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Строительная техника

Тачки

43 товара
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В этой категории представлены проверенные устройства для загрузки отходных, сыпучих и иных материалов, полезных при работе в саду, на заднем дворе дома, на даче или стройке. Преимуществами этой продукции служат: ее способность к быстрой перевозке, устойчивость, и гарантия производителем надежности конструкции.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить тачки в городе Ярославль по цене от 990 до 28700 рублей. В наличии более 43 наименований. Тачки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Садовая ручная тачка Variant 12110 (110 л) [max нагрузка: 180 кг]
4 950 ₽
Садовая ручная тачка Variant 12110 (110 л) [max нагрузка: 180 кг]
Садовая ручная тачка Variant 11204-1 [max нагрузка: 120 кг]
3 290 ₽
Садовая ручная тачка Variant 11204-1 [max нагрузка: 120 кг]
Садовая тачка Variant 12410 (85 л) [max нагрузка: 130 кг]
3 220 ₽
Садовая тачка Variant 12410 (85 л) [max нагрузка: 130 кг]
Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-1 [D колеса: 380 мм]
4 715 ₽
Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-1 [D колеса: 380 мм]
Садовая и строительная тачка Вихрь Т 65-2 [D колеса: 360 мм]
6 790 ₽
Садовая и строительная тачка Вихрь Т 65-2 [D колеса: 360 мм]