Виброплита Zitrek Z3k81W LCT PW200 091-0216
Арт. О00000020023
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Чехия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Вес, кг
|84
С этим товаром смотрят
- Виброплита Loncin 200F, 6,5hp Zitrek z3k81w 091-0216 предназначена для уплотнения рыхлой почты или грунта. Модель имеет компактную конструкцию и не доставляет сложностей в эксплуатации. Топливный бак располагается в удобном для пользователя месте, что способствует быстрой дозаправке без простоев в работе. Рычаг управления расположен на рукояти, что обеспечивает удобство в управлении
Преимущества
- В конструкции предусмотрен бак для воды, что обеспечивает высокое качество результата
- Удобство в управлении
- Надежный виброузел виброплиты продлевает межсервисные интервалы
- Топливо - бензин АИ-92
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы