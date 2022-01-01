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Виброплита Zitrek Z3k90W Loncin 200F
34 400 ₽
Бензиновые виброплиты
  • Персональная скидка
Виброплита Zitrek Z3k90W Loncin 200F
Арт. О00000006630
Виброплита Zitrek Z3k90W Loncin 200F
Виброплита Zitrek Z3k90W Loncin 200F
Виброплита Zitrek Z3k90W Loncin 200F
Виброплита Zitrek Z3k90W Loncin 200F
Виброплита Zitrek Z3k90W Loncin 200F
  • Персональная скидка
Виброплита Zitrek Z3k90W Loncin 200F
Виброплита Zitrek Z3k90W Loncin 200F
Виброплита Zitrek Z3k90W Loncin 200F
Виброплита Zitrek Z3k90W Loncin 200F
Виброплита Zitrek Z3k90W Loncin 200F

Виброплита Zitrek Z3k90W Loncin 200F

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34 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 048 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000006630

Характеристики

Производитель
Zitrek
Страна производства
Китай
Родина бренда
Чехия
Класс товара
профессиональный
Вес, кг
87
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
34 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 048 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Виброплита Zitrek z3k90w Loncin 200F используется для уплотнения грунта и других сыпучих материалов - гравия, щебня, песка. Данная модель отлично подходит для строительной площадки, где отсутствует электросеть. Устройство утрамбовывает поверхность на глубину 30 см. Виброплита обладает портативной конструкцией: транспортировочные скобы, колеса и ручка управления складываются, что обеспечивает высокую мобильность и компактность. Специальные амортизаторы снижают вибрации во время работы, что гарантирует износоустойчивость оборудования. Специальный кожух надежно защищает приводной ремень от случайных механических повреждений, что увеличивает срок службы виброплиты Zitrek z3k90w Loncin 200F. В конструкции предусматриваются колеса для простого и удобного перемещения по рабочей площадке

    Преимущества

    • Наличие датчика масла
    • Водяной бак на 10 литров
    • Высокая мобильность
    • Удобное управление двигателем на ручке
    • Надежный виброузел продлевает межсервисные интервалы
    • Усовершенствованная система ременной передачи от двигателя к виброузлу за счет двойного ремня
    • Водяной бак позволяет расширить возможности эксплуатации оборудования в сфере дорожного строительства