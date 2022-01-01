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Грузоподъемное оборудование активно используется на складах, в производственных предприятиях, магазинах для транспортировки тяжелых грузов. Различают лебедки барабанные, рычажные, червячные, тали, тельферы и стропы. Оборудование выбирается в зависимости от назначения, способа эксплуатации требуемой и грузоподъемности.

Грузоподъемное оборудование активно используется на складах, в производственных предприятиях, магазинах для транспортировки тяжелых грузов. Различают лебедки барабанные, рычажные, червячные, тали, тельферы и стропы. Оборудование выбирается в зависимости от назначения, способа эксплуатации требуемой и грузоподъемности.