Грузоподъемное оборудование
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Грузоподъемное оборудование активно используется на складах, в производственных предприятиях, магазинах для транспортировки тяжелых грузов. Различают лебедки барабанные, рычажные, червячные, тали, тельферы и стропы. Оборудование выбирается в зависимости от назначения, способа эксплуатации требуемой и грузоподъемности.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить грузоподъемное оборудование в городе Ярославль по цене от 0 до 717643 рубля. В наличии более 326 наименований. Грузоподъемное оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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