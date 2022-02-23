Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р120 (125x22 мм)
5.0
2
80 ₽
Круги лепестковые
    Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р120 (125x22 мм)
    Арт. 9006192152
    5.0
    2
    Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р120 (125x22 мм)

      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р120 (125x22 мм)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9006192152
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, камень, дерево
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лепестковый торцевой круг изготовлен из лепестков шлифовальной шкурки, которые имеют тканевую основу. Его используют в угловых шлифовальных машинах для обдирки, зачистки сварных швов, удаления ржавчины, а также при кузовных и столярно-слесарных работах. Можно применять для обработки лакированных и окрашенных поверхностей, металла, дерева и камня.