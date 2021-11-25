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Стремянка Алюмет М8408
Арт. X13503140130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|2460х540
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Анодированная
|Нет
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- Персональная скидка
- Стальная стремянка Алюмет М8408 выполнена из прямоугольного профиля и окрашена синей полимерной краской. Эта модель рассчитана на высокую нагрузку, обеспечивает хорошую устойчивость как всей конструкции, так и каждой ступеньки по отдельности. Ступени выполнены из алюминия, имеют специальное рифление, что снижает вероятность скольжения во время работы. Прочный страховочный ремень предотвращает выход стремянки из рабочего положения, что обеспечивает безопасную работу на верхних ступенях. Применяется в быту и строительной области
Преимущества
- Прочная страховочная лента
- Выдерживает нагрузку до 150 кг
- Жесткость конструкции
- Долгий срок службы
- Не требует дополнительного обслуживания
- Широкая область применения