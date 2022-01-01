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Строительная техника

Лестницы и вышки

247 товаров
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Леса строительные и вышки используются для проведения высотных работ, за счет чего будут полезны в ремонте и строительстве. Могут иметь различную высоту. Удобны за счет возможности переноса в сложенном состоянии. Изготавливаются из прочных металлов, способны выдержать большую весовую нагрузку.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить лестницы и вышки в городе Ярославль по цене от 180 до 47713 рублей. В наличии более 247 наименований. Лестницы и вышки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Стремянка Алюмет (4 ступени), секций 1
1 883 ₽
Стремянка Алюмет (4 ступени), секций 1
Стремянка Алюмет алюминий, высота 1030 мм, секций 1
4 241 ₽
Стремянка Алюмет алюминий, высота 1030 мм, секций 1
Стремянка Алюмет, высота 2.60 м, ступеней 2*6
1 749 ₽
Стремянка Алюмет, высота 2.60 м, ступеней 2*6
Стремянка Алюмет алюминий AD7204, секций 2
3 416 ₽
Стремянка Алюмет алюминий AD7204, секций 2
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.07 м, секций 3
4 241 ₽
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.07 м, секций 3
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.66 м, секций 3
4 690 ₽
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.66 м, секций 3
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.66 м 150 кг, секций 3
3 484 ₽
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.66 м 150 кг, секций 3
Стремянка Алюмет алюминий, высота 1870 мм, секций 1
6 089 ₽
Стремянка Алюмет алюминий, высота 1870 мм, секций 1
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.87 м, секций 1
3 960 ₽
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.87 м, секций 1
Стремянка Алюмет алюминий, 4 ступени, высота 820 мм, секций 1
3 416 ₽
Стремянка Алюмет алюминий, 4 ступени, высота 820 мм, секций 1
Стремянка Алюмет алюминий , высота 1030 мм, секций 1
2 232 ₽
Стремянка Алюмет алюминий , высота 1030 мм, секций 1
Стремянка Алюмет 2080 мм, ступеней 10
5 909 ₽
Стремянка Алюмет 2080 мм, ступеней 10
Стремянка Алюмет, высота 4.08 м, ступеней 8
4 375 ₽
Стремянка Алюмет, высота 4.08 м, ступеней 8
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.24 м, секций 3
3 770 ₽
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.24 м, секций 3
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.24 м 6 ст, секций 1
3 644 ₽
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.24 м 6 ст, секций 1
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.45 м, секций 3
3 990 ₽
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.45 м, секций 3
Лестница Алюмет (алюминиевая, 2 секции по 10 ступеней)
8 183 ₽
Лестница Алюмет (алюминиевая, 2 секции по 10 ступеней)
Стремянка Алюмет алюминий, высота 2.60 м АМ703, секций 1
2 120 ₽
Стремянка Алюмет алюминий, высота 2.60 м АМ703, секций 1
Стремянка Алюмет алюминий, высота 2.65 м, секций 2
2 630 ₽
Стремянка Алюмет алюминий, высота 2.65 м, секций 2
Лестница Алюмет (алюминиевая, 3 секции по 8 ступеней) 5308
10 010 ₽
Лестница Алюмет (алюминиевая, 3 секции по 8 ступеней) 5308
Лестница Алюмет (алюминиевая, 10 ступеней)
3 560 ₽
Лестница Алюмет (алюминиевая, 10 ступеней)
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.45 м, секций 3
3 990 ₽
Стремянка Алюмет алюминий, высота 3.45 м, секций 3
Лестница Алюмет (алюминиевая, 2 секции по 11 ступеней)
8 209 ₽
Лестница Алюмет (алюминиевая, 2 секции по 11 ступеней)
Лестница Алюмет (алюминиевая, 9 ступеней)
3 140 ₽
Лестница Алюмет (алюминиевая, 9 ступеней)
Стремянка Алюмет, высота 2.43 м, секций 3
1 936 ₽
Стремянка Алюмет, высота 2.43 м, секций 3
Лестница Алюмет (усиленная, 3 секции по 16 ступеней)
32 879 ₽
Лестница Алюмет (усиленная, 3 секции по 16 ступеней)
Лестница Алюмет (алюминиевая, 3 секции по 6 ступеней) H3 5306
7 510 ₽
Лестница Алюмет (алюминиевая, 3 секции по 6 ступеней) H3 5306
Лестница Алюмет (алюминиевая, 3 секции по 14 ступеней)
19 470 ₽
Лестница Алюмет (алюминиевая, 3 секции по 14 ступеней)
Лестница Алюмет Т-445 (2x4+2x5), max нагрузка 150 кг
14 939 ₽
Лестница Алюмет Т-445 (2x4+2x5), max нагрузка 150 кг
Лестница Алюмет TL4033 (4 секции по 3 ступени)
9 040 ₽
Лестница Алюмет TL4033 (4 секции по 3 ступени)
Лестница Алюмет (алюминиевая, 11 ступеней, 3071 мм)
4 080 ₽
Лестница Алюмет (алюминиевая, 11 ступеней, 3071 мм)
Лестница Алюмет (алюминиевая, 2 секции по 9 ступеней)
7 560 ₽
Лестница Алюмет (алюминиевая, 2 секции по 9 ступеней)
Стремянка Алюмет, высота 3.29 м, секций 3
4 799 ₽
Стремянка Алюмет, высота 3.29 м, секций 3
Стремянка Алюмет ZZ 404, секций 1
1 883 ₽
Стремянка Алюмет ZZ 404, секций 1
Стремянка Алюмет МК803С, ступеней 3
2 709 ₽
Стремянка Алюмет МК803С, ступеней 3
Лестница Алюмет 5307 (3x7, алюминий), max нагрузка 150 кг
8 965 ₽
Лестница Алюмет 5307 (3x7, алюминий), max нагрузка 150 кг
Лестница Алюмет 9308 (3x8), max нагрузка 150 кг
13 186 ₽
Лестница Алюмет 9308 (3x8), max нагрузка 150 кг
Стремянка АЛЮМЕТ МК804С, секций 1
3 930 ₽
Стремянка АЛЮМЕТ МК804С, секций 1
Стремянка Алюмет МК805С, ступеней 5
4 490 ₽
Стремянка Алюмет МК805С, ступеней 5
Стремянка Сибртех, высота 2.1 м, max нагрузка 150 кг
1 453 ₽
Стремянка Сибртех, высота 2.1 м, max нагрузка 150 кг
Стремянка Сибртех, высота 1.57 м, max нагрузка 150 кг
1 697 ₽
Стремянка Сибртех, высота 1.57 м, max нагрузка 150 кг
Стремянка Сибртех, высота 2.5 м, max нагрузка 150 кг
2 014 ₽
Стремянка Сибртех, высота 2.5 м, max нагрузка 150 кг
Стремянка Сибртех, высота 2.7 м, max нагрузка 150 кг
2 310 ₽
Стремянка Сибртех, высота 2.7 м, max нагрузка 150 кг
Стремянка алюминиевая Сибртех, высота 2.9 м, max нагрузка 150 кг
2 606 ₽
Стремянка алюминиевая Сибртех, высота 2.9 м, max нагрузка 150 кг