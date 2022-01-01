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В этой категории представлены проверенные устройства для загрузки отходных, сыпучих и иных материалов, полезных при работе в саду, на заднем дворе дома, на даче или стройке. Преимуществами этой продукции служат: ее способность к быстрой перевозке, устойчивость, и гарантия производителем надежности конструкции.

В этой категории представлены проверенные устройства для загрузки отходных, сыпучих и иных материалов, полезных при работе в саду, на заднем дворе дома, на даче или стройке. Преимуществами этой продукции служат: ее способность к быстрой перевозке, устойчивость, и гарантия производителем надежности конструкции.