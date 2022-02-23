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Рычажная лебедка Sturm 1091-08-2001, храповое колесо, длина троса 2.2 м
5.0
2
2 040 ₽
Ручные лебедки
    Рычажная лебедка Sturm 1091-08-2001, храповое колесо, длина троса 2.2 м
    Арт. Х1313141
    5.0
    2
    Рычажная лебедка Sturm 1091-08-2001, храповое колесо, длина троса 2.2 м

      Рычажная лебедка Sturm 1091-08-2001, храповое колесо, длина троса 2.2 м

      2 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1313141
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип лебедки
      		рычажная
      Длина троса/ленты, м
      		2.2
      Все характеристики
      2 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручная лебедка STURM 1091-08-2001 рычажного типа удобна в обращении и будет полезна при необходимости подъема груза на определенную высоту, его перемещения или удержания в подвешенном состоянии. Лебедка сделана из легкой, и при этом прочной нержавеющей стали, что позволяет без опаски использовать ее внутри и вне помещений. Она обладает грузоподъемностью в две тонны, но сама весит не более трех килограмм - ее можно перевозить с собой в ящике для инструментов или автомобильном багажнике. Благодаря рычажному механизму действия устройство не требует больших усилий при эксплуатации. Купить лебедку STURM, оснащенную двумя крюками будет отличным решением, потому как она фиксирует в два раза лучше по сравнению с лебедками другого вида

        Преимущества

        • Мало весит
        • Устойчивая
        • Крюки из кованого металла
        • Рычажный принцип действия
        • Не требует приложения большой силы
        • Предохранительные карабины на крюках
        • Два храповых колеса