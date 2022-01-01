Фильтр

Шлифовальные круги используются не только для выполнения различных задач на предприятиях, но и могут понадобиться в индивидуальном хозяйстве. В зависимости от размера абразивного зерна, их можно использовать для зачистки различных поверхностей, шлифовки, а также обработки деталей со сложной конструкционной формой.