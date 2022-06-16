Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Садовая и строительная тачка Вихрь Т 65-2 [D колеса: 360 мм]
5.0
1
Найти аналог
Двухколесные тачки
    Садовая и строительная тачка Вихрь Т 65-2 [D колеса: 360 мм]
    Арт. О00000013217
    5.0
    1
    Садовая и строительная тачка Вихрь Т 65-2 [D колеса: 360 мм]

      Садовая и строительная тачка Вихрь Т 65-2 [D колеса: 360 мм]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013217
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество колес
      		двухколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тачка садовая ВИХРЬ Т65-2 великолепно подойдёт для работы в саду. Перевозка земли, стройматериалов, удобрений - это то, с чем с легкостью будет справляться тачка ВИХРЬ Т65-2

        Преимущества

        • Объем кузова составляет 65 литров, а максимальная грузоподъемность - 85 килограмм
        • Конструкция рамы обеспечивает крепкую сцепку с кузовом, не давая ему прогибаться при использовании
        • Тачка проста в эксплуатации, легко разбирается и собирается за счёт болтового соединения
        • Два пневматических колеса диаметром 36 см повышают проходимость, устойчивость и управляемость тачки даже при полной загрузке