Лебедка Matrix 52220, 2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо
Арт. Х1322223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип лебедки
|рычажная
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Длина троса/ленты, м
|2.2
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- Рычажная лебедка MATRIX 2т 0.8т 52220 предназначена для перемещения и поднятия грузов. Устройство изготовлено из прочных высококачественных материалов и имеет надежные болтовые соединения. Лебедка имеет ручной привод управления, что позволяет использовать в помещениях с отсутствием электроэнергии. Рукояти управления выполнены специальной формы для удобной работы оператора
Преимущества
- Надежное крепление. Зацепные крюки рычажной лебедки MATRIX 2т 0.8т 52220 оснащены карабинами для надежного крепления с грузом
- Комфортный захват. Рукоять управления оснащена наконечником для комфортного захвата рукой.
- Надежная конструкция
- Прочные соединения
- Большое тяговое усилие
- Долгий срок службы
- Не требует специального обслуживания