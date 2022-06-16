Садовая и строительная тачка Вихрь Т 65-2 [D колеса: 360 мм]
Арт. О00000013217
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество колес
|двухколесная
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Грузоподъёмность, кг
|85
- Тачка садовая ВИХРЬ Т65-2 великолепно подойдёт для работы в саду. Перевозка земли, стройматериалов, удобрений - это то, с чем с легкостью будет справляться тачка ВИХРЬ Т65-2
Преимущества
- Объем кузова составляет 65 литров, а максимальная грузоподъемность - 85 килограмм
- Конструкция рамы обеспечивает крепкую сцепку с кузовом, не давая ему прогибаться при использовании
- Тачка проста в эксплуатации, легко разбирается и собирается за счёт болтового соединения
- Два пневматических колеса диаметром 36 см повышают проходимость, устойчивость и управляемость тачки даже при полной загрузке