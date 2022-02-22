Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р80 (125x22 мм)
Арт. 9006192153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|металл, сталь, пластик, камень, дерево
- Лепестковый торцевой круг изготовлен из лепестков шлифовальной шкурки, которые имеют тканевую основу. Его используют в угловых шлифовальных машинах для обдирки, зачистки сварных швов, удаления ржавчины, а также при кузовных и столярно-слесарных работах. Можно применять для обработки лакированных и окрашенных поверхностей, металла, дерева и камня.