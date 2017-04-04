Лебедка Sparta 522155, 1.5 т./0.6 т.

Преимущества

Тяга / подъем - 1.5 / 0.6 т

Долгий срок службы рычажной лебедки SPARTA 522155

Качественное исполнение

Храповый тормоз

Для наклонного, вертикального и горизонтального перемещения грузов

Рычажная лебедка SPARTA тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо 522155 имеет два прочных жестких крюка с защитными скобами, которые гарантируют быстрое закрепление груза без риска его случайного высвобождения, что способствует безопасности эксплуатации. Модель оснащается одинарным храповым кольцом. Рычаг позволяет уверенно и эффективно работать с минимальным приложением физических усилий