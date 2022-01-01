Лестницы и вышки
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- 3 990 ₽4 177 ₽Количество ступеней: 7 штВысота площадки 3.5 м
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Леса строительные и вышки используются для проведения высотных работ, за счет чего будут полезны в ремонте и строительстве. Могут иметь различную высоту. Удобны за счет возможности переноса в сложенном состоянии. Изготавливаются из прочных металлов, способны выдержать большую весовую нагрузку.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить лестницы и вышки в городе Ярославль по цене от 180 до 47713 рублей. В наличии более 247 наименований. Лестницы и вышки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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