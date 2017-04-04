Лебедка Sparta 522155, 1.5 т./0.6 т.
Арт. Х1313118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип лебедки
|рычажная
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Длина троса/ленты, м
|1.5
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- Персональная скидка
- Рычажная лебедка SPARTA тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо 522155 имеет два прочных жестких крюка с защитными скобами, которые гарантируют быстрое закрепление груза без риска его случайного высвобождения, что способствует безопасности эксплуатации. Модель оснащается одинарным храповым кольцом. Рычаг позволяет уверенно и эффективно работать с минимальным приложением физических усилий
Преимущества
- Тяга / подъем - 1.5 / 0.6 т
- Долгий срок службы рычажной лебедки SPARTA 522155
- Качественное исполнение
- Храповый тормоз
- Для наклонного, вертикального и горизонтального перемещения грузов