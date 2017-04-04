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Лебедка Sparta 522155, 1.5 т./0.6 т.
4.0
1
1 339 ₽
1 800 ₽
Ручные лебедки
    Лебедка Sparta 522155, 1.5 т./0.6 т.
    Арт. Х1313118
    4.0
    1
    Лебедка Sparta 522155, 1.5 т./0.6 т.
    Лебедка Sparta 522155, 1.5 т./0.6 т.
    Лебедка Sparta 522155, 1.5 т./0.6 т.
    Лебедка Sparta 522155, 1.5 т./0.6 т.
      Лебедка Sparta 522155, 1.5 т./0.6 т.
      Лебедка Sparta 522155, 1.5 т./0.6 т.
      Лебедка Sparta 522155, 1.5 т./0.6 т.
      Лебедка Sparta 522155, 1.5 т./0.6 т.

      Лебедка Sparta 522155, 1.5 т./0.6 т.

      • -461 ₽
      1 339 ₽
      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1313118
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип лебедки
      		рычажная
      Длина троса/ленты, м
      		1.5
      Все характеристики
      • -461 ₽
      1 339 ₽
      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рычажная лебедка SPARTA тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо 522155 имеет два прочных жестких крюка с защитными скобами, которые гарантируют быстрое закрепление груза без риска его случайного высвобождения, что способствует безопасности эксплуатации. Модель оснащается одинарным храповым кольцом. Рычаг позволяет уверенно и эффективно работать с минимальным приложением физических усилий

        Преимущества

        • Тяга / подъем - 1.5 / 0.6 т
        • Долгий срок службы рычажной лебедки SPARTA 522155
        • Качественное исполнение
        • Храповый тормоз
        • Для наклонного, вертикального и горизонтального перемещения грузов