Сверло алмазное сегментное Diam 030663

Алмазное сегментное сверло DIAM Pro Line G2 52x450х4x1,1/4 UNC - профессиональное сегментное алмазное сверло для мокрого сверления произведены по технологии DPS–позиционирования алмазов в режущем слое. Коронка DIAM диаметром 52 мм, нового поколения G2, обладает увеличенной еще на 20% производительностью и высоким ресурсом

Преимущества