Запчасти для строительной техники
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- 9 745 ₽14 772 ₽
- -5 027 ₽
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- 6 277 ₽6 280 ₽Диаметр алмазной коронки, мм: 42
- -3 ₽
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- 3 189 ₽4 550 ₽
- -1 361 ₽
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- 8 563 ₽8 565 ₽Диаметр алмазной коронки, мм: 110
- -2 ₽
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- 4 808 ₽4 810 ₽Диаметр алмазной коронки, мм: 52
- -2 ₽
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- 8 446 ₽8 450 ₽Диаметр алмазной коронки, мм: 102
- -4 ₽
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- 18 185 ₽Диаметр алмазной коронки, мм: 200
- 9 855 ₽Диаметр алмазной коронки, мм: 127
- 10 450 ₽Диаметр алмазной коронки, мм: 62
- 6 452 ₽6 455 ₽Диаметр алмазной коронки, мм: 83
- -3 ₽
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Комплектующие ориентированы на компрессоры (фильтры для очистки сжатого воздуха, оснащены соединительным адаптером, имеют настенные крепления, устанавливаются в распределительный щит или трубопровод), франкфурты (применяются вместе с мозаично-шлифовальными машинами в строительных и отделочных работах), виброрейки (лезвия применяются для уплотнения и разглаживания бетонных смесей, материал изготовления – сталь).
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить запчасти для строительной техники в городе Ярославль по цене от 1 до 74781 рубль. В наличии более 180 наименований. Запчасти для строительной техники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.