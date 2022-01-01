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Виброплита Zitrek Z3k81W LCT PW200 091-0216
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита Zitrek Z3k81W LCT PW200 091-0216
    Арт. О00000020023
    Виброплита Zitrek Z3k81W LCT PW200 091-0216
    Виброплита Zitrek Z3k81W LCT PW200 091-0216
    Виброплита Zitrek Z3k81W LCT PW200 091-0216
      Виброплита Zitrek Z3k81W LCT PW200 091-0216
      Виброплита Zitrek Z3k81W LCT PW200 091-0216
      Виброплита Zitrek Z3k81W LCT PW200 091-0216

      Виброплита Zitrek Z3k81W LCT PW200 091-0216

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000020023

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		84
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита Loncin 200F, 6,5hp Zitrek z3k81w 091-0216 предназначена для уплотнения рыхлой почты или грунта. Модель имеет компактную конструкцию и не доставляет сложностей в эксплуатации. Топливный бак располагается в удобном для пользователя месте, что способствует быстрой дозаправке без простоев в работе. Рычаг управления расположен на рукояти, что обеспечивает удобство в управлении

        Преимущества

        • В конструкции предусмотрен бак для воды, что обеспечивает высокое качество результата
        • Удобство в управлении
        • Надежный виброузел виброплиты продлевает межсервисные интервалы
        • Топливо - бензин АИ-92
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы