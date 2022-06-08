Сверло алмазное сегментное Diam 030663
Арт. Ю00000031195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|мокрое
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Длина, мм
|450
- Алмазное сегментное сверло DIAM Pro Line G2 52x450х4x1,1/4 UNC - профессиональное сегментное алмазное сверло для мокрого сверления произведены по технологии DPS–позиционирования алмазов в режущем слое. Коронка DIAM диаметром 52 мм, нового поколения G2, обладает увеличенной еще на 20% производительностью и высоким ресурсом
Преимущества
- Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
- Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки