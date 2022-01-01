Виброплита Zitrek Z3k81W LCT PW200 091-0216

Преимущества

В конструкции предусмотрен бак для воды, что обеспечивает высокое качество результата

Удобство в управлении

Надежный виброузел виброплиты продлевает межсервисные интервалы

Топливо - бензин АИ-92

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Виброплита Loncin 200F, 6,5hp Zitrek z3k81w 091-0216 предназначена для уплотнения рыхлой почты или грунта. Модель имеет компактную конструкцию и не доставляет сложностей в эксплуатации. Топливный бак располагается в удобном для пользователя месте, что способствует быстрой дозаправке без простоев в работе. Рычаг управления расположен на рукояти, что обеспечивает удобство в управлении