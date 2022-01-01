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Леса строительные и вышки используются для проведения высотных работ, за счет чего будут полезны в ремонте и строительстве. Могут иметь различную высоту. Удобны за счет возможности переноса в сложенном состоянии. Изготавливаются из прочных металлов, способны выдержать большую весовую нагрузку.

Леса строительные и вышки используются для проведения высотных работ, за счет чего будут полезны в ремонте и строительстве. Могут иметь различную высоту. Удобны за счет возможности переноса в сложенном состоянии. Изготавливаются из прочных металлов, способны выдержать большую весовую нагрузку.