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Виброплита Zitrek Z3k90W Loncin 200F
Арт. О00000006630
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|87
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- Виброплита Zitrek z3k90w Loncin 200F используется для уплотнения грунта и других сыпучих материалов - гравия, щебня, песка. Данная модель отлично подходит для строительной площадки, где отсутствует электросеть. Устройство утрамбовывает поверхность на глубину 30 см. Виброплита обладает портативной конструкцией: транспортировочные скобы, колеса и ручка управления складываются, что обеспечивает высокую мобильность и компактность. Специальные амортизаторы снижают вибрации во время работы, что гарантирует износоустойчивость оборудования. Специальный кожух надежно защищает приводной ремень от случайных механических повреждений, что увеличивает срок службы виброплиты Zitrek z3k90w Loncin 200F. В конструкции предусматриваются колеса для простого и удобного перемещения по рабочей площадке
Преимущества
- Наличие датчика масла
- Водяной бак на 10 литров
- Высокая мобильность
- Удобное управление двигателем на ручке
- Надежный виброузел продлевает межсервисные интервалы
- Усовершенствованная система ременной передачи от двигателя к виброузлу за счет двойного ремня
- Водяной бак позволяет расширить возможности эксплуатации оборудования в сфере дорожного строительства