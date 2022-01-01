Дешевые стремянки
Найдено: 22 товара
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- Нет в наличииКоличество ступеней: 6 штВысота площадки 1.95 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 4 штВысота площадки 1.48 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 5 штВысота площадки 1.72 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 3 штВысота площадки 2.7 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 3 штВысота площадки 1.25 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 4 штВысота площадки 1.48 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 3 штВысота площадки 2.1 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 5 штВысота площадки 1.72 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 3 штВысота площадки 2.6 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 3 штВысота площадки 1.25 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 3 штВысота площадки 2.6 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 5 штВысота площадки 3.03 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 7 шт
- Нет в наличииКоличество ступеней: 6 штВысота площадки 3.24 м
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличииКоличество ступеней: 4 штВысота площадки 2.82 м
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Дешевые стремянки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 653 рубля до 1 390 рублей . Купить Дешевые стремянки on-line на сайте и оформить доставку на дом или самовывоз можно в наших регионах присутствия. В наличии более 20 наименований; Работаем: 24/7 — без выходных и праздников; Консультации по телефону 8 (800) 555-69-73 с 9.00 - 20.00; Самовывоз осуществляется в следующих регионах с 09.00 - 19.00: Москва, Ярославль, Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром; Оплата в наших магазинах производится: банковскими картами / наложенным платежом / по наличному и безналичному расчету; Доставка осуществляется по всем регионам России.