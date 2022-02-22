Лебедка Matrix 52220, 2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо

Преимущества

Надежное крепление. Зацепные крюки рычажной лебедки MATRIX 2т 0.8т 52220 оснащены карабинами для надежного крепления с грузом

Комфортный захват. Рукоять управления оснащена наконечником для комфортного захвата рукой.

Надежная конструкция

Прочные соединения

Большое тяговое усилие

Долгий срок службы

Не требует специального обслуживания

Рычажная лебедка MATRIX 2т 0.8т 52220 предназначена для перемещения и поднятия грузов. Устройство изготовлено из прочных высококачественных материалов и имеет надежные болтовые соединения. Лебедка имеет ручной привод управления, что позволяет использовать в помещениях с отсутствием электроэнергии. Рукояти управления выполнены специальной формы для удобной работы оператора