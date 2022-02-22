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Лебедка Matrix 52220, 2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо
4.5
2
2 540 ₽
Ручные лебедки
    Лебедка Matrix 52220, 2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо
    Арт. Х1322223
    4.5
    2
    Лебедка Matrix 52220, 2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо
    Лебедка Matrix 52220, 2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо
    Лебедка Matrix 52220, 2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо
      Лебедка Matrix 52220, 2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо
      Лебедка Matrix 52220, 2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо
      Лебедка Matrix 52220, 2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо

      Лебедка Matrix 52220, 2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо

      2 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1322223
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип лебедки
      		рычажная
      Длина троса/ленты, м
      		2.2
      Все характеристики
      2 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рычажная лебедка MATRIX 2т 0.8т 52220 предназначена для перемещения и поднятия грузов. Устройство изготовлено из прочных высококачественных материалов и имеет надежные болтовые соединения. Лебедка имеет ручной привод управления, что позволяет использовать в помещениях с отсутствием электроэнергии. Рукояти управления выполнены специальной формы для удобной работы оператора

        Преимущества

        • Надежное крепление. Зацепные крюки рычажной лебедки MATRIX 2т 0.8т 52220 оснащены карабинами для надежного крепления с грузом
        • Комфортный захват. Рукоять управления оснащена наконечником для комфортного захвата рукой.
        • Надежная конструкция
        • Прочные соединения
        • Большое тяговое усилие
        • Долгий срок службы
        • Не требует специального обслуживания