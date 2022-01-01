Резчики швов и швонарезчики
20 товаров
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- 65 450 ₽Тип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 80 ммМакс. диаметр диска, дюйм: 14Мощность, Вт: 4100
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- 89 300 ₽Тип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 90 ммМощность, Вт: 4700
- Персональная скидка
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- 78 663 ₽Тип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 170 ммМакс. диаметр диска, дюйм: 16Мощность, Вт: 9600
- Персональная скидка
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- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 230 ммМакс. диаметр диска, дюйм: 24Мощность, Вт: 9600
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 115 ммМакс. диаметр диска, дюйм: 14Мощность, Вт: 6
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 170 ммМакс. диаметр диска, дюйм: 14Мощность, Вт: 4000
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 175 ммМакс. диаметр диска, дюйм: 20Мощность, Вт: 9600
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 140 ммМакс. диаметр диска, дюйм: 18Мощность, Вт: 6600
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 170 ммМакс. диаметр диска, дюйм: 20Мощность, Вт: 9800
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 175 ммМакс. диаметр диска, дюйм: 20Мощность, Вт: 9600
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 90 ммМощность, Вт: 4800
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМощность, Вт: 11100
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 180 ммМакс. диаметр диска, дюйм: 14
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 90 ммМакс. диаметр диска, дюйм: 14Мощность, Вт: 4000
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 115 ммМакс. диаметр диска, дюйм: 14
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 140 ммМощность, Вт: 6600
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 140 ммМакс. диаметр диска, дюйм: 16Мощность, Вт: 9800
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМах. глубина реза диска: 90 ммМакс. диаметр диска, дюйм: 14Мощность, Вт: 4000
В этом разделе предложены строительные резчики швов, предназначенные для бурения и разделки бетона. Представляют собой металлическую установку, работающую на бензине и посредством сменного режущего алмазного диска создающую как небольшие, так и глубокие, разного размера пазы в свежем бетонном или каменном покрытии.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить резчики швов и швонарезчики в городе Ярославль по цене от 15000 до 159594 рубля. В наличии более 20 наименований. Резчики швов и швонарезчики можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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