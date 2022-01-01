Резчики швов бензиновые
Найдено 20 товаров
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- 65 450 ₽Макс. глубина резания, мм: 80Диаметр диска 14 дюймМощность двигателя 4100 Вт
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- 108 110 ₽Мощность двигателя 11100 Вт
- Персональная скидка
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- 68 206 ₽78 663 ₽Макс. глубина резания, мм: 170Диаметр диска 16 дюймМощность двигателя 9600 Вт
- -10 457 ₽
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- 89 300 ₽Макс. глубина резания, мм: 90Мощность двигателя 4700 Вт
- Персональная скидка
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- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 230Диаметр диска 24 дюймМощность двигателя 9600 Вт
- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 115Диаметр диска 14 дюймМощность двигателя 6 Вт
- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 170Диаметр диска 14 дюймМощность двигателя 4000 Вт
- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 175Диаметр диска 20 дюймМощность двигателя 9600 Вт
- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 140Диаметр диска 18 дюймМощность двигателя 6600 Вт
- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 170Диаметр диска 20 дюймМощность двигателя 9800 Вт
- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 175Диаметр диска 20 дюймМощность двигателя 9600 Вт
- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 90Мощность двигателя 4800 Вт
- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 180Диаметр диска 14 дюйм
- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 140Мощность двигателя 6600 Вт
- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 140Диаметр диска 16 дюймМощность двигателя 9800 Вт
- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 90Диаметр диска 14 дюймМощность двигателя 4000 Вт
- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 90Диаметр диска 14 дюймМощность двигателя 4000 Вт
- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 180Диаметр диска 14 дюймМощность двигателя 9600 Вт
- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 115Диаметр диска 14 дюйм
- Нет в наличииМакс. глубина резания, мм: 90Диаметр диска 12 дюймМощность двигателя 6800 Вт
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить резчики швов бензиновые в Москве по цене от 15000 до 159594 рубля. В наличии более 20 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.