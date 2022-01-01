Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительная техника

Запчасти для строительной техники

180 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Комплектующие ориентированы на компрессоры (фильтры для очистки сжатого воздуха, оснащены соединительным адаптером, имеют настенные крепления, устанавливаются в распределительный щит или трубопровод), франкфурты (применяются вместе с мозаично-шлифовальными машинами в строительных и отделочных работах), виброрейки (лезвия применяются для уплотнения и разглаживания бетонных смесей, материал изготовления – сталь).
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить запчасти для строительной техники в городе Ярославль по цене от 1 до 74781 рубль. В наличии более 180 наименований. Запчасти для строительной техники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.