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Строительная техника

Резчики швов и швонарезчики

20 товаров
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В этом разделе предложены строительные резчики швов, предназначенные для бурения и разделки бетона. Представляют собой металлическую установку, работающую на бензине и посредством сменного режущего алмазного диска создающую как небольшие, так и глубокие, разного размера пазы в свежем бетонном или каменном покрытии.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить резчики швов и швонарезчики в городе Ярославль по цене от 15000 до 159594 рубля. В наличии более 20 наименований. Резчики швов и швонарезчики можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Асфальтный швонарезчик TSS RH-350L ТСС, глубина резания 80 мм
65 450 ₽
Асфальтный швонарезчик TSS RH-350L ТСС, глубина резания 80 мм
Мощный резчик швов Masalta, двиг. Honda GX160
53 465 ₽
Мощный резчик швов Masalta, двиг. Honda GX160
Швонарезчик Masalta, максимальная глубина пропила 140 мм
78 838 ₽
Швонарезчик Masalta, максимальная глубина пропила 140 мм
Колесный швонарезчик Masalta MF 20-4, 500 мм диаметр диска
110 716 ₽
Колесный швонарезчик Masalta MF 20-4, 500 мм диаметр диска
Дизельный шовнарезчик Masalta, диаметр диска 300 мм
159 594 ₽
Дизельный шовнарезчик Masalta, диаметр диска 300 мм
Резчик швов MFS 14-4, глубина резания диска 90 мм
51 204 ₽
Резчик швов MFS 14-4, глубина резания диска 90 мм
Траншейный резчик швов DIAM, глубина нарезания 175 мм
94 682 ₽
Траншейный резчик швов DIAM, глубина нарезания 175 мм
Швонарезчик ADA QG180, глубина реза 180 мм
47 920 ₽
Швонарезчик ADA QG180, глубина реза 180 мм
Швонарезчик ADA QG115F, диаметр режущего диска 350 мм
15 000 ₽
Швонарезчик ADA QG115F, диаметр режущего диска 350 мм
Швонарезчик ADA QG180W, двигатель Honda GX390
48 970 ₽
Швонарезчик ADA QG180W, двигатель Honda GX390
Швонарезчик бензиновый Zitrek CNQ 12-2, глубина резки 90 мм
37 990 ₽
Швонарезчик бензиновый Zitrek CNQ 12-2, глубина резки 90 мм
Резчик швов DIAM JRK-350/6,5 L, мощность 6.5 л. с.
51 170 ₽
Резчик швов DIAM JRK-350/6,5 L, мощность 6.5 л. с.
Швонарезчик по бетону DIAM JRK-500/13 H
110 990 ₽
Швонарезчик по бетону DIAM JRK-500/13 H
Глубинный шов резчик трещин по бетону DIAM RK-350/5,5 H
67 080 ₽
Глубинный шов резчик трещин по бетону DIAM RK-350/5,5 H
Швонарезчик DIAM RK-450/9,0 H, мощность 6.6 кВт
95 370 ₽
Швонарезчик DIAM RK-450/9,0 H, мощность 6.6 кВт
Профессиональный швонарезчик с алмазными дисками DIAM RK-600/13 H
114 570 ₽
Профессиональный швонарезчик с алмазными дисками DIAM RK-600/13 H
Нарезчик швов ZITREK CNQ14-2 091-0028, глубина резания 140 мм
57 900 ₽
Нарезчик швов ZITREK CNQ14-2 091-0028, глубина резания 140 мм
Швонарезчик по бетону TSS RH-450L ТСС, глубина резки 160 мм
108 110 ₽
Швонарезчик по бетону TSS RH-450L ТСС, глубина резки 160 мм