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Строительная техника

Виброоборудование

243 товара
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Виброоборудование может использоваться в строительстве или на производстве. С помощью виброплит осуществляется укладка асфальта, трамбовка грунта. Глубинный вибратор используется для качественного замеса бетонной смеси, виброрейки – для создания ровной бетонной поверхности, вибротрамбовки – для спрессовывания стройматериалов, валы с вибронаконечниками – для трамбовки всех видов бетона.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить виброоборудование в городе Ярославль по цене от 1 до 330055 рублей. В наличии более 243 наименований. Виброоборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.