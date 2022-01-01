Категории Фильтр

Комплектующие ориентированы на компрессоры (фильтры для очистки сжатого воздуха, оснащены соединительным адаптером, имеют настенные крепления, устанавливаются в распределительный щит или трубопровод), франкфурты (применяются вместе с мозаично-шлифовальными машинами в строительных и отделочных работах), виброрейки (лезвия применяются для уплотнения и разглаживания бетонных смесей, материал изготовления – сталь).

Комплектующие ориентированы на компрессоры (фильтры для очистки сжатого воздуха, оснащены соединительным адаптером, имеют настенные крепления, устанавливаются в распределительный щит или трубопровод), франкфурты (применяются вместе с мозаично-шлифовальными машинами в строительных и отделочных работах), виброрейки (лезвия применяются для уплотнения и разглаживания бетонных смесей, материал изготовления – сталь).