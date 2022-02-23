Рычажная лебедка Sturm 1091-08-2001, храповое колесо, длина троса 2.2 м

Ручная лебедка STURM 1091-08-2001 рычажного типа удобна в обращении и будет полезна при необходимости подъема груза на определенную высоту, его перемещения или удержания в подвешенном состоянии. Лебедка сделана из легкой, и при этом прочной нержавеющей стали, что позволяет без опаски использовать ее внутри и вне помещений. Она обладает грузоподъемностью в две тонны, но сама весит не более трех килограмм - ее можно перевозить с собой в ящике для инструментов или автомобильном багажнике. Благодаря рычажному механизму действия устройство не требует больших усилий при эксплуатации. Купить лебедку STURM, оснащенную двумя крюками будет отличным решением, потому как она фиксирует в два раза лучше по сравнению с лебедками другого вида

Преимущества