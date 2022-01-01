Ручные лебедки давно заслужили популярность. Они применяются для перемещения тяжелых грузов. Устройство легко транспортируется с места на место. Различают модели по тяговому усилию, диаметру троса, весу агрегата, габаритным размерам, исполнению. Все модели имеют прочный корпус и надежный механизм.

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