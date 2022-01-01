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Строительная техника

Грузоподъемное оборудование

326 товаров
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Грузоподъемное оборудование активно используется на складах, в производственных предприятиях, магазинах для транспортировки тяжелых грузов. Различают лебедки барабанные, рычажные, червячные, тали, тельферы и стропы. Оборудование выбирается в зависимости от назначения, способа эксплуатации требуемой и грузоподъемности.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить грузоподъемное оборудование в городе Ярославль по цене от 0 до 717643 рубля. В наличии более 326 наименований. Грузоподъемное оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Домкрат ручной MATRIX 50721
1 679 ₽
Домкрат ручной MATRIX 50721
Домкрат ручной гидравлический MATRIX 50723, вес 5,76 кг
2 590 ₽
Домкрат ручной гидравлический MATRIX 50723, вес 5,76 кг
Домкрат ручной гидравлический MATRIX 50727, вес 7,5 кг
3 279 ₽
Домкрат ручной гидравлический MATRIX 50727, вес 7,5 кг
Домкрат ручной гидравлический MATRIX 50733, вес 15,2 кг
6 787 ₽
Домкрат ручной гидравлический MATRIX 50733, вес 15,2 кг
Тележка АС-2500
32 819 ₽
Тележка АС-2500
Таль такелажная Magnus-Profi LD-1000 грузоподъемность 1т, подъем 3 м
8 370 ₽
Таль такелажная Magnus-Profi LD-1000 грузоподъемность 1т, подъем 3 м
Таль Magnus-Profi LD-3000 (грузоподъемность 3 т, подъем 3 м)
12 415 ₽
Таль Magnus-Profi LD-3000 (грузоподъемность 3 т, подъем 3 м)
Тележка Tisel T25
41 620 ₽
Тележка Tisel T25
Домкрат ручной MATRIX 50715
1 550 ₽
Домкрат ручной MATRIX 50715
Домкрат ручной гидравлический MATRIX 50725, вес 6,75 кг
2 703 ₽
Домкрат ручной гидравлический MATRIX 50725, вес 6,75 кг
Домкрат ручной гидравлический MATRIX 50729, вес 8,55 кг
4 030 ₽
Домкрат ручной гидравлический MATRIX 50729, вес 8,55 кг
Домкрат ручной гидравлический MATRIX 51040, вес 20,8 кг
8 115 ₽
Домкрат ручной гидравлический MATRIX 51040, вес 20,8 кг
Таль такелажная HSZ E (грузоподъемность 1 т, подъем 3 м)
4 790 ₽
Таль такелажная HSZ E (грузоподъемность 1 т, подъем 3 м)
Таль такелажная HSZ E (грузоподъемность 1 т, подъем 6 м)
8 020 ₽
Таль такелажная HSZ E (грузоподъемность 1 т, подъем 6 м)
Таль такелажная HSZ E (грузоподъемность 2 т, подъем 6 м)
10 480 ₽
Таль такелажная HSZ E (грузоподъемность 2 т, подъем 6 м)
Текстильный строп СТП 3,0/6000
2 770 ₽
Текстильный строп СТП 3,0/6000
Текстильный строп СТП 5,0-5000
3 780 ₽
Текстильный строп СТП 5,0-5000
Таль такелажная HSZ-E (грузоподъемность 2 т, подъем 3 м)
7 600 ₽
Таль такелажная HSZ-E (грузоподъемность 2 т, подъем 3 м)
Таль цепная Stayer 4308-3 (грузоподъемность 3 т, подъем 3 м)
8 160 ₽
Таль цепная Stayer 4308-3 (грузоподъемность 3 т, подъем 3 м)
Тележка Eurolifter BF-25
13 175 ₽
Тележка Eurolifter BF-25
Тележка PFAFF Silverline 2500
12 325 ₽
Тележка PFAFF Silverline 2500
Тележка PFAFF Silverline HU25-115 TS
15 147 ₽
Тележка PFAFF Silverline HU25-115 TS
Тележка OTTO KURTBACH OK 25
12 510 ₽
Тележка OTTO KURTBACH OK 25
Тележка ОК 30-115
17 000 ₽
Тележка ОК 30-115
Таль цепная Jet SMHA-2.0T-9.0m JE801933
14 984 ₽
Таль цепная Jet SMHA-2.0T-9.0m JE801933
Таль цепная Jet SMHA-0,5T-6.0m JE801902
6 843 ₽
Таль цепная Jet SMHA-0,5T-6.0m JE801902
Таль цепная Jet JLPA-3.0T-3.0m JE887615
15 440 ₽
Таль цепная Jet JLPA-3.0T-3.0m JE887615
Таль цепная Jet SMHA-1.0T-4.5m JE801911
11 810 ₽
Таль цепная Jet SMHA-1.0T-4.5m JE801911
Таль цепная Jet SMHA-2.0T-4.5m JE801931
17 340 ₽
Таль цепная Jet SMHA-2.0T-4.5m JE801931
Тележка LM XY-08
9 900 ₽
Тележка LM XY-08
Тележка TOR CBY-AC NEW 2500
15 199 ₽
Тележка TOR CBY-AC NEW 2500
Тележка АС-1500
13 864 ₽
Тележка АС-1500
Таль цепная Jet SMHA-5.0T-3.0m JE801950
12 392 ₽
Таль цепная Jet SMHA-5.0T-3.0m JE801950
Тележка ТJ-30 AE&T грузоподъемность 300кг
36 617 ₽
Тележка ТJ-30 AE&T грузоподъемность 300кг
Тележка ТJ-50 AE&T грузоподъемность 500кг
37 998 ₽
Тележка ТJ-50 AE&T грузоподъемность 500кг
Тележка ТJ-75 AE&T грузоподъемность 750кг
41 577 ₽
Тележка ТJ-75 AE&T грузоподъемность 750кг
Тележка ТJ-100 AE&T грузоподъемность 1000кг
58 026 ₽
Тележка ТJ-100 AE&T грузоподъемность 1000кг
Тележка YTJ-S35 AE&T грузоподъемность 350кг
55 547 ₽
Тележка YTJ-S35 AE&T грузоподъемность 350кг
Таль цепная Magnus-Profi LD-1500 грузоподъемность 1,5 т, 3м
8 520 ₽
Таль цепная Magnus-Profi LD-1500 грузоподъемность 1,5 т, 3м
Таль Magnus-Profi LB-2000, грузоподъемность 2 т, подъем 6 м
14 525 ₽
Таль Magnus-Profi LB-2000, грузоподъемность 2 т, подъем 6 м
Таль цепная Hitch LH100 рычажная грузоподъемность 3т, 6м
12 830 ₽
Таль цепная Hitch LH100 рычажная грузоподъемность 3т, 6м
Тележка Caiman MT-MTX, вес 6 кг
1 ₽
Тележка Caiman MT-MTX, вес 6 кг
Домкрат ручной гидравлический MATRIX 50737, вес 28,6 кг
10 339 ₽
Домкрат ручной гидравлический MATRIX 50737, вес 28,6 кг