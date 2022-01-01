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Виброоборудование может использоваться в строительстве или на производстве. С помощью виброплит осуществляется укладка асфальта, трамбовка грунта. Глубинный вибратор используется для качественного замеса бетонной смеси, виброрейки – для создания ровной бетонной поверхности, вибротрамбовки – для спрессовывания стройматериалов, валы с вибронаконечниками – для трамбовки всех видов бетона.

Виброоборудование может использоваться в строительстве или на производстве. С помощью виброплит осуществляется укладка асфальта, трамбовка грунта. Глубинный вибратор используется для качественного замеса бетонной смеси, виброрейки – для создания ровной бетонной поверхности, вибротрамбовки – для спрессовывания стройматериалов, валы с вибронаконечниками – для трамбовки всех видов бетона.