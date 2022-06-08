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Сверло алмазное сегментное Diam 030663
5.0
1
Найти аналог
Коронки для алмазного бурения
    Сверло алмазное сегментное Diam 030663
    Арт. Ю00000031195
    5.0
    1
    Сверло алмазное сегментное Diam 030663

      Сверло алмазное сегментное Diam 030663

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000031195
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		мокрое
      Длина, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазное сегментное сверло DIAM Pro Line G2 52x450х4x1,1/4 UNC - профессиональное сегментное алмазное сверло для мокрого сверления произведены по технологии DPS–позиционирования алмазов в режущем слое. Коронка DIAM диаметром 52 мм, нового поколения G2, обладает увеличенной еще на 20% производительностью и высоким ресурсом

        Преимущества

        • Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
        • Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки