразивные элементы располагаются в виде лепестков. Отличаются низким уровнем шума при проведении работ.

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