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В этом разделе предложены строительные резчики швов, предназначенные для бурения и разделки бетона. Представляют собой металлическую установку, работающую на бензине и посредством сменного режущего алмазного диска создающую как небольшие, так и глубокие, разного размера пазы в свежем бетонном или каменном покрытии.

В этом разделе предложены строительные резчики швов, предназначенные для бурения и разделки бетона. Представляют собой металлическую установку, работающую на бензине и посредством сменного режущего алмазного диска создающую как небольшие, так и глубокие, разного размера пазы в свежем бетонном или каменном покрытии.