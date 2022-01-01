Преимущества

Наличие датчика масла

Водяной бак на 10 литров

Высокая мобильность

Удобное управление двигателем на ручке

Надежный виброузел продлевает межсервисные интервалы

Усовершенствованная система ременной передачи от двигателя к виброузлу за счет двойного ремня

Водяной бак позволяет расширить возможности эксплуатации оборудования в сфере дорожного строительства

Виброплита Zitrek z3k90w Loncin 200F используется для уплотнения грунта и других сыпучих материалов - гравия, щебня, песка. Данная модель отлично подходит для строительной площадки, где отсутствует электросеть. Устройство утрамбовывает поверхность на глубину 30 см. Виброплита обладает портативной конструкцией: транспортировочные скобы, колеса и ручка управления складываются, что обеспечивает высокую мобильность и компактность. Специальные амортизаторы снижают вибрации во время работы, что гарантирует износоустойчивость оборудования. Специальный кожух надежно защищает приводной ремень от случайных механических повреждений, что увеличивает срок службы виброплиты Zitrek z3k90w Loncin 200F. В конструкции предусматриваются колеса для простого и удобного перемещения по рабочей площадке