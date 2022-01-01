Виброоборудование
243 товара
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- 5 750 ₽Вал, м
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- 20 639 ₽25 220 ₽Напряжение, В: 42Тип двигателя: электрическийДлина, м: 3.2
- -4 581 ₽
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- 12 012 ₽Длина гибкого вала: 4000 ммДиаметр вала: 50 мм
- 51 350 ₽59 900 ₽
- -8 550 ₽
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- 21 310 ₽25 870 ₽Вал, м
- -4 560 ₽
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- 4 990 ₽Длина гибкого вала: 4000 ммДиаметр вала: 35 мм
- 4 160 ₽Длина гибкого вала: 3000 ммДиаметр вала: 35 мм
- -3 785 ₽
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- 5 620 ₽Длина гибкого вала: 3000 ммДиаметр вала: 76 мм
- 88 100 ₽Тип двигателя: бензиновыйМощность, Вт: 5000
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- 14 550 ₽Длина гибкого вала: 9000 ммДиаметр вала: 76 мм
- 5 520 ₽Вал, м
- 245 000 ₽
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- 5 250 ₽Длина гибкого вала: 4000 ммДиаметр вала: 38 мм
- 3 174 ₽3 860 ₽Длина гибкого вала: 4000 ммДиаметр вала: 51 мм
- -686 ₽
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- 20 633 ₽24 535 ₽Тип двигателя: электрическийДлина, м: 1.7
- -3 902 ₽
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Виброоборудование может использоваться в строительстве или на производстве. С помощью виброплит осуществляется укладка асфальта, трамбовка грунта. Глубинный вибратор используется для качественного замеса бетонной смеси, виброрейки – для создания ровной бетонной поверхности, вибротрамбовки – для спрессовывания стройматериалов, валы с вибронаконечниками – для трамбовки всех видов бетона.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить виброоборудование в городе Ярославль по цене от 1 до 330055 рублей. В наличии более 243 наименований. Виброоборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.